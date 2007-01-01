«Семейный прочерк»: как родные оставляют в нас свой след

В Калужском музее показывают семью такой, какая она есть.

Фото автора.

— Я выбирала работы, которые мне откликнулись, — с куратором выставки Валерией Парахиной мы идем по залу и останавливаемся возле большой картины «Свадьба».

— В ХХ и ХХI веке образ семьи перестал быть парадным и идеализированным, он стал по-настоящему человечным.

И именно такие, живые и понятные каждому образы не оставляют равнодушным, вызывают светлую ностальгию.

Мы в Калужском музее изобразительных искусств, на выставке «Семейный прочерк». Здесь тепло и по-домашнему.

Выставка про то, как семья оставляет на нас свой невидимый отпечаток. Через привычки, интонации, молчаливую заботу и даже то, как мы держим ребенка, накрываем на стол и ждем друг друга.

Само название звучит как метафора: «почерк» — это и уникальная манера, отпечаток личности, и то, что незаметно передается от поколения к поколению - семейная память, невидимый узор из повседневности.

Куратор выставки Валерия Парахина собрала теплые, ностальгичные и понятные зрителям образы семьи.

Выставка — как маршрут: от материнства и младенчества к дому, от дома — к семейному кругу. Про заботу, про преемственность, про материнство, про радости обычного дня.

Куратор Валерия Парахина собрала вместе 32 работы из фондов музея — живопись, графика и гравюра, а также три скульптуры. В основном это искусство XX и XXI веков, но есть и одна западноевропейская работа XIX столетия.

Вернуться в детство на час

Экспозиция разделена на части, но на самом деле они перетекают друг в друга.

Первый раздел — «Материнство, беременность, младенчество». Самая первая, базовая связь. Картина Эжена Лажье «Мать и сын» (1861 год) задаёт тон: близость как внутреннее чувство.

А дальше материнство становится всё более земным, человеческим. У Афанасия Куликова «Молодая мать» (1941) — серьёзная, а на картине «Материнство» художника Владимира Любимова — мягкая, нежная.

Владимир Любимов «Материнство», 1970 год.

- Материнство — это точка отсчета, — объясняет Валерия. — Первый этап, из которого потом складываются все остальные сюжеты.

Второй раздел — «Родительский дом, быт, интерьер». Теперь мы в пространстве, где семья раскрывается через повседневность.

Например, «Мамины вещи» Ирины Бирули (1993) — на картине нет самой хозяйки, но ее присутствие ощущается в каждом предмете. Это портрет через память.

Есть здесь и знакомые многим сцены. «Гостья из города» калужского художника Владислава Собинкова — внучка приезжает к бабушке в деревню. Соединение двух миров. Помните своё детство в деревне у бабушки?

Владислав Собинков «Гостья из города», 1986.

А «Игра в шашки» Зинаиды Тимофеевой показывает, что семейные ценности — это не громкие слова, а тихий, естественный ритм жизни.

- Здесь собраны интерьеры, натюрморты, бытовые сцены, которые вызывают теплую грусть по собственному детству и родному дому.

Третий раздел — «Семьи». Здесь семья как устройство мира. Это про то, как мы трудимся, празднуем, распределяем роли.

География выставки расширяется: мы заглядываем в монгольскую юрту на картине Галины Макавеевой и в дом литовского скульптора Ионушаса из Ниды на работе Витаутаса Циплияускаса.

Витаутас Циплияускас «Семья скульптора Ионушаса из Ниды», 1981-82 гг.

Центральное место занимает большая красивая работа калужского художника Евгения Щербакова «Свадьба»: молодожёны, гости, упряжка лошадей, снег, смех. Очень живая картина.

- Я специально включила в экспозицию эту картину, — рассказывает Валерия. — Свадьба — это обряд перехода девушки в новую семью.

Создаются свои традиции, но при этом сохраняется та самая невидимая нить преемственности. Старые ценности не уходят. Они передаются дальше.

Финальный раздел — «Пластика близости». Скульптура возвращает нам телесность, объем и тепло рук.

В работах Ольги Скубченко Скубченко («Отец с ребёнком из композиции «Хозяева тундры и нашего земляка Валентина Белова («Малыш», 1995 г.) семейные связи обретают буквальную осязаемость.

То, что словами не объяснишь, тут становится физическим.

«Свадьба» притягивает посетителей выставки.

Работы разные по жанру, стилю и эмоциям.

Когда слова не нужны

Выставка в первую очередь для молодёжи, для школьников и студентов.

Потому что именно в этом возрасте особенно важно говорить о семье как о фундаменте, где учишься ответственности, уважению, умению слышать другого и видеть красоту в обычном дне.

Посмотреть все работы, что вошли в «Семейный почерк» можно до 12 июля. 0+