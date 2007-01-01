Калужскому музею подарили бутылки, но не простые

В день рождения – подарки со смыслом.

Фото автора. Максим Митлянский «Каин и Авель»

Почти сто лет назад — 12 июня 1918-го в доме калужского врача Никанора Ивановича Васильева открылась первая картинная галерея.

Тогда в ней было 91 произведение, которое он завещал городу.

Сейчас счет работ, хранящихся в Калужском музее изобразительных искусств идет на тысячи, но традиция осталась прежней: каждый год 12 июня музей получает подарки.

В этом году фонды заметно прибавились.

Например, Юрий Шестаков, московский художник, передал больше 60 своих листов: гравюры, рисунки, литографии. И он не новичок — в музее хранится больше 130 его работ.

Художник создал иллюстрации к пяти книгам. И к каждой у него интересный подход.

Скажем, его иллюстрации к Франсуа Вийону — черно-белые, строгие, даже суровые. И это понятно: сам поэт был человеком с драматичной судьбой, жил в позднем Средневековье, в мире таинственном и немного мистическом. Художник выбрал литографию, которая идеально передает эту атмосферу.

Иллюстрации к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле — совсем другие: цветные, яркие, с игрой света, будто старые французские иллюминированные рукописи.

К «Песни Сафо» — это вообще нежность: перламутровые, переливчатые, с легкой античной грустью. Чувствуется, как художник ищет свой ключик, вдумывается, размышляет.

Бутылка виски вместо Каина и Авеля

Прислали свои работы заслуженные художники Николай Дубовик и Александр Дудин.

У Дубовика любовь к природе нашей области, в них узнаешь мосальские места.

А у Дудина - философский подтекст. Дудин профессор ВГИКа, и в его картинах всегда есть вопрос, который он задает зрителю.

Виктор Васильев по образованию реставратор, но всерьез изучал старых мастеров, их технику, секреты.

Это дало ему свободу экспериментировать с фоном, с золотом, создавать картины-обманки.

Последние его работы тяготеют к стилю модерн, и в них чувствуется та самая утонченность и игривость, которая была у художников начала прошлого века.

Максим Митлянский - московский художник, продолжатель знаменитой семейной династии — его родители, скульпторы Даниэль Митлянский и Нинель Богушевская, известны далеко за пределами столицы. Но Максим пошел своим путем. Он работает в метафизическом искусстве — направлении, где за обычными предметами прячется глубокий смысл, а быт превращается в притчу. У него есть целая серия, посвященная жестам рук.

Ведь они могут многое рассказать. Например, картина «За дедушек и прадедушек».

Или «Каин и Авель» (первое фото в статье) — на первый взгляд это просто метафорический натюрморт: две бутылки виски.

Смешно только на первый взгляд. На самом деле перед тобой — библейская история о братоубийстве.

Художник берет простые, даже банальные предметы — бутылки, кувшины, плащи — и превращает их в героев своих историй.

У Митлянского есть большая серия метафизических натюрмортов, где каждая вещь — символ, воспоминание, предчувствие.

И теперь несколько его работ есть в собрании калужского музея.

В дар от художников

Особенно душевной получилось встреча с группой художников «Неугомонные», их выставка была недавно в музее. От них было несколько даров.

Павел Зеленецкий — живописец, фотограф, дизайнер, и участник многих пленэров.

Обожает пейзажи с элементами архитектуры, но при этом очень внимателен к бытовой ауре, умеет увидеть поэзию в обычном дворе или улочке.

А Татьяна Васильева так влюбилась в удивительный край Коми, куда попала случайно, что заболела им навсегда. Теперь постоянно рисует его суровую, сдержанную, но пронзительную красоту.

У Любови Евстратовой работы атмосферные: смотришь на хрустальные дни бабьего лета и словно чувствуешь тот теплый свет, легкий ветер, шум пожелтевшей листвы.

Останавливаешься и думаешь: как же хорошо, что это запечатлено.

Павел Зеленецкий «Северное лето», 2025 год.

Калужские художники тоже проявили себя.

Татьяна Духанова — педагог, представитель известной творческой династии.

Все Духановы пишут на тему Пушкинианы, и в их работах есть какая-то особенная светлая ностальгия.

Людмила Евдокимова — художник очень тонкий, 25 лет занимается куклами и создает иллюстрации.

