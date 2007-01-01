Из Щелканово - в Петербург: калужские старообрядцы построили мощный извозный бизнес в столице
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На «Морозовских чтениях», прошедших в бибиотеки им. Белинского, краевед Алексей Филькин рассказал историю купцов из села Щелканово, которые построили доходный двор в Санкт-Петербурге, занимаясь легковым извозом.
Интерес к этой теме у Алексея не простой, а семейный.
– Мой прадедушка, Михаил Дмитриевич Филькин, был женат на Марфе Семёновне Карелиной, – объяснил исследователь. – Оба они - из Калужской губернии, хоть Марфа и родилась в Петербурге.
Как прадед попал в столицу
- В конце XIX века мой прапрадед Михаил Филькин уехал из родного села Щелканово в Петербург на заработки.
В своей автобиографии он писал, что сначала нанялся в дворники к барышнику лошадьми Григорию Павловичу Карелину.
Отработал два года, потом перешёл к Екатерине Григорьевне Карелиной, работал легковым извозчиком.
А затем начал работать у Семёна Алексеевича Карелина.
Познакомился с его дочерью Марфой и женился на ней. Прожили они вместе больше 40 лет, вырастили девятерых детей, среди которых был и мой дедушка – Алексей Михайлович Филькин.
Кто есть кто в этой истории
-Кто же были эти барышники лошадьми Григорий Павлович и Екатерина Алексеевна Карелины, у которых работал мой прадед?
На плане 1876 года в северо‑восточной части села Щелканова можно увидеть домовладения мещан Карелиных, их там их достаточно много.
По документам XIX века известно, что в селе Щелканово проживало несколько Карелиных.
Были и два брата: мещовский купец Григорий Лазарев Карелин, причисленный в 1833 году из вольных хлебопашцев, и Аким Лазарев Карелин — вольный хлебопашец.
Практически все Карелины были старообрядцами. А братья Григорий и Аким - даже просителями об отводе в селе земли под старобряческое кладбище.
В исповедных ведомостях местной Христорождественской церкви Карелины, как и Филькины, значатся раскольниками. Хранили они своих родных на щелкановском старобрядческом кладбище.
У Григория Лазорева Карелина имелся сын Павел, активно скупавший земли в Щелканове и в ближайших селениях. У Павла было три сына: Михаил, Григорий и Пётр.
Старший, Михаил, стал купцом, и в 1862 году вместе с другими землевладельцами, в том числе Карелиными и Филькиными, отстаивал права свободной торговли на площади в селе Щелканово от притеснения местной крупной помещицы Апочининой.
Младший сын, Пётр, наследовал основную часть имения отца, имел двухэтажный каменный дом в Щелканово, многочисленные хозяйственные постройки и кузницу. Но дом не сохранился.
А вот средний сын, Григорий, как раз и стал барышником лошадьми в Петербурге. именно о нем пишет в своей биографии мой прадед.
В справочнике «Весь Петербург» за 1894 год значится: «Карелин Григорий Павлович, Лиговская, 94, торговля лошадьми»
А из метрической книги Лиговской старобрядческой общины узнаем про него:
«14 декабря 1911 года мещанин города Мещовска Григорий Павлов Карелин, старобрядец, умер от рака желудка в возрасте 73 лет, будет похоронен на Громовском старобряческом кладбище».
Сообщает о его смерти сын Николай.
Женщина с характером
- Что касается извозопромышленницы Екатерины Григорьевны, у которой тоже работал прадед, тут пришлось поломать голову.
Сначала были мысли, что это дочь Григория Карелина, учитывая ее отчество. Но у Григория были сыновья.
Как выяснилось, Екатерина была женой отставного канонира Ивана Алексеевича Карелина – родного брата Семёна Алексеевича, на чьей дочери потом женился мой прадед Михаил Филькин.
В доме № 28 на Предтеченской улице, доставшемся ей по купчей крепости в 1895 году, она развернула большой извозный бизнес.
По проектам известных архитекторов Липского и Носалевича построила каменный трёхэтажный доходный дом. Во дворе были хозяйственные постройки, в том числе конюшни и навесы для содержания экипажа.
В 1906 году по проекту архитектора Товстолеса проведены дополнительные работы по обустройству двора, включающие постройку новых каменных двухэтажных построек, дворницкой, конюшен с навесами.
Работали у Екатерины 34 наёмных извозчика, которые жили тут же в специально отведённых квартирах, в подвальном первом и втором этажах дома.
Екатерина Карелина была очень богатой, происходила из мещовских мещан. Извозным двором она владела до 1910 года, а потом дело перешло к её сыновьям – Ивану и Василию.
Жилой дом, конюшни и дворовые строения находились в их собственности до 1919 года. Затем были национализированы.
По домовым книгам за 1930–1940‑е годы удалось восстановить дальнейшую судьбу старшего сына Екатерины Карелиной Ивана.
Его семья занимала в доме три квартиры. Указана и профессия: кустари, легковые извозчики. То есть семейное дело продолжалось.
Ныне на улице Черняховского (бывшей Предтеченской) стоит перестроенный дом, в котором когда-то кипело дело выходцев из калужского села Щелканово.
Как Екатерина добилась такого размаха – пока не понятно.
Двойное родство
Изучая документы, Алексей Филькин сделал ещё одно открытие.
Матерью его прапрадеда Дмитрия Дмитриевича Филькина была Александра Павловна Карелина – дочь барышника Павла Григорьевича Карелина.
То есть Филькины породнились с Карелиными дважды:
В 50–60‑е годы XIX века мещанин Дмитрий Александрович Филькин женился на Александре Карелиной.
У них родился сын Дмитрий Дмитриевич.
А потом сын Дмитрия Дмитриевича Михаил (прадед краеведа) женился на Марфе Семёновне Карелиной. Но родство это было очень дальним.
- Теперь понятно, почему мой прадед уехал в Петербург именно к Карелиным. Мало того что они были земляки и староверы, так ещё и родня!
Получается, что барышник лошадьми Григорий Павлович Карелин, у которого прадед работал, приходился ему двоюродным дедом. А Екатерина Григорьевна, владелица извозного двора, была тётей жены прадеда – Марфы Семёновны, - говорит Алексей Филькин.
Вот такие хитрые семейные узлы распутал краевед. А ведь всё начиналось с простой записи автобиографии его прадеда.
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