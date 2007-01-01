«Губернаторский дневник»: лучшие школьники региона получили заслуженные награды
Конкурс проходит четвертый год, до этого более 90 отличников из разных уголков Калужской области уже стали его лауреатами. В этот раз он вновь собрал сотни заявок от ребят разных возрастов – от 2 до 11 класса.
Критерий отбора лучших – число отличных оценок, полученных за последнюю четверть текущего учебного года. Этот показатель позволил выявить 30 победителей в разных возрастных категориях. И это при том, что проходной балл был очень высоким – не меняя 100 пятерок.
Впрочем, так или иначе поздравить можно каждого претендента, ведь все представленные на суд жюри результаты оказались поистине достойными.
Цена успеха
В четверг, 28 мая, счастливые победители и их не менее радостные родители пришли в калужский ИКЦ на торжество. Приподнятое настроение поддерживали песни и танцы, которые подарили гостям юные артисты Центра «Созвездие».
Несмотря на плотный рабочий график, губернатор Владислав ШАПША нашел время лично поздравить школьников-победителей, которые с таким волнением и нетерпением ждали встречи с ним.
- Вы закончили учебный год, - обратился губернатор к калужским отличникам. - Кому-то предстоят вступительные экзамены, а кто-то просто хорошо отдохнет летом. Но вы все хорошо потрудились.
Я уверен, что эти пятёрки — не главный предмет ваших устремлений, хотя и это очень почётно и важно. Главное - ваша любовь к знаниям и умение учиться, которое прививают вам учителя.
А знания — это то, что вам принесёт успех в жизни. Никакой искусственный интеллект отсутствия мозгов в голове не заменит. Только труд, только терпение и настойчивость могут привести вас к новым победам.
Я уверен, что это ваша судьба, это ваше будущее. Делайте интересные вещи, не подводите ваших родителей, учителей и оставайтесь, когда вырастете, работать в Калужской области. Поздравляю вас!
Гордость школы и родителей
Поздравлению губернатора стало созвучно и видеообращение трёхкратного победителя «Губернаторского дневника», а сейчас студента-ядерщика Романа ЧЕКМАРЕВА.
- Благодаря школьному багажу знаний учеба в вузе уже не кажется сложной, - признался первокурсник участникам праздника. - Ваши успехи — это результат вашего трудолюбия и целеустремлённости. Ваши знания — это не только личный успех, но и гордость вашей школы и ваших родителей. От всей души поздравляю вас и желаю вам дальнейших успехов. Пусть каждый ваш шаг будет уверен, каждый день интересным и насыщенным, а все ваши мечты и планы реализуются.
Знания – это фундамент
Мы живём в стремительном мире, где технологии меняются каждый день. Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей с вами жизни. И очень важно получать новые навыки и новые компетенции. Но чтобы обладать ими, очень важно иметь фундамент.
Фундамент — это знания. Те самые знания, которые вы получаете в школах и центрах образования региона. Это то, что передают вам педагоги. От всей души хочу поздравить вас с заслуженной наградой. Я уверен, здесь находится будущая элита России, которая, благодаря своим знаниям и умениям будет дальше двигать нашу страну только вперёд.
Когда оценки ставит жизнь
Поздравить победителей пришел и министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ. Он поделился воспоминанием о своих школьных годах, о том, каким трудом давались пятерки и золотая медаль и какую радость это приносило.
Что такое школьная оценка? – обратился министр к калужским отличникам. – Для вас это атрибут школьной жизни, который, может быть, не все любят – нам не нравится, когда нас оценивают.
И тем ценнее вес отметки, которая называется пятёркой. Получить её бывает нелегко, и это очень здорово, что у нас так много ребят, которым это удается.
Я хотел бы вас поздравить, но при этом пожелать, чтобы вы никогда не зацикливались на отметках. Ведь в жизни будет много разных моментов, когда вас будут оценивать. Всегда помните, что главное - не отметка, а тот багаж знаний, те умения, которые вы приобрели в школе.
Отметки – это только результат
Весомым подспорьем в организации «Губернаторского дневника» стало участие друзей и партнеров проекта. Один из них – обнинская компания SINTEC Group, которая по доброй традиции приняла участие в торжестве.
