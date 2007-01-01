Привет от Овечкина калужским хоккеистам – это только начало

Какие планы по развитию хоккея строят спортивные чиновники Калужской области.

В понедельник, 9 июня, Министр спорта Олег Сердюков дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM.

Поводом стала радостная новость, пришедшая 8 июня - калужская хоккейная команда официально принята во Всероссийскую хоккейную лигу.

В нашей студии министр рассказал о нюансах этого перехода, а также о том, как детсадовцы штурмуют ледовые дворцы, почему хоккей не введут в школах и когда калужане смогут сыграть с живой легендой.

Новая эра. ВХЛ вместо надежд

- Олег Эдуардович, давайте сразу про главную новость: восьмого июня наш хоккейный клуб «Калуга» официально представили в качестве нового участника ВХЛ. Было большое мероприятие в Москве. Что это значит для региона?

- Да, восьмого июня прошло официальное представление нашей команды в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. Мероприятие было очень масштабным, оно прошло в Подмосковье.

Там присутствовали министр спорта России, председатель Олимпийского комитета Михаил Владимирович Дегтярёв и руководитель Федерации хоккея страны.

Собрались представители всех клубов, которые играли в прошлом сезоне, а также новички. И среди новичков был хоккейный клуб «Калуга». Мы официально приняты в эту большую хоккейную семью.

Само решение войти в состав ВХЛ губернатор нашей области Владислав Шапша принял заранее, и работа шла планомерно.

Ещё в прошлом году мы вместе с руководителями хоккейного клуба встретились с Федерацией хоккея и представителями лиги, проговорили все требования, которые предъявляются к командам. У нас было около полугода, чтобы подготовиться.

- Где команда будет играть? База будет в Обнинском «Олимпе» или в Калуге, в «Центральном»?

- Здесь нужно разделить. Для ВХЛ однозначно требуется Калуга и Дворец спорта «Центральный». Именно там проходили матчи молодёжной хоккейной лиги.

А что касается базирования команды, которая сейчас переименована из НМХЛ в Российскую хоккейную лигу, то концептуально правильно было бы базироваться в Обнинске.

Там есть наша областная спортшкола, а в прошлом году открыли второй ледовый каток, так что все условия для этого есть.

Однако есть одно «но». Ледовый каток в «Олимпе» пока не соответствует требованиям для проведения чемпионата такого уровня. Там требуется установка системы видеоголов, модернизация бортов и защитных стёкол, а также другие работы.

Эти средства не были запланированы на 2026 год, поэтому сейчас мы ищем дополнительное финансирование. Если не получится найти деньги, то следующий сезон РХЛ команда проведёт в Калуге, а сезон двадцать седьмого — двадцать восьмого года мы однозначно переведём её в Обнинск.

Детский сад на льду. Как растят чемпионов

- Давайте перейдём к тем, кто сегодня ещё ходит в детский сад, смотрит хоккей по телевизору и мечтает стать игроком. Какова сегодня доступность льда для обычного ребёнка?

- В 2024 году мы в рамках концессионного соглашения создали и открыли ледовую арену в Балабанове.

Сейчас там базируется школа зимних видов спорта имени Ильи Авербуха. Это не только фигурное катание: там занимаются юные хоккеисты, и занимаются они бесплатно.

В Обнинске в декабре прошлого года был открыт ледовый каток — это второй по счёту. Раньше первого катастрофически не хватало, он был перегружен, а теперь можно нормально планировать тренировочный процесс.

Там, кстати, реализуется очень интересный проект. Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» при нашей поддержке и при поддержке администрации города начала приглашать на лёд детей из детских садов.

Родители привозят малышей, школа выделяет своих тренеров, и они проводят несколько абсолютно бесплатных занятий. После таких пробных уроков какая-то часть детей идёт в фигурное катание, а какая-то — в хоккей.

- Экипировка сегодня стоит бешеных денег. Особенно это чувствуется, если семья многодетная или с небольшим достатком. Существуют ли программы помощи? Может быть аренда, прокат?

- Вы абсолютно правы, экипировка — это самый главный лимитирующий фактор для массового прихода детей в хоккей. Мы решаем этот вопрос двумя путями.