Она подарила работы к «Садко», и живопись у нее нежная, сказочная.

Сергей Жуков преподнес натюрморт — рыба, луковицы, укроп. Выглядит так вкусно и оптимистично, что сразу захотелось на кухню.

Виктория Харченко в этом году сделала необычную выставку о дружине разведчиков апостола Андрея Первозванного при церкви Покрова на Рву, и музею передала одну из своих работ.

Увлеченные люди

Были и настоящие семейные истории.

Дочь народного мастера Александра Лондарева Елена передала в музей значительную часть его наследия.

Александр много лет увлекался глиняной игрушкой, общался с последними потомственными мастерицами, изучал материал, пластику. Он делал удивительные вещи — остроумные, с хитринкой, с теплотой. Например, игрушку-погремушку в виде Пушкина — с узнаваемыми бакенбардами и задумчивым взглядом. И свой автопортрет из глины слепил.

Лондарев участвовал в ликвидации последствий Чернобыля, тяжело болел, но до последнего дня не расставался с глиной. Его игрушки — это не просто сувениры, это целая философия, переданная через теплый материал.

Замечательный подарок сделал и Георгий Местергази — заслуженный врач России, который родился в Калуге и жил здесь до 18 лет.

В его семье было несколько поколений дворян, и многие из них вошли в историю города: участники войны Наполеоном, турецких походов, калужские губернаторы, даже знаменитый биолог-путешественник Михаил Местергази.

Георгий Михайлович написал книгу о своих предках, а городу подарил несколько работ: свой автопортрет в образе шута, бронзовую скульптуру Иисуса Христа и оригинальные композиции-аппликации. Человек серьезной профессии, а с таким теплом и юмором относится к творчеству — это подкупает.

Донесли соседи

Коллекционеры тоже не подкачали.

Татьяна Пушкарева принесла портрет кисти Виктора Остроумова — художника с тяжелой судьбой.

До войны он был ведущим калужским живописцем. А когда город оккупировали, ушел воевать, попал в окружение. Смог выбраться и добраться до Калуги.

Но соседи донесли на него. Художника вызвали в гестапо, ему пришлось писать портрет Гитлера — иначе не выжить.

Потом, когда наши наступали, соседи вновь могли донести, и художник ушел с отступающими немцами.

Жил в Германии, потом в Америке...

Работы Остроумова разбросаны по частным собраниям, а о нем самом написана монография. И вот теперь один из его портретов «Женщина в берете» вернулся в Калугу. Смотришь — и понимаешь, сколько всего стоит за этим спокойным взглядом. Есть в этой работе драматизм, одиночество, но и какая-то гордая тишина.

Москвич Иван Хотинский подарил две картины столичного художника Анатолия Канушкина — замечательного мастера натюрморта, который учился вместе со Вячеславом Стекольщиковым, Младой Финогеновой, Клыковым.

У Канушкина есть любимые места с детства — деревня Выползово под Рузой, куда он часто возвращается в своих работах.

Его манера сложная, живописная, он умеет показать красоту в простых вещах.

А Павел Габышев принес из своей коллекции старинный печной прибор 19–20 века — вещь уникальную! Таких сохранилось единицы, и теперь он есть в нашем собрании.

Моское путешествие на холсте

И еще интересная история про «Спрей». Калужский художник Владислав Собинков подарил музею работу Юрия Абрамова «Онега. Каменный остров», написанную в 1972 году.

Однажды калужские живописцы построили своими руками парусную яхту по чертежам знаменитого «Спрея» мореплавателя Джошуа Слокама, который первым совершил одиночное кругосветное плавание на парусном судне.

И плавали от Ленинграда до Онежского озера.

Когда начался страшный шторм, их маленькое суденышко едва не разбило о скалы, но они спрятались за каменным островом.

И вот этот момент запечатлен на картине.

Причем Юрий Абрамов обычно работал в стиле соцреализма, а здесь он совершенно другой — тяготеет к модерну, к свободной, выразительной манере.

Юрий Абрамов «Онега. Каменный остров», 1972 год.

В общем, подарков много, и у каждого — своя жизнь, своя тайна, своя история. Музей пополнился, а главное стал еще теплее от человеческого внимания, от этих живых встреч, разговоров, улыбок.