Родной для компании Обнинск и весь Калужский регион исторически сильны своим интеллектуальным потенциалом, и просто замечательно, что сегодня здесь растет так много целеустремленной и талантливой молодежи. Для нас поддержка проекта и множества других образовательных инициатив — долгосрочная системная история. Мы прекрасно понимаем, что за каждой пятеркой стоят колоссальный труд, воля и характер — качества, которые мы больше всего ценим в том числе и в наших сотрудниках, оттого всегда рады поощрять стремление к знаниям.
Очень важно уже сейчас отмечать такие результаты, демонстрировать с детских лет, что быть начитанным и эрудированным – сегодня не просто модно, но и перспективно. И в домашнем регионе по окончании учебы открываются большие возможности.
Поздравляем всех школьников Калужской области с окончанием учебного года и желаем никогда не снижать планку — ни в школе, ни в жизни!
Никогда не сдаваться!
Еще один партнер проекта – сотовый оператор T2, для которого участие в празднике отличников стало традицией.
T2 много лет поддерживает талантливую молодежь Калужской области — помогает развиваться и школьникам, и студентам. Для нас партнерство с «Губернаторским дневником» — это возможность сказать умным и целеустремленным ребятам: ваш труд замечен и важен. Отличные оценки — это не просто цифры, это характер. И мы рады, что вместе с правительством региона можем подарить юным дарованиям незабываемый опыт признание на высшем уровне.
По главному азимуту
В этом году «Губернаторский дневник» открыл новую страничку, учредив специальные призы в номинации, которую можно назвать «лучший по предмету».
Она касается ребят, которые проявили особые успехи в какой-то одной из дисциплин – собрали рекордное количество пятерок по русскому языку и литературе, математике, истории, химии, географии и иностранному языку.
Первым новую премию презентовал гостям советник губернатора Андрей ИЛЬНИЦКИЙ. Он отметил лучшего юного историка – Михаила Качалова из Детчино.
- Наши организаторы устроили настоящий праздник, - констатировал Андрей Анатольевич. - Мы часто говорим о фонде будущих поколений, но порой под этим подразумевается нечто абстрактное.
Вот вы, все сидящие в этом зале, и есть наш золотой фонд. И раз вы уже попали в эту элиту, пожалуйста, постарайтесь удержать эту планку. Это будет непросто, но вы справитесь, я в этом уверен.
Сегодня я буду вручать награду за удивительную науку – историю. Когда-то, возможно, мы недооценивали ее. Но теперь мы видим, что история может быть даже оружием.
Если эта история фальсифицирована – ей пользуются наши недоброжелатели. Но есть и правдивая история, которой мы все должны уделять особое внимание. Тем более если это история нашей России, нашего Калужского края.
К советнику губернатора присоединился главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда Калуга» Владимир ИВКИН, которому выпало чествовать лучших учеников по математике – Ольгу Еремину из Калуги - 60 пятерок и русскому языку и литературе - Агату Андрееву из Малоярославецкого округа – 63 пятерки.
- Так получилось, что я сначала учился на ЭВМ в КФ МГТУ им. Баумана, но ушел оттуда и поступил в тогда еще КГПУ им. Циолковского на филфак, - сказал он. – И те математические знания, которые получил в техническом вузе очень здорово помогли и в журналистской работе. То есть симбиоз математики и русского языка - это очень полезная и интересная история, крайне рекомендую всем попробовать.
- Русский язык не зря называют великим и могучим, - продолжил Ивкин. - Это довольно непростой, но очень интересный предмет. Чтобы выучить его на отлично, понимать и чувствовать его, одного таланта недостаточно, для этого надо искренне его любить. И мой подарок тому, кто набрал наибольшее количество пятерок по русскому языку, это, в первую очередь, благодарность за любовь к великому и могучему.
На перекрестке миров
Иностранный язык без преувеличения открывает двери в мир. И закономерно, что премию лучшему по этой дисциплине - Даниилу Коваленко из Тарусы, набравшему 34 пятерки - вручила учитель английского и французского языков, руководитель частной семейной языковой школы г. Калуги Екатерина АРАВИЙСКАЯ.
