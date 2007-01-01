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«Семейный прочерк»: как родные оставляют в нас свой след

В Калужском музее показывают семью такой, какая она есть.
Светлана Теплякова
07.06, 18:00
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Фото автора.
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— Я выбирала работы, которые мне откликнулись, —  с куратором выставки Валерией Парахиной мы идем по залу и останавливаемся возле большой картины «Свадьба».

— В ХХ и ХХI веке образ семьи перестал быть парадным и идеализированным, он стал по-настоящему человечным.

И именно такие, живые и понятные каждому образы не оставляют равнодушным, вызывают светлую ностальгию.

Мы в Калужском музее изобразительных искусств, на выставке «Семейный прочерк». Здесь тепло и по-домашнему.

Выставка про то, как семья оставляет на нас свой невидимый отпечаток. Через привычки, интонации, молчаливую заботу и даже то, как мы держим ребенка, накрываем на стол и ждем друг друга.

Само название звучит как метафора: «почерк» — это и уникальная манера, отпечаток личности, и то, что незаметно передается от поколения к поколению - семейная память, невидимый узор из повседневности.

Куратор выставки Валерия Парахина собрала теплые, ностальгичные и понятные зрителям образы семьи.
Куратор выставки Валерия Парахина собрала теплые, ностальгичные и понятные зрителям образы семьи.

Выставка — как маршрут: от материнства и младенчества к дому, от дома — к семейному кругу. Про заботу, про преемственность, про материнство, про радости обычного дня.

Куратор Валерия Парахина собрала вместе 32 работы из фондов музея —  живопись, графика и гравюра, а также три скульптуры. В основном это искусство XX и XXI веков, но есть и одна западноевропейская работа XIX столетия.

Вернуться в детство на час

Экспозиция разделена на части, но на самом деле они перетекают друг в друга.

Первый раздел — «Материнство, беременность, младенчество». Самая первая, базовая связь. Картина Эжена Лажье «Мать и сын» (1861 год) задаёт тон: близость как внутреннее чувство.

А дальше материнство становится всё более земным, человеческим. У Афанасия Куликова «Молодая мать» (1941) — серьёзная, а на картине «Материнство» художника Владимира Любимова — мягкая, нежная.

Владимир Любимов «Материнство», 1970 год.
Владимир Любимов «Материнство», 1970 год.

- Материнство — это точка отсчета, — объясняет Валерия. — Первый этап, из которого потом складываются все остальные сюжеты.

Второй раздел — «Родительский дом, быт, интерьер». Теперь мы в пространстве, где семья раскрывается через повседневность.  

Например, «Мамины вещи» Ирины Бирули (1993) — на картине нет самой хозяйки, но ее присутствие ощущается в каждом предмете. Это портрет через память.

Есть здесь и знакомые многим сцены. «Гостья из города» калужского художника Владислава Собинкова —  внучка приезжает к бабушке в деревню. Соединение двух миров. Помните своё детство в деревне у бабушки?

Владислав Собинков «Гостья из города», 1986.
Владислав Собинков «Гостья из города», 1986.

А «Игра в шашки» Зинаиды Тимофеевой показывает, что семейные ценности — это не громкие слова, а тихий, естественный ритм жизни.

- Здесь собраны интерьеры, натюрморты, бытовые сцены, которые вызывают теплую грусть по собственному детству и родному дому.

Третий раздел — «Семьи». Здесь семья как устройство мира. Это про то, как мы трудимся, празднуем, распределяем роли.

География выставки расширяется: мы заглядываем в монгольскую юрту на картине Галины Макавеевой и в дом литовского скульптора Ионушаса из Ниды на работе Витаутаса Циплияускаса.

Витаутас Циплияускас «Семья скульптора Ионушаса из Ниды», 1981-82 гг.
Витаутас Циплияускас «Семья скульптора Ионушаса из Ниды», 1981-82 гг.

Центральное место занимает большая красивая работа калужского художника Евгения Щербакова «Свадьба»: молодожёны, гости, упряжка лошадей, снег, смех. Очень живая картина.  

- Я специально включила в экспозицию эту картину, — рассказывает Валерия. — Свадьба — это обряд перехода девушки в новую семью.

Создаются свои традиции, но при этом сохраняется та самая невидимая нить преемственности. Старые ценности не уходят. Они передаются дальше.

Финальный раздел — «Пластика близости». Скульптура возвращает нам телесность, объем и тепло рук.

В работах Ольги Скубченко Скубченко («Отец с ребёнком из композиции «Хозяева тундры и нашего земляка Валентина Белова («Малыш», 1995 г.) семейные связи обретают буквальную осязаемость.

То, что словами не объяснишь, тут становится физическим.

«Свадьба» притягивает посетителей выставки.
«Свадьба» притягивает посетителей выставки.
Работы разные по жанру, стилю и эмоциям.
Работы разные по жанру, стилю и эмоциям.

Когда слова не нужны

Выставка в первую очередь для молодёжи, для школьников и студентов.

Потому что именно в этом возрасте особенно важно говорить о семье как о фундаменте, где учишься ответственности, уважению, умению слышать другого и видеть красоту в обычном дне.

Посмотреть все работы, что вошли в «Семейный почерк» можно до 12 июля. 0+ 

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