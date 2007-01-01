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После революции школу в селе построили прямо на месте кладбища

Но сейчас от нее уже ничего не осталось.
Татьяна Светлова
19.06, 20:00
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Фото автора и из архива Натальи Зарудневой.
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Краевед, педагог Наталья Заруднева раскопала вековую историю школы в селе Беклемищево Мещовского района, откуда родом ее мама.

И представила её на «Морозовских чтениях» в библиотеке им. Белинского.

 Выступление было очень трогательным.

наталья заруднева продолжает исследовать историю села Белимищево.ево
наталья заруднева продолжает исследовать историю села Белимищево.ево

Дореволюционный период

Первое упоминание об этой школе датируется 1881 годом. Располагалась она рядом с церковью.

-В клировых ведомостях сказано, что в селе была церковно-приходская школа, где училось 100 человек обоего пола, — рассказывает Наталья Николаевна.

Огромную роль в жизни села сыграл священник Василий Васильевич Казанский.

- Он 30 лет прослужил в храме Преображения Господня. Благодаря ему  существовала школа, — говорит Наталья.

В 1904 году Казанский написал письмо святому праведному Иоанну Кронштадтскому — попросил открыть в селе ещё одну, начальную школу.

- Иоанн Кронштадтский откликается — и появляется вторая школа, — говорит Заруднева. 

Советская эпоха

В 1920-е годы школа в Белемищево стала советской, первой ступени. Здесь работают учителями дети Василия Казанского  — дочери  Зинаида, Клавдия и сын Николай.

В тоже время в селе сносят старое кладбище, и это место отдают под школу.

- То есть 1920 год — школа находится на месте кладбища, а кладбище создаётся новое и переносится, — уточняет Наталья Заруднева. – Мне это не совсем понятно. 

Я представляю, сколько людей лежало на этом кладбище.

Вот твой дедушка там лежит — и вдруг взяли и всё сравняли, сказали: «Тут будет школа, и пионеры трубить будут».

Во время Великой Отечественной войны село Беклимищево полгода было под оккупацией, там работал полевой госпиталь. А после войны школа стала семилетней, а с 1958 года - восьмилетней.

- И те, кто не получил образование по каким-то причинам, получали его уже в советское время, — рассказала краевед. 

9 Мая в Беклемищево.
9 Мая в Беклемищево.

Шли людские толпы

В начале 1960-х в школу приходит Капитон Дмитриевич Дмитриев, кандидат исторических наук. Он был директором и вел уроки истории. А его жена была учителем математики.

- Капитон Дмитриевич поднял школу на высокий уровень, — рассказывает Наталья. - Создал в ней музей. Моя мама помнит, что он находился в отдельном класс, там были огромные стеллажи.

Чтобы собрать экспонаты, Капитон Дмитриевич пошёл на хитрость: каждому, кто принесёт вещи для музея, получал «пятерку» по истории. И мальчишки тащили всё: от старых топоров до осколков времен войны.

В 1966 году Дмитриев возродил и полностью описал братскую могилу, которая была в селе с 1949 года.

- Он пригласил всех родственников погибших солдат, кого смог найти,  — вспоминает Заруднева.

По словам её мамы, приехало столько народу, что «людские потоки шли по улицам и скапливались на кладбище. В селе поставили длинные столы, чтобы помянуть всех погибших.

Приехали люди из разных республик Советского Союза. Местным детям они привозили гостинцы — в кульках конфеты, пряники».

В Беклемищево похоронен летчик, инструктора Прокопьевского аэроклуба Василий Негриёв.

В 1941 году он ушёл на фронт добровольцем. Совершил 100 боевых вылетов на самолете У-2.

Погиб при выполнении боевого задания 25 марта 1943 года.

Василий Негриёв погиб в марте 1943 года.
Василий Негриёв погиб в марте 1943 года.

Его жена, Мария Абрамовна, на сайте «Бессмертный полк» отставила такие воспоминания:

«Это было в 1966 году. В деревню Беклемищево Мещовского района Калужской области я прилетела 8 мая, а 9-го была на траурном митинге…

Когда прилетела, никак не могла сойти с трапа, остановилась, смотрю на землю и думаю: «Как же ступить на неё, ведь здесь лилась кровь советских людей, здесь они погибали, как же по ней ходить?!»

Меня уже поторапливают, а я всё стою в нерешительности. Наконец взяла себя в руки, сошла, а навстречу уже бегут ребята с учительницей. С вечера ещё решила, что завтра, до митинга, схожу на могилу, это моё первое свидание с Васей после того далёкого морозного утра 18 декабря 1941 года, когда провожала его на фронт, – и я не хотела, чтобы кто-то был со мной рядом.

В День Победы встала рано, когда ещё все спали, тихонько вышла из квартиры директора школы, где остановилась, прикрыла дверь, благо в деревне двери не запираются, и пошла искать братскую могилу.

Стояла удивительная тишина, на улице – никого, вдруг, смотрю, идёт женщина с ведром.