— Дорогие ребята! Как преподаватель, я знаю, сколько труда вы вложили, - обратилась она к гостям праздника. - Хочу пожелать вам самого главного — цените свой успех и никогда не отступайте. Пусть в будущем этот день останется для вас ярким напоминанием о том, какие вы молодцы, как вы старались, как непросто вы заслужили свои награды и успех. Каждый новый язык — это ключ к мечтам, и вы уже сделали первый шаг. Изучение языка — это марафон, полный новых слов, сложных правил и удивительных культурных открытий. Не бойтесь ошибок, ведь на них мы учимся. Помните: вы сильнее, чем вам кажется. Спасибо за ваше усердие! Продолжайте идти вперёд – мир ждет вас!
Еще один портал к чудесам и загадкам планеты – это, конечно, география. Для представителя Центра развития туризма «Калужский край» Полины ДИКОВОЙ эта наука, возможно, является важнейшей:
- Я рада сегодня присутствовать на этом прекрасном мероприятии и хочу сказать, что все большие победы начинается с маленького шага и с первой пятёрки.
Конечно же, география — это не только про склоны, степи, горы, возвышенности, водоёмы — это намного шире. Географические знания помогут в жизни и в работе любому человеку. Я хочу выразить огромную благодарность и родителям, и ученице – Елене Узун, которая выиграла в этой номинации от себя лично и от Центра развития туризма. Круглые пятерки по географии – это о многом говорит и многое значит.
А лучшим юным химиком признан ученик 10-й калужской школы Андрей Хрусталев. Его поздравил представитель компании SINTEC Group Евгений ТЮТЮННИК:
- Выбор специальной номинации и награждение школьника, набравшего больше всего пятерок по химии, — для нас очень символичны. В выходные свой профессиональный праздник отмечали все химики России, а ежедневная деятельность десятков сотрудников нашей компании имеет прямое отношение к этой науке. Лаборанты и технологи ведут масштабную исследовательскую работу, разрабатывая и испытывая рецептуры и формулы высокотехнологичных продуктов, востребованных миллионами потребителей в России и десятках стран мира.
Химия, другие науки и технологии буквально меняют нашу жизнь. И здорово быть частью этих позитивных изменений! Поощряя успехи ребят, мы смотрим в будущее отечественной науки и родной Калужской области.
До новых встреч!
Дети и родители уходили с праздника счастливые и вдохновленные на новые победы. С собой уносили не только заряд энергии и дипломы победителей, но и подарки от партнеров «Губернаторского дневника», среди которых компания SINTEC Group, Полотняно-заводская бумажная мануфактура, сеть пиццерий «Додо Пицца», мобильный оператор Т2, Центр развития туризма «Калужский край», туроператор «Лето на Оке» и частная семейная языковая школа Екатерины Аравийской.
Благодарим наших друзей! А ребятам желаем веселых каникул, старшеклассникам - удачи и высоких оценок на экзаменах. И обязательно ждем прежних и новых участников на конкурсе следующего года!
Кто победил в «Губернаторском дневнике»
2–4 классы
- Афонин Артем, 3 класс
- Алексеев Тимофей, 3 класс
- Воробьев Владислав, 4 класс
- Фирсов Николай, 4 класс
- Малиновская Александра, 3 класс
- Вельма Анастасия, 2 класс
- Большая Маргарита, 4 класс
- Андреева Агата, 2 класс
- Батаева Виктория, 3 класс
- Степанова Александра, 2 класс
5–9 классы
- Бирюков Артем, 5 класс
- Узун Елена, 7 класс
- Никольский Лев, 5 класс
- Кацапова Анна, 7 класс
- Крачино Кристина, 5 класс
- Качалов Михаил, 5 класс
- Митрошенков Кирилл, 7 класс
- Вагапова Раяна, 7 класс
- Андреев Макар, 5 класс
- Коваленко Даниил, 6 класс
10–11 классы
- Завгородняя Анастасия, 10 класс
- Никулина Екатерина, 11 класс
- Хрусталев Андрей, 10 класс
- Русецкая Варвара, 10 класс
- Балынский Федор, 10 класс
- Гудкова Маргарита, 11 класс
- Еремина Ольга, 11 класс
- Кудряшова Ксения, 11 класс
- Литвинов Илья, 11 класс
- Куницина Софья, 11 класс
