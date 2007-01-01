Почему калужское село в ХIХ веке исчезало с карты: загадки Сабуровщины

Церковь в этом селе стала школой, а школа — руинами.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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На «Морозовских чтениях», прошедших в библиотеке им. Белинского, выступила калужский педагог и краевед Антонина Юсупова.

Она рассказала историю села Сабуровщина Бабынинского района и своей семьи. Её слова - живая боль человека, который помнит и любит свою малую родину.

Антонина Анатольевна давно живёт в Калуге, но сердцем она всегда там, где прошло её детство.

- Село Сабуровщина Бабынинского района – моя малая родина, - со слезами говорит она. - Несмотря на то что я живу в Калуге, боль о родном селе, которого уже практически нет, где едва уцелела церковь, не отпускает.

Очень тревожно осознавать, что мы теряем память.

Почему село так назвали

У названия «Сабуровщино» есть две версии.

Первая связана с родом Сабуровых: в архивах краевед, действительно, обнаружила упоминание о воеводе Сабурове, фигурирующем в истории Калуги с 1330 года.

Вторая версия относится к 1733 году, когда сильная засуха заставила людей искать новые земли для поселения.

- Сабуровщина – это сборище, – поясняет исследователь. – Я склоняюсь именно к этой версии: здесь собрались люди, все они были православными.

Изучая карты 1795 года, Антонина Юсупова с удивлением обнаружила, что на месте Сабуровщины значится совсем другая деревня, а соседнее большое село Сергиево и вовсе исчезло.

Поиски привели её к ревизской сказке 1782 года, согласно которой село было выкуплено у Алексея Федотова и стало вотчиной Марии Александровны Долгоруковой.

Но почему через 13 лет, в 1795 году, появилось другое название?

Оказывается, в тот период род Долгоруковых попал в опалу: двоюродного деда Марии обвинили в дворцовом заговоре, и все имения решили отобрать в казну.

Сабуровщину и Сергиево объединили в одну деревню, но позже они вновь разделились.

Позже село перешло гвардии поручику Александру Александровичу Шереметеву.

Кто такая Мария Долгорукова

Она была третьим ребёнком в семье бригадира князя Александра Михайловича Долгорукова и Екатерины Осиповны Щербатовой. Вышла замуж за Ивана Петровича Тюфякина. Его усадьба находилась близ Алексино Тульской области.

Их единственный сын — Петр унаследовал от отца село Ковша и деревню Среднюю, близ Алексино. На берегу Оки он построил каменный дом и разбил сад. Названо имение было Петровским. Их единственный сын — Петр унаследовал от отца село Ковша и деревню Среднюю, близ Алексино. На берегу Оки он построил каменный дом и разбил сад. Названо имение было Петровским. Петр служил в Семёновском полку, был камер-юнкером, затем старшим камергером. При Павле I его уволили, и он уехал в Париж. ВНо в 1812-м вернулся. В 1819 году был назначен Нарышкиным вице-директором императорских театров. Но интриги против него вынуждают князя вновь уехать из России. Император Николай I потребовал распределить все его имения между родственниками Долгоруковыми. Умер Петр в Париже в 1845 году.

Детей у Петра Тюфякина и его жены Екатерины Хорват не было. Екатерина Осиповна умерла молодой в 1822 году от простуды. Поэтому род Тюфякиных прекратился.

Церковь, которая стала школой

Главная достопримечательность села, сохранившаяся до наших дней, — это здание церкви. Точная дата её постройки неизвестна.

-Просматривая книги, посвященные ближайшим села нахожу, что Долгоруковой в селе Сабуровщине построена церковь каменная, - говорит Антонина Юсупова. - Дата постройки сильно разнится.

Я понимаю, что это точно не 1721 год, не либо церковь была деревянной, а Мария Долгорукова ее перестроила. Известно, что Долгорукова возводила каменные храмы в соседних сёлах в 1751 и 1760 годах.

Сейчас от храма в Сабуровщине почти ничего не осталось.

После революции в здании церкви располагался завод по производству фруктовых соков, потому что вокруг было много садов, а во время войны — крахмальный цех.

В 1958 году было решено организовать там школу. Эту задачу поручили дяде Антонины Юсуповой.

- Первая школа в Сабуровщине открылась ещё в 1843 году, - рассказывает краевед. - Её возглавлял Тихон Петрович Кольцов. Сначала учеников было всего пятеро.

В 1875 году их стало 75, в 1917 — 20.

Сын первого директора, Василий Кольцов, позже сам стал директором сабуровщинской школы. В советское время, в 1975 здесь обучалось 65 ребят. А в 2007 году — 32.

Школа проработала до 2012 года, потом ее закрыли. Рядом начали строить четырехэтажное здание, ждали, что сюда приедут беженцы с Украины.

Школу готовили под общежитие. Но в село никто не приехал, четырехэтажное здание не достроили. И всё это приходит в печальное состояние.

Недавно я туда ездила, только слезы пролила.

Отказался от медали предателя

Особое место в рассказе Антонины Анатольевны заняла судьба её дяди — Василия Михайловича Гуркина.

Он родился 15 июля 1926 года. Всего в семье было 12 детей, но выжило семеро: шесть девочек и один мальчик.

Семья пережила страшный 1933 год. Их чуть не выслали из села за то, что у них было три прялки.

- Родственники рассказывают, что приезжала какая-то маленькая женщина и заступилась, сказала, что нельзя их выселять, это очень хорошая дружная семья, — вспоминает Антонина Юсупова.

Село Сабуровщина было оккупировано немцами с 8 октября по 28 декабря 1941 года.

- Во время оккупации переводчик с немецкого на русский дважды спасал мою семью от расстрела по доносу — у одной из старших сестёр мамы муж был командиром Красной армии. Они убегали к партизанам, потом возвращались.

Мой дядя, Василий, приписав себе год, рвался на фронт. Он попал в танковые войска, участвовал в войне с Японией.

В одном из боёв его танк подбили. Ему удалось выбраться, и тут - второй танк, которой его переезжает.

Василий добирается до своих, но у него начинается гангрена ноги. Лечился он в Японии.

Домой вернулся только в 1950 году. И в этот момент пришла медаль — та самая, которой его наградили.

Но выяснилось, что сначала эту медаль получил его однофамилец Гуркин, который был старостой во время войны, то есть предателем. «Я не буду брать из рук предателя эту медаль», — сказал мой дядя.

После войны Василий Михайлович отвечал за работу клуба, вёл идеологическую работу с односельчанами, руководил выпуском газеты «За урожай».

В 1952 году его назначили председателем сельсовета, и он проработал в этой должности до 1973 года.

По его инициативе в селе появилась дорога, было огорожено кладбище и установлен памятник погибшим односельчанам.

Однако была и чёрная полоса. Газета «Ленинский путь» критиковала председателя за то, что он не провёл два партсобрания. За это его сняли, и он ушёл на пенсию.

Рассказ Антонины Юсуповой не оставляет равнодушным.

В нём переплелись история страны, судьба дворянского рода, трагедия войны и личная боль человека, чьё детство прошло в Сабуровщине.

-Церковь — это моя боль, всё разрушено, бурьян. Мне очень нравится село, но я переживаю, что церковь приходит в упадок, — говорит она.