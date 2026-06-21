Капремонт на ул. Карла Маркса: 86-летнюю калужанку оставили без окон

История одной несправедливости.

Фото автора. Окна в кухне на первом этаже поменяли, а у Валентины Владимировны - нет.

Фото автора. Окна в кухне на первом этаже поменяли, а у Валентины Владимировны - нет.

Несколько дней 86-летняя Валентина Антонова почти не спит.

Из-за нервов даже похудела на пять килограммов.

Причина - капремонт в ее доме.

Живет Валентина Владимировна на ул. К. Маркса, 3, в двухэтажном 13-квартирном доме. Он стоит рядом с бывшим Дворцом пионеров.

Это каменное здание 1890 год постройки помнит еще царские времена, а капитального ремонта здесь не было с середины прошлого века.

Поэтому, когда во дворе появились рабочие, Валентина Владимировна искренне обрадовалась: старый дом наконец-то приведут в порядок.

Особенно ждала, что поменяют развалившиеся деревянные окна на общей кухне. Но этого не произошло.

Что по документам?

Мы встретились с Валентиной Владимировной в ее квартире. Точнее, в ее двух комнатах.

Планировка в этом доме странная и запутанная, больше напоминает общежитие. За 136 лет было столько переделок, что голову сломаешь.

У пенсионерки две небольшие приватизированные комнаты на втором этаже.

Кухня и туалет — за дверью, они на две семьи.

Туалет находится прямо на лестничном пролете подъезда. А чтобы дойти до кухни, нужно пройти через общий коридор.

внизу лестница с двумя туалетами, справа от лестницы - две комнаты Валентины Антоновой. Вверху - общий коридор и еще выше, крайняя слева - кухня с тремя окнами.

И кухня, и туалет числятся местами общего пользования, они не приватизированы. В кухне три старых деревянных окна.

По капремонту в местах общего пользования меняют окна.

В тамбуре поставили новые пластиковые. На кухне на первом этаже тоже поменяли.

А на кухне у Валентины Владимировны — нет. Только снаружи краской покрасили.

Сама Валентина Антонова 20 лет отработала мастером в горжилуправлении, поэтому в тонкостях ремонта толк знает.

- Прихожу с дачи – они красят рамы, у меня шок был. Как так! Мы раньше такого себе не позволяли, - возмущается она. – Почему так со мной поступили?

Крайнее окно на втором этаже – кухня Валентины Антоновой.

В тамбуре окна поменяли. Это тоже место общего пользования.

Дует из всех щелей

Когда мы подошли к окнам на кухне, стало понятно, почему женщина распереживалась. Окна в очень плохом состоянии.

- Вот, посмотрите, — Валентина Владимировна показывает ветхие двойные рамы.

— Эти окна с 1960 года стоят - тогда единственный раз в доме был капремонт. Рамы разваливаются, их не открыть, и вообще лучше не трогать.

Мой муж ещё в 1980-х годах ставил на них железные уголки. Муж умер в 1986 году, а окна так и стоят на этих уголках.

Ни одно из трех плотно не закрывается. Зимой - холод собачий, дует изо всех щелей. Я их затыкаю тряпками, поролоном, но это не спасает.

Подоконники разошлись. Я их замазывала - бесполезно. И такие окна не поменяли! Обидно до слез.

Валентина Владимировна встает на стул и пробует открыть форточку - дерево не поддается.

- Жара стояла, я сидела в духоте. Не проветрить!

По словам Валентины Антоновой, она обзвонила все инстанции, указанные на щите перед домом, — заказчиков, подрядчиков, контролеров, но трубки никто не берет.

- Замкнутый круг, — вздыхает она и просит нас вмешаться.

Мы не могли остаться в стороне.

Место памяти

- Я родилась и выросла в этом доме, всю жизнь здесь живу, - рассказывает Валентина Владимировна. – Здесь еще мои родители жили.

Папа привез маму из Москвы. Нас, детей трое было. Я в 1940 году родилась, в семье самая младшая была.

Папа на войне погиб, мама с нами одна осталась.

Потом сестра уехала в Одессу, у нее муж был военным. Теперь уже ни брата, ни сестры в живых нет.

Мне сын Игорь помогает, а внучка живет в Москве.

Раньше мы с соседями дружно жили. В лес за грибами ходили, вместе во дворе садились, чистили, в гости друг к другу ходили чай пить. Сейчас из старожилов я одна осталась, все давно разъехались.

Живет Валентина Владимировна скромно.

Туалеты в доме - на лестнице.

Несмотря на бытовые трудности, уезжать отсюда она не хочет. Привыкла.

Да и место красивое - вид на Правый берег, много зелени, городской парк рядом … и память о родителях.

Это держит крепче любых каменных стен.

- В комнате сама батареи поменяла, там тепло, - говорит Валентина Владимировна. - В своё время мы собрали деньги, поменяли лестницу, она была в плохом состоянии, я как-то сбоку провалилась - два ребра сломала, даже вспоминать страшно.

Туалеты тоже сами поставили.

И на кухне стараюсь создать уют, ремонтик сделать небольшой, чистоту поддерживаю. Люблю этот дом.

У Валентины Владимировны приватизированы только две комнаты, кухня – нет.

В документах указаны места общего пользования.

Позиция фонда

Мы обратились в Фонд капитального ремонта Калужской области. Реакция была оперативной.

Уже на следующий день к Валентине Владимировне приехал ведущий специалист производственно-технического отдела Фонда капремонта Калужской области Андрей Печорин.

Поднялся на второй этаж, осмотрел кухню, выслушал женщину и изучил документы.

Выяснилось, что кухня является общедомовым имуществом, и окна подпадают под программу замены.

- Ситуация действительно требует корректировки, — прокомментировал Андрей Печорин. — Проектировщик не учел кухню как общедомовое имущество.

Но после проверки документов и выяснения всех обстоятельств, мы подтверждаем: это помещение относится к месту общего пользования, а значит, мы имеем полное право заменить окна.

Это будет оплачено в рамках дополнительных работ: у нас предусмотрено 15% резервного финансирования на такие случаи.

Подрядчик в ближайшее время сделает замеры и закажет пластиковые окна.

По срокам изготовления — это около двух-трёх недель.

Да, из-за этого чуть сдвинутся сроки окончания работ по фасаду, но это технический момент. Недочет мы исправим.

Балкон на втором этаже приведут в порядок.

Сейчас в доме на ул. К. Маркса, 3 уже сделали крышу, фасад преобразился. Валентина Владимировна признает: стало красиво. К подрядчику претензий у нее никаких нет.

- Они просто исполнители и делают все добросовестно, идут на контакт, общаются вежливо, - говорит она.

Капремонт здесь продолжается. В доме будет еще произведена обшивка балкона, заменены коммуникации – водоснабжение и канализация.

Мы не ставим точку в этой истории.

Через три недели наша редакция свяжется с Валентиной Владимировной, чтобы лично убедиться: в ее кухне наконец-то появились новые пластиковые окна, а холод и сквозняки ушли в прошлое.