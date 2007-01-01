Кто сказал, что народное - значит с лучиной и в лаптях: Надежда Бабкина дала в Калуге мастер-класс

Рассказываем, как она с коллективом учила калужан петь.

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Надежда Бабкина приехала в наш город со своим ансамблем «Русская песня». Это часть фестиваля «Песни России», которому уже 20 лет.

В зале Инновационного культурного центра — аншлаг. Все ждут мастер-класс от народной артистки.

9 июня. Жара, но народу много. В основном педагоги по вокалу и участники творческих коллективов.

Бабкина вышла на сцену в голубых широких брюках, рубахе в полосочку и крупных блестящих украшениях. Встречу начали с песни.

Калужане ждут входа в зал.

А потом слово взяла Надежда Георгиевна.

— Нашему коллективу 50 лет, полвека мы на профессиональной сцене, — сказала она. — Народный жанр — это классика. Точно такая же, как академическое пение, симфонизм.

И на сцене требует современного звучания.

Потому что эти песни создавались в другие времена. Шли годы, менялось всё.

Но смысл песни, мелодия оставались прежними.

Сегодняшняя молодёжь увлекается народной музыкой. Этим надо воспользоваться.

Потому что создано общественное мнение, что народный жанр — третьесортный: за столом собрались, поели, попили и заодно попели.

А на самом деле это огромное искусство, содержательное, глубинное.

А потом добавила по-простому:

— Ну что рассказывать, надо сразу быка за рога, дело делать. У нас в коллективе три хормейстера.

А я посижу и погляжу на вас и буду вмешиваться, если что-то не так.

Мотайте на ус

Первый хормейстер - Пётр - вышел с мужской частью коллектива.

Петр учил произносить гласные.

— Мы приехали, чтобы поделиться секретами.

За полувековую историю коллектив выработал свою школу.

И каждую нашу репетицию мы начинаем с разговора. Воспроизводим буквы алфавита. Давайте скажем вместе «А», - командует он. - Я ставлю сверху, пытаюсь, чтобы моя «а» достигла конца зала.

Тут вступила Бабкина:

— Скажите «а» на выдохе, не поднимайте плечи.

Пётр продолжил:

— А теперь говорим букву «я», а думаем как «а». Хорошо!

«Ю» как «у» - трубочка. Образами мыслим.

«Ё» как «о». Буква «о» — бублик или колесо олимпийское. Представили, что на ладошке лежит и сказали: «Ё!»

А теперь эти буквы будем нанизывать на ноты. Ставим сверху — закидываем мяч в баскетбольное кольцо. Поехали.

А теперь в два раза тише. Самое главное — научиться петь тихо.

Бабкина тут же пояснила залу:

— Вы мотайте на ус. Вроде как смешно, а на самом деле ничего смешного.

Это очень хорошо работает. И связочки разогреваются, и дикция, и расслабленность появляется, нет зажатости. Запоминайте!

Зал подхватывал и распевался вместе с коллективом.

Разговор заходит о глубине звука. Бабкина вспоминает, как коллектив в 1990-е годы записывал альбом «Благослови душе».

Они приходили в храм тайно, поздними вечерами, после служб, чтобы поймать, почувствовать атмосферу, извлечение звука.

— Там звук иной, — объясняет она. — Человек молится тихо, разговаривая с Богом. И песнопение получается удивительной красоты, высший пилотаж.

Мало того, у нас Серёжа ходит в храм и поёт в церковном хоре. И отпрашивается частенько на службу.

Мы разрешаем — иди, Серёженька, попой и помолись за нас за всех.

Затем на сцене звучит забайкальская песня «В островах охотник».

Рассказывают о старообрядцах, которые 300 лет хранят культуру, но чужих в калитку не пускают — только банку с водой через окошко передадут, а потом ее выкинут.

А следом — отрывок из спектакля «Ай да Пушкин! Ай да…!» по поэме «Руслан и Людмила», которую «Русская песня» поставила в своем театре.

— В народе говорят: «Сделай так, чтобы душа свернулась или развернулась», — поясняет Бабкина. — Песню надо играть!

Диафрагма - наше все

Эстафету принимает хормейстер Наташа.

Она учит «гармошке»: петь так, будто растягиваешь меха, и распевке – «хохотать» сверху вниз, будто катишься на санках с горы.

С Наташей выучили распевочку.

— Русская песня — единый организм, — сказала Наташа. — И нужно собрать всё в единый энергетический пучок, который даст мурашки, вибрации, тембральные сливания.