Часть экипировки спортивные школы приобретают по государственному заданию за счёт бюджетных средств, а потом выдают её наиболее перспективным или наиболее необеспеченным ребятам.

Второе направление — привлечение меценатов. И здесь у нас есть замечательные примеры. Например, в «Космосе» недавно приобрели экипировку на целую команду и передали школе.

- А что с теми, кто получил эти эмоции, но понял, что профессионалом ему не быть? Существует ли программа обучения тренеров для работы с детьми «для общего развития»?

- Чтобы ввести в школах шахматы, достаточно было купить несколько досок. С хоккеем так не получится.

Опять же, главная проблема — экипировка. И безопасность.

- Ну, можно же бюджетные клюшки, шайбу, ворота, коньки…

- Смотрите, ситуация упирается в травмоопасность. Учитель физкультуры выведет детей на каток, найдёт где-то клюшки, ребёнок получит травму. Никакой педагог не возьмёт на себя эту ответственность.

Родители напишут жалобу, и, не дай Бог, ещё уголовное дело заведут. Поэтому расширить базу занимающихся, на мой взгляд, возможно только в рамках тех спортивных школ, которые функционируют там, где есть круглогодичные катки.

Сейчас такие катки есть в шести муниципалитетах области.

Девушки и ветераны. Хоккей без границ

- Про женский хоккей. Есть ли у девушек в Калужской области шанс, перспектива, возможность поиграть?

- Спортсменки у нас есть. Они играют в хоккей до определённого возраста вместе с мальчиками. По федеральным стандартам, по-моему, до двенадцати лет.

Это даёт им дополнительный импульс, а потом они ищут команду. Но для того, чтобы собрать полноценную женскую команду в отдельном регионе, это очень сложно, им приходится переезжать.

- Поговорим о непрофессиональных лигах. Ночная хоккейная лига у нас давно. А что такое офицерская хоккейная лига, которая недавно появилась?

- Это соревнования по любительскому хоккею. Там есть несколько дивизионов, причём, в одном из них играют и бывшие профессионалы. В прошлом сезоне с октября по апрель мы проводили соревнования по двум дивизионам.

Участвовали команды, собранные из представителей силовых структур, была команда правительства Калужской области из госслужащих, а также команда депутатов Законодательного собрания.

Баталии были очень жаркие. Естественно, всё это в свободное от основной работы время: команды тренируются по вечерам, ближе к ночи, и потом играют по расписанию.

- А есть ли верхний возрастной предел? У нас в области есть хоккеисты, которым, скажем, за семьдесят?

- В регламентах возрастной предел не прописан. Я сам играл против команды легенд хоккея, там были игроки далеко за семьдесят.

Как с ними играть? Они уже не бегают быстро по площадке, но мышление-то осталось — советская школа. Они играют за счёт передач, опыта и тактики.

Это совершенно другой уровень, и играть с ними невероятно интересно.

Школа, деньги и дух советского спорта

- Раз уж мы заговорили о школе. Есть ли сегодня школа российского хоккея? Или мы всё берём с семидесятых годов?

- Преемственность, безусловно, есть. Часть тех, кто играл в семидесятые и восьмидесятые, становились тренерами и воспитывали следующее поколение.

Но многое взято и из североамериканского хоккея. В девяностые годы очень много наших хоккеистов уехало туда, потом вернулось уже тренерами и привнесло ту составляющую сюда.

- Как удалось заполучить видеопоздравление от Александра Овечкина для нашей команды? Это же огромный стимул. Реально ли, чтобы он приехал в Калугу и провёл мастер-класс?

- Знаете, как говорится, через пять рукопожатий это удалось организовать.

И вы правы, это колоссальный стимул. Получить поздравление от такой глыбы — это нечто. Что уж говорить о пацанах?

Всё возможно. Может быть, и удастся сделать так, чтобы он к нам приехал в Калугу. Овечкин сейчас — мегазвезда, но и другие выдающиеся хоккеисты, как действующие, так и завершившие карьеру, тоже могли бы к нам приезжать.

Радиоверсию интервью слушайте на волне радио «Комсомольская правда – Калуга» 93.1 FM в пятницу, 12 июня, субботу, 13 июня и воскресенье, 14 июня в 13.03; 14.03; 15.03 и 17.03.

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