Я догадалась – доярка. Спросила у неё, где братская могила, и тут произошло совершенно для меня неожиданное: она поставила ведро, всплеснула руками: «Господи, Негриёва приехала!» Неужели, промелькнуло у меня в голове, не только дети – школьники, с которыми я переписывалась, но и взрослые знают, что здесь похоронен мой муж.

Она мне показала на ракитник, который рос совсем недалеко от дороги. За ним небольшое кладбище, там и братская могила.

Я медленно, медленно, вся в каком-то напряжении, пошла. Хотелось идти долго, оттянуть момент, когда увижу воочию то, зачем сюда ехала.

Подошла, остановилась перед обелиском, и слёзы сами потекли. Не знаю, сколько я вот так, молча плача, простояла, вдруг почувствовала, что кто-то смотрит сзади меня, обернулась, а там стоят доярки с подойниками и утирают слёзы. Как их было много!

Дорога к коровникам вела мимо кладбища, и они, увидев меня, все остановились, подошли, тихо спросили, к кому я приехала, потом так же тихо, как подошли, – ушли.

Часам к десяти возле школы собралось всё село, во дворе поставили скамейки, перед ними стол, накрытый красной скатертью, за столом – участники гражданской и Отечественной войны, передовые колхозники, директор школы. Сидела среди них и я, слушая историю их села.

На праздник приехали из райцентра – Мещовска: зам. военкома, директор Дома пионеров, представитель от райкома комсомола, всего человек восемь.

Для проведения траурного митинга колонной, со знамёнами, с венками, направились к братской могиле.

После выступлений возложили на могилу венки, учениками был дан салют.

После митинга вернулись в село, там уже были накрыты праздничные столы. Праздник Победы отмечали всем селом.

На следующий день утром я попросила, чтобы мне помогли добраться до деревни Хламово, откуда были перезахоронены останки моего мужа в братскую могилу в Беклемищеве.

До войны и в войну Хламово входило в Юхновский район Смоленской области, Зубовского сельсовета…

О том, что мой муж похоронен вначале был в Хламове, мне сразу после похорон написали его друзья, а потом и командование полка, знала я точно и место, где он был похоронен, – возле деревни, на перекрёстке двух дорог.

Когда уже стали подъезжать к деревне, я вдруг увидала в стороне ровную поляну, заросшую травой, и сразу поняла, что здесь когда-то очень давно, должно быть, в войну, был фронтовой аэродром.

Попросила остановить лошадь, подошла поближе, стоял уже жаркий полдень, и, хотя не с этого аэродрома в последний раз вылетел Вася, тот находился около Спас-Загорья, недалеко от Малоярославца.

Я сразу представила себе, как ночью улетали на боевое задание и возвращались лётчики, я видела их усталые лица, видела, как они рапортовали о выполнении поставленного перед ними боевого задания, и совсем забыла, где я, – я была там, с Васей, с его товарищами.

Вдруг услышала: «Поехали». Это меня поторапливал возница. Вскоре мы въехали в Хламово.

Деревня мне показалась просто сказочной: вся в зелени. Из-за деревьев еле видны дома, даже сельская дорога травой заросла, на улице никого не видно, даже нет вездесущих мальчишек.

Несмотря на прекрасный майский день, тишина немая.

И только когда я внимательно вгляделась, до меня дошёл весь драматизм послевоенной деревни – у большинства домов двери были заперты, а окна крест-накрест забиты досками.

Из двухсот хозяйств здесь осталось десятка два – не больше.

Небольшая школа, учатся до шестого класса, учеников 7-го и 8-го классов в селе нет, в каждом классе 2–4 ученика, классные комнаты настолько маленькие, что в них умещаются 3–4 парты, да больше ведь и не надо.

Из старожилов здесь почти никого уже не осталось, а те, кто ещё жил, не знали о моём муже ничего – вернее, случай, когда привезли лётчика, они помнили, а фамилию забыли.

Рассказали, что при нём была фотография жены с ребёнком и прядка волос». 

Не осталось и фундамента

Раньше беклемищевская школа была центром жизни села: здесь работали сильные педагоги, дети ездили на пионерские слёты, занимали призовые места, про них даже по радио в советское время рассказывали.

В селе помимо школы был дом учителя, аллеи, огород, где дети выращивали овощи, и пруд.

- Сейчас, к сожалению, остались только липовые аллеи, — вздыхает Наталья Заруднева. - Школы нет, даже фундамента не осталось. Заросший пруд и две покосившиеся яблони. Что случилось с музеем - неизвестно.

Сельскую церковь сейчас пытаются сохранить, братскую могилу каждый год на 9 Мая благоустраивают, посещают, приносят цветы. Наталья сожалеет, что и архив директора Дмитриева утерян, его родных – жены и сына Сергея уже нет в живых.   

Самбуровы и Дмитриевы.
Самбуровы и Дмитриевы.

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