«Залез, своё отсосал и отвалился»: кровососы нападают на калужан в два раза чаще

Врач Андрей Звонков — о клещах, которых мы не замечаем, и болезнях, которые не проходят.

Почему половина укусов остаётся без следа, как не довести себя до инвалидности и стоит ли бояться лихорадки Эбола.

В эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM, во вторник, 2 июня, специалист по лечению острых и хронических заболеваний, Андрей Звонков, рассказал о том, чего стоит бояться нынешним летом, отправляясь на природу.

И это не только кровососы.

Клещи атакуют

Весна 2026 года в Калужской области выдалась тёплой и влажной. Идеальные условия для клещей. Статистика это подтверждает: за последнюю неделю зарегистрировано 335 укусов — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (178).

Всего с начала года клещи атаковали 897 жителей области, из них больше 200 детей. Больше всего пострадавших в Калуге — 235 случаев.

Из 247 клещей, снятых с людей и исследованных за неделю, в 62 экземплярах нашли возбудителя боррелиоза. То есть каждый четвёртый клещ — потенциально заразен.

Опасны мужики

Андрей Звонков объяснил то, о чём многие не догадываются: мы привыкли искать на теле большого, раздувшегося клеща. Но самый коварный — не он.

Специалист по лечению острых и хронических заболеваний. Не удивляйтесь, не смейтесь. Клещи бывают двух полов. Мужские и женские. Те клещи, которых мы снимаем с себя обычно, большие, как вишни, — это самки. А опасность представляют самцы.

Почему? Самец мельче, ему не нужно много крови. Он кусает, напивается немного и отваливается. На всё про всё у него уходит несколько часов.

- Самец — подлюка, он мелкий, - рассказывает врач. - Залез, часа полтора-два своё отсосал — и отвалился. И потом начинается заболевание, а откуда взялось — непонятно. Человек говорит: «Я не помню, чтобы меня кусал клещ».

Андрей Звонков приводит реальный случай из практики.

К нему обратился пациент с явными признаками боррелиоза — уже пошли концентрические красные круги от места укуса. Но сам мужчина был уверен, что клещ его не кусал.

- Я говорю: «Ты сам понимаешь, что он не мог не укусить — видно место укуса, вот центр. Но клеща-то не видел, потому что это самец. Он насосался быстренько и отпал, оставив после себя заразу». Мы успели вовремя начать лечение, и человека спасли от тяжёлых осложнений, которые развиваются спустя несколько месяцев.

Как распознать укус, если клеща уже нет

Андрей Звонков даёт чёткие ориентиры.

- Если появляется красная точка на теле, которая, во-первых, твердеет — на ощупь она гораздо плотнее, чем вся остальная кожа, - поясняет специалист. - Во-вторых, она постепенно расползается день за днём: вы видите, что она становится всё больше и больше. Потом в её центре спустя где-то неделю появляется белое, светлое пятно.

По словам врача, сомневаться уже не нужно. Можно, конечно, сдать кровь на боррелиоз, но клиническая картина и так говорит сама за себя.

Осложнения сложны и опасны

Запущенную болезнь Лайма практически не вылечить.

- Были случаи, и, к сожалению, ничем помочь этим людям я уже не мог, - рассказывает врач. - Поражение настолько серьёзное, что только компенсировать — и сидеть на инвалидности до конца жизни. Увы.

- Как именно проявляется болезнь, если её не лечить?

- Сначала вы никаких ощущений не испытываете. В этом и коварство. Потом суставы начнут разваливаться, нервная система начнёт шалить. Но уже поздно будет.

При этом Звонков подчёркивает: болезнь Лайма хорошо лечится антибиотиками, если начать вовремя. Более того, он сам применяет превентивную тактику.

- Когда меня два года назад тяпнули два клеща разом, я не стал разбираться, кто из них переносчик, - вспоминает Андрей Леонидович. - Просто купил коробку доксициклина и пропил. Это уберегло от развития болезни.

Он уточняет, что это не призыв к бездумному самолечению, но и паниковать не стоит.

Где подцепить: не только лес, но и городской парк

Многие уверены: клещ живёт только в глухом лесу. Это не так.

- Клещ живёт в траве, а трава у нас везде — и в городах тоже, в парках, - объясняет Андрей Звонков. - Мой знакомый, о котором я рассказывал, умудрился подцепить клеща на прогулке с собакой в парке в Москве.

Поэтому совет врача предельно прост:

- Ни в коем случае не ходите в лес с открытыми участками тела. Не в шортах, не в коротких маечках с открытыми руками. Это опасно. Как говорится: «Будьте проще, и клещ к вам потянется».

Что делать на даче

Поделился Андрей Звонков личным опытом, как уберечься от клещей на приусадебном участке:

- Я обрабатываю участок «Гардексом» — специальный препарат для обработки газонов. Всё опрыскиваете — и клещ уходит.

И добавляет важную деталь, которую многие не знают:

- Клещ не перебирается через водные преграды. Дренажные каналы, которыми вы окружаете участок, — тоже преграда для клеща.

Летающие клещи, клещи-гиганты и прочие страшилки

- В последнее время в интернете появилось много видеороликов с клещами-гигантами размером с божью коровку, которые бегают за человеком.

- Нет, слава Богу, мне не встречались, — говорит Звонков. — Но в природе много всякого. Эволюция насекомых идёт гораздо быстрее, чем эволюция людей.

- Многие говорят о том, что в лесах встречались с летающими клещами.

- Это не клещи. Это оленьи кровососки, лосиные мухи. Они садятся на человека, сбрасывают крылышки и начинают кусать. Они переносят довольно тяжёлые инфекции. Одна из них — туляремия, её иногда путают с чумой по клинике. Но для нашей средней полосы она не типична.

При этом Звонков признаёт, что жизнь заставляет менять привычки: «Рано или поздно мы все оденемся в скафандры. А что делать?»

Эбола, лихорадка Западного Нила и дирофиляриоз

В последнее время жителей России периодически пугают всякими страшными инфекциями.

Эбола в Африке, прогнозы по лихорадке Западного Нила в России, подкожные черви, которых переносят комары.

Про Эболу Андрей Звонков категоричен:

- Если мы не будем обниматься с умершим родственником перед захоронением, нам бояться нечего. У нас такой традиции нет. Эбола не передаётся воздушно-капельным путём. Это заболевание тех, кто не слушает врачей-эпидемиологов.

Про лихорадку Западного Нила, хантавирус, дело сложнее.

- Переносчики — полёвки, хомячки, - поясняет врач. - Заражение происходит с пылью, которая содержит их экскременты. Признаки: температура, кашель, насморк, сонливость. Смертность — до 40%.

По словам специалиста, болезнь разрушает почки. Специфического лечения и вакцины пока нет.

- Что же касается дирофиляриоза, так называют подкожных червей от комаров, это противная, гадкая вещь. Вылечить можно только хирургически — удалить из-под кожи. Ещё и к слепоте приводит. Переносят эту заразу комары. А как понять, обычный комарик укусил или тот самый? Никак. На нём же не написано…

Но врач тут же успокаивает: пока случаи дирофиляриоза в средней полосе единичные. Главный носитель — дикие животные и бездомные собаки. Если у вас есть домашний питомец, можно отвезти его к ветеринару и проверить.

Нынешнее лето будет тёплым, клещей ожидается много, новых инфекций тоже хватает.

Но ужасаться не стоит. Достаточно быть внимательным и не делать глупостей, вроде обнимания с покойниками.