Огромное количество времени мы находимся вместе. И это не только концерты, но и быт.

Мы уехали из Москвы 4 июня, а вернемся домой только через полтора месяца. Поэтому, конечно, мы все эмоционально склеены, чувствуем друг друга.

У нас много перелётов, часовые пояса. Садимся в самолёт, летим 9 часов. Прилетели, нам говорят: «Ребята, у вас полчаса до мастер-класса».

А в Москве в это время 5 утра, голова в тумане, но работать надо. Поэтому попили чайку, поговорили, помычали, «гармошечку» сделали.

И дальше, чтобы поднять настроение, чтобы адреналин пошёл в кровь, берём распевочку — хохочем.

Там есть переходные ноты, но они не должны быть слышны.

Дышим животом и держим их прессом.

Когда я пою, у меня работает пресс, как в спортзале, и, конечно же, диафрагма — без неё никуда.

Бабкина тут же взяла микрофон:

— Сейчас одна наша участница в декрете, у неё родился малыш. Она до последнего момента с животиком была на сцене.

Мы играли спектакль «Тихий Дон», она — помощница банды Варвара, которая способна на всё: расстрелять, погнать, взять, абсолютно жесткий персонаж.

По сюжету её убивают, и она должна эффектно упасть. Я ей шепчу: «Умоляю, падай аккуратненько, бочком!»

А она через неделю рожает и звонит мне прямо из родзала: «Надежда Георгиевна, я родила! Диафрагма — наше всё, я дышала правильно. Могу послезавтра на спектакль».

Я ей: «Ты что, с ума сошла?»

Так что мы успеваем и детей рожать, и петь, и гастролировать.

Скажете, легко? Ничуть. Ни пожрать, ни поспать, все быстрей, быстрей.

Но мы сами выбрали такую жизнь. Куда деваться с подводной лодки?

надежда Георгиевна внимательно следила за мастер-классом и делала замечания.

Подарок для Бабкиной

На мастер-классе коллектив рассказал, что на юбилей Надежды Георгиевны они подарили ей песню «Я назову тебя зоренькой» в авторской обработке.

— Мы подумали, что можем подарить народной артистке. Самое тёплое и самое душевное — это лирика. Около её кабинетика спели.

А она сказала: «Подождите, ребята, так сейчас же спектакль. Давайте в конце и споёте прямо на сцене».

А мы ни разу не чекали, не проверяли, но очень надеялись, что это понравится. И понравилось.

Сейчас исполняем второй раз, так что можно сказать, что на сцене — премьера.

Не надо никого бояться

Третий хормейстер - Светлана - учила калужан диалектному пению.

— В данном случае это Белгород, южнорусская певческая традиция, — объяснила она. — Что важно?

Здесь гласная должна быть усреднённая. Во рту - ощущение некой каши.

И для красоты мы взяли «г» фрикативную, мягкую.

В коллективе Светлана перекладывает на ноты придуманные «Русской песней» современные партитуры.

И сейчас работает над сборником, в который входит 50 песен.

На мастер-классе коллектив выдал современную версию «Во саду ли, в огороде», что песню просто не узнать.

Все свои аранжировки ансамбль выкладывает в интернете.

И тут Бабкина заметила:

— Есть коллективы, которые стараются перепеть наши песни. Нам не жалко. Но где сам коллектив, который это взял, где его творчество?

Зачем подражать, слизывать? Вы своё что-то создайте, может, круче в разы. Это будет замечательно.

И дала напутствие:

- Не надо никого бояться. Надо о себе заявлять миру.

Создали коллектив — заявляйтесь.

Мы когда создавались, нам все сказали: «Вы никому не нужны, кто вас слушать будет»?

Ну извините, 50 лет мы как стояли, так и стоим.

Ещё и театр построили. И фестиваль 20 лет проводим. И двигаемся дальше, ни на кого не обращаем внимания.

А если нас критикуют — да пускай. Только бывает спрашиваешь: «А как надо сделать, чтобы лучше было?» В ответ — молчание. Что это за критика? Это зависть.

Если критика, то говорят, чего не хватает, предлагают какую-то идею.

Поэтому, друзья мои, не слушайте никого, делайте своё дело.

Главное, чтобы откликалось в душе, всё колыхалось, рвалось наружу. Вот это жизнь!

Человек получает от этого удовольствие и счастье!

Коллектив назвает себя единой энергетической системой.

А сегодня, 10 июня. в 18:00 коллектив Надежды Бабкиной выступит на Театральной площади. Приглашают всех, вход бесплатный. 0+