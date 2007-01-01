Из Щелканово - в Петербург: калужские старообрядцы построили мощный извозный бизнес в столице

Фото автора и из архива Алексея Филькина. В Санкт-Петербурге, на ул. Предтеченской, 28 Екатерина Карелина открыла извозный двор. Фото 1939 года.

Фото автора и из архива Алексея Филькина. В Санкт-Петербурге, на ул. Предтеченской, 28 Екатерина Карелина открыла извозный двор. Фото 1939 года.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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На «Морозовских чтениях», прошедших в бибиотеки им. Белинского, краевед Алексей Филькин рассказал историю купцов из села Щелканово, которые построили доходный двор в Санкт-Петербурге, занимаясь легковым извозом.

Интерес к этой теме у Алексея не простой, а семейный.

– Мой прадедушка, Михаил Дмитриевич Филькин, был женат на Марфе Семёновне Карелиной, – объяснил исследователь. – Оба они - из Калужской губернии, хоть Марфа и родилась в Петербурге.

Как прадед попал в столицу

- В конце XIX века мой прапрадед Михаил Филькин уехал из родного села Щелканово в Петербург на заработки.

В своей автобиографии он писал, что сначала нанялся в дворники к барышнику лошадьми Григорию Павловичу Карелину.

Отработал два года, потом перешёл к Екатерине Григорьевне Карелиной, работал легковым извозчиком.

А затем начал работать у Семёна Алексеевича Карелина.

Познакомился с его дочерью Марфой и женился на ней. Прожили они вместе больше 40 лет, вырастили девятерых детей, среди которых был и мой дедушка – Алексей Михайлович Филькин.

Кто есть кто в этой истории

-Кто же были эти барышники лошадьми Григорий Павлович и Екатерина Алексеевна Карелины, у которых работал мой прадед?

Алексей Филькин

Краевед. На плане 1876 года в северо‑восточной части села Щелканова можно увидеть домовладения мещан Карелиных, их там их достаточно много. По документам XIX века известно, что в селе Щелканово проживало несколько Карелиных.

Были и два брата: мещовский купец Григорий Лазарев Карелин, причисленный в 1833 году из вольных хлебопашцев, и Аким Лазарев Карелин — вольный хлебопашец.

Практически все Карелины были старообрядцами. А братья Григорий и Аким - даже просителями об отводе в селе земли под старобряческое кладбище.

В исповедных ведомостях местной Христорождественской церкви Карелины, как и Филькины, значатся раскольниками. Хранили они своих родных на щелкановском старобрядческом кладбище.

У Григория Лазорева Карелина имелся сын Павел, активно скупавший земли в Щелканове и в ближайших селениях. У Павла было три сына: Михаил, Григорий и Пётр.

Старший, Михаил, стал купцом, и в 1862 году вместе с другими землевладельцами, в том числе Карелиными и Филькиными, отстаивал права свободной торговли на площади в селе Щелканово от притеснения местной крупной помещицы Апочининой.

Младший сын, Пётр, наследовал основную часть имения отца, имел двухэтажный каменный дом в Щелканово, многочисленные хозяйственные постройки и кузницу. Но дом не сохранился.

А вот средний сын, Григорий, как раз и стал барышником лошадьми в Петербурге. именно о нем пишет в своей биографии мой прадед.

В справочнике «Весь Петербург» за 1894 год значится: «Карелин Григорий Павлович, Лиговская, 94, торговля лошадьми»

А из метрической книги Лиговской старобрядческой общины узнаем про него:

«14 декабря 1911 года мещанин города Мещовска Григорий Павлов Карелин, старобрядец, умер от рака желудка в возрасте 73 лет, будет похоронен на Громовском старобряческом кладбище».

Сообщает о его смерти сын Николай.

Женщина с характером

- Что касается извозопромышленницы Екатерины Григорьевны, у которой тоже работал прадед, тут пришлось поломать голову.

Сначала были мысли, что это дочь Григория Карелина, учитывая ее отчество. Но у Григория были сыновья.

Как выяснилось, Екатерина была женой отставного канонира Ивана Алексеевича Карелина – родного брата Семёна Алексеевича, на чьей дочери потом женился мой прадед Михаил Филькин.

В доме № 28 на Предтеченской улице, доставшемся ей по купчей крепости в 1895 году, она развернула большой извозный бизнес.

По проектам известных архитекторов Липского и Носалевича построила каменный трёхэтажный доходный дом. Во дворе были хозяйственные постройки, в том числе конюшни и навесы для содержания экипажа.

В 1906 году по проекту архитектора Товстолеса проведены дополнительные работы по обустройству двора, включающие постройку новых каменных двухэтажных построек, дворницкой, конюшен с навесами.

Работали у Екатерины 34 наёмных извозчика, которые жили тут же в специально отведённых квартирах, в подвальном первом и втором этажах дома.

Екатерина Карелина была очень богатой, происходила из мещовских мещан. Извозным двором она владела до 1910 года, а потом дело перешло к её сыновьям – Ивану и Василию.

Жилой дом, конюшни и дворовые строения находились в их собственности до 1919 года. Затем были национализированы.

По домовым книгам за 1930–1940‑е годы удалось восстановить дальнейшую судьбу старшего сына Екатерины Карелиной Ивана.

Его семья занимала в доме три квартиры. Указана и профессия: кустари, легковые извозчики. То есть семейное дело продолжалось.

Ныне на улице Черняховского (бывшей Предтеченской) стоит перестроенный дом, в котором когда-то кипело дело выходцев из калужского села Щелканово.

Как Екатерина добилась такого размаха – пока не понятно.

Двойное родство

Изучая документы, Алексей Филькин сделал ещё одно открытие.

Матерью его прапрадеда Дмитрия Дмитриевича Филькина была Александра Павловна Карелина – дочь барышника Павла Григорьевича Карелина.

То есть Филькины породнились с Карелиными дважды:

В 50–60‑е годы XIX века мещанин Дмитрий Александрович Филькин женился на Александре Карелиной.

У них родился сын Дмитрий Дмитриевич.

А потом сын Дмитрия Дмитриевича Михаил (прадед краеведа) женился на Марфе Семёновне Карелиной. Но родство это было очень дальним.

- Теперь понятно, почему мой прадед уехал в Петербург именно к Карелиным. Мало того что они были земляки и староверы, так ещё и родня!

Получается, что барышник лошадьми Григорий Павлович Карелин, у которого прадед работал, приходился ему двоюродным дедом. А Екатерина Григорьевна, владелица извозного двора, была тётей жены прадеда – Марфы Семёновны, - говорит Алексей Филькин.

Вот такие хитрые семейные узлы распутал краевед. А ведь всё начиналось с простой записи автобиографии его прадеда.