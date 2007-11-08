Равнодушие или преступление: почему ребенок оказался на трассе под Калугой

В понедельник, 1 июня, аккурат в День защиты детей, в редакцию обратилась мама 13-летнего ребенка и рассказала странную историю.

По ее словам, мальчика высадили из рейсового автобуса по пути в Куровское практически на трассе в лесу.

В тот же день, в понедельник, эту ситуацию обсуждали на совещании главы Калуги Дмитрия Денисова.

Мы внимательно выслушали обе стороны и пришли к выводу, что точку в этом деле по закону должны поставить правоохранительные органы, а по совести – сами калужане.

«У меня аж сердце застучало»

В субботу вечером Елена пережила час настоящего ужаса. Ее 13-летний сын возвращался домой на автобусе № 37 рейсом Калуга — Куровской, отправление в 15:10. Мальчик должен был доехать до конечной, где его ждали родители. Но все пошло не по плану.

Мальчик забыл карточку в кармане другой куртки — обычная подростковая рассеянность. Когда нужно было оплачивать проезд, он и его друг пытались перевести деньги с карты на карту прямо при кондукторе. Но сеть в дороге пропала.

- Мама, я карточку забыл дома, она в куртке, — заикаясь, рассказал позже по телефону сын. - Меня высадили с автобуса.

По словам Елены, контролеры не стали ждать, пока связь восстановится, и не поверили, что на конечной остановке родители готовы оплатить долг. Их решение было жестоким: высадить ребенка прямо на трассе.

- Меня высадили, а там ни домов, ни сети, ничего! Только трасса и лес кругом, - описала место происшествия Елена со слов сына.

Услышав слова ребенка, женщина запаниковала.

-У меня истерика, сердце застучало, - признается Елена. - Он редко ездит один. Ни машины, ни такси — ничего не знает. Хорошо, друг не бросил, с ним вышел, молодец.

Женщина бросила все дела и побежала на остановку в Куровском. К тому моменту как раз подъехал тот самый злополучный автобус № 37. Елена заскочила внутрь.

- Вы высадили ребёнка где-то на дороге? Спросила я у двух женщин-контролеров, рассказывает мама. - Одна молчала, вторая ответила: «Да».

В результате на конечной остановке Елена оплатила проезд сына. Водитель, по словам женщины, чувствовал себя виноватым. А в это время дети оставались на пустынной остановке «Путепровод» у поворота на Калугу - 2. Связь почти не ловилась.

- Я звоню ему: «Где ты?» Он говорит: «Я не знаю, но тут какой-то путепровод», - вспоминает Елена.

Женщина звонила в 112, писала в прокуратуру. Местный участковый сначала удивил ее своим вопросом.

- Он говорит: «Противоправные действия насчёт ребёнка были какие-то совершены?» Я говорю: «Вы что, сумасшедшие? У меня ребёнка нету дома!» -возмущается Елена.

К счастью, через час мальчишки дождались следующего автобуса и доехали до дома. Но осадок, по словам матери, остался очень нехороший.

- Я не хочу, чтобы потом другие мамы так же страдали, как я, - говорит Елена.

Она намерена добиться наказания для сотрудников УКТ.

Такую версию инцидента мы услышали от мамы ребенка.

Пожурить и забыть?

Несколько иначе ситуацию прокомментировал руководитель Управления Калужского троллейбуса на совещании в понедельник.

- Его никто не высаживал, у контролеров нет таких полномочий, - заявил руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - Ему совершенно правомерно сказали, что проезд нужно оплачивать. Они поковырялись в телефоне и на следующей остановке вышли.

По словам Витькова, при проверке оплаты проезда контролерами обнаружен пассажир, молодой человек, на вид старше 16 лет, не оплативший проезд. На просьбу контролеров оплатить проезд, парень ответил, что у него нет денег.

Ему было разъяснено, что правом бесплатного проезда пользуются пассажиры, не достигшие возраста 11 лет. После чего парень проводил манипуляции с сотовым телефоном. На следующей остановке он вышел из салона автобуса со своим знакомым.

Глава города отнесся к произошедшему спокойно.

- Ситуация очень неприятная, нужно работу провести и, если вот такие спорные ситуации по поводу возраста возникают, это, во-первых, не водителю рассуждать, - сказал глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Но всегда должны быть в пользу подростка. Видно же, что уже подросток.

- В общем, проведите работы среди контролёров, - поручил Дмитрий Денисов Вадиму Витькову. - Ну мало ли что случается, пускай едут, не надо на пустом месте создавать проблемы.

Точку в этой истории, на наш взгляд, должны поставить правоохранительные органы, тем более, мама мальчика хочет подробного разбирательства. И если вина будет доказана, виновный должен получить наказание.

Напомним, Уставом автомобильного и городского пассажирского транспорта (Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.11.2007) установлен запрет на высадку из транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица и не оплативших проезд. Данная мера действует вне зависимости от видов маршрутов.

Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет влечет за собой наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, а на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Смотрели в окна

Во всей этой истории явственно просматривается и третья сторона. Автобус до Куровского шел не пустым. В салоне сидели пассажиры. Среди них были и взрослые, у которых тоже есть дети.

Они не могли не видеть весь ход инцидента, даже если упорно смотрели в окна или залипали в свои гаджеты.

И ни у одного взрослого человека не мелькнула мысль, если не вмешаться, то просто оплатить злополучный билет ребенку.

Судя по эмоциям мамы, она бы конечно же отдала деньги незнакомцу, выручившему ее сына, и поблагодарили бы его. Но, не случилось.

А как бы вы поступили, уважаемые читатели, заплатили бы? Пишите в комментариях.