«Губернаторский дневник»: лучшие школьники региона получили заслуженные награды

В Калуге торжественно наградили победителей традиционного образовательного конкурса «Губернаторский дневник», организованного медиахолдингом «Комсомольская правда-Калуга» при поддержке областного правительства.

Фото Германа Зенкина

Конкурс проходит четвертый год, до этого более 90 отличников из разных уголков Калужской области уже стали его лауреатами. В этот раз он вновь собрал сотни заявок от ребят разных возрастов – от 2 до 11 класса.

Критерий отбора лучших – число отличных оценок, полученных за последнюю четверть текущего учебного года. Этот показатель позволил выявить 30 победителей в разных возрастных категориях. И это при том, что проходной балл был очень высоким – не меняя 100 пятерок.

Впрочем, так или иначе поздравить можно каждого претендента, ведь все представленные на суд жюри результаты оказались поистине достойными.

Цена успеха

В четверг, 28 мая, счастливые победители и их не менее радостные родители пришли в калужский ИКЦ на торжество. Приподнятое настроение поддерживали песни и танцы, которые подарили гостям юные артисты Центра «Созвездие».

Несмотря на плотный рабочий график, губернатор Владислав ШАПША нашел время лично поздравить школьников-победителей, которые с таким волнением и нетерпением ждали встречи с ним.

- Вы закончили учебный год, - обратился губернатор к калужским отличникам. - Кому-то предстоят вступительные экзамены, а кто-то просто хорошо отдохнет летом. Но вы все хорошо потрудились.

Я уверен, что эти пятёрки — не главный предмет ваших устремлений, хотя и это очень почётно и важно. Главное - ваша любовь к знаниям и умение учиться, которое прививают вам учителя.

А знания — это то, что вам принесёт успех в жизни. Никакой искусственный интеллект отсутствия мозгов в голове не заменит. Только труд, только терпение и настойчивость могут привести вас к новым победам.

Я уверен, что это ваша судьба, это ваше будущее. Делайте интересные вещи, не подводите ваших родителей, учителей и оставайтесь, когда вырастете, работать в Калужской области. Поздравляю вас!

Гордость школы и родителей

Поздравлению губернатора стало созвучно и видеообращение трёхкратного победителя «Губернаторского дневника», а сейчас студента-ядерщика Романа ЧЕКМАРЕВА.

- Благодаря школьному багажу знаний учеба в вузе уже не кажется сложной, - признался первокурсник участникам праздника. - Ваши успехи — это результат вашего трудолюбия и целеустремлённости. Ваши знания — это не только личный успех, но и гордость вашей школы и ваших родителей. От всей души поздравляю вас и желаю вам дальнейших успехов. Пусть каждый ваш шаг будет уверен, каждый день интересным и насыщенным, а все ваши мечты и планы реализуются.

Отличники внимательно слушали обращение Романа Чекмарева, который трижды побеждал в «Губернаторском дневнике», а сейчас учится на строителя атомных реакторов

Знания – это фундамент

Павел Коренюгин

Генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга» Мы живём в стремительном мире, где технологии меняются каждый день. Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей с вами жизни. И очень важно получать новые навыки и новые компетенции. Но чтобы обладать ими, очень важно иметь фундамент. Фундамент — это знания. Те самые знания, которые вы получаете в школах и центрах образования региона. Это то, что передают вам педагоги. От всей души хочу поздравить вас с заслуженной наградой. Я уверен, здесь находится будущая элита России, которая, благодаря своим знаниям и умениям будет дальше двигать нашу страну только вперёд.

Когда оценки ставит жизнь

Поздравить победителей пришел и министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ. Он поделился воспоминанием о своих школьных годах, о том, каким трудом давались пятерки и золотая медаль и какую радость это приносило.

Александр АНИКЕЕВ

Министр образования Калужской области Что такое школьная оценка? – обратился министр к калужским отличникам. – Для вас это атрибут школьной жизни, который, может быть, не все любят – нам не нравится, когда нас оценивают. И тем ценнее вес отметки, которая называется пятёркой. Получить её бывает нелегко, и это очень здорово, что у нас так много ребят, которым это удается. Я хотел бы вас поздравить, но при этом пожелать, чтобы вы никогда не зацикливались на отметках. Ведь в жизни будет много разных моментов, когда вас будут оценивать. Всегда помните, что главное - не отметка, а тот багаж знаний, те умения, которые вы приобрели в школе.

Отметки – это только результат

Весомым подспорьем в организации «Губернаторского дневника» стало участие друзей и партнеров проекта. Один из них – обнинская компания SINTEC Group, которая по доброй традиции приняла участие в торжестве.

Евгений Тютюнник

Заместитель директора по PR SINTEC Group Родной для компании Обнинск и весь Калужский регион исторически сильны своим интеллектуальным потенциалом, и просто замечательно, что сегодня здесь растет так много целеустремленной и талантливой молодежи. Для нас поддержка проекта и множества других образовательных инициатив — долгосрочная системная история. Мы прекрасно понимаем, что за каждой пятеркой стоят колоссальный труд, воля и характер — качества, которые мы больше всего ценим в том числе и в наших сотрудниках, оттого всегда рады поощрять стремление к знаниям.

Очень важно уже сейчас отмечать такие результаты, демонстрировать с детских лет, что быть начитанным и эрудированным – сегодня не просто модно, но и перспективно. И в домашнем регионе по окончании учебы открываются большие возможности.

Поздравляем всех школьников Калужской области с окончанием учебного года и желаем никогда не снижать планку — ни в школе, ни в жизни!

Никогда не сдаваться!

Еще один партнер проекта – сотовый оператор T2, для которого участие в празднике отличников стало традицией.

Татьяна Постнова

Директор калужского филиала Т2 T2 много лет поддерживает талантливую молодежь Калужской области — помогает развиваться и школьникам, и студентам. Для нас партнерство с «Губернаторским дневником» — это возможность сказать умным и целеустремленным ребятам: ваш труд замечен и важен. Отличные оценки — это не просто цифры, это характер. И мы рады, что вместе с правительством региона можем подарить юным дарованиям незабываемый опыт признание на высшем уровне.

По главному азимуту

В этом году «Губернаторский дневник» открыл новую страничку, учредив специальные призы в номинации, которую можно назвать «лучший по предмету».

Она касается ребят, которые проявили особые успехи в какой-то одной из дисциплин – собрали рекордное количество пятерок по русскому языку и литературе, математике, истории, химии, географии и иностранному языку.

Первым новую премию презентовал гостям советник губернатора Андрей ИЛЬНИЦКИЙ. Он отметил лучшего юного историка – Михаила Качалова из Детчино.

- Наши организаторы устроили настоящий праздник, - констатировал Андрей Анатольевич. - Мы часто говорим о фонде будущих поколений, но порой под этим подразумевается нечто абстрактное.

Вот вы, все сидящие в этом зале, и есть наш золотой фонд. И раз вы уже попали в эту элиту, пожалуйста, постарайтесь удержать эту планку. Это будет непросто, но вы справитесь, я в этом уверен.

Сегодня я буду вручать награду за удивительную науку – историю. Когда-то, возможно, мы недооценивали ее. Но теперь мы видим, что история может быть даже оружием.

Если эта история фальсифицирована – ей пользуются наши недоброжелатели. Но есть и правдивая история, которой мы все должны уделять особое внимание. Тем более если это история нашей России, нашего Калужского края.

К советнику губернатора присоединился главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда Калуга» Владимир ИВКИН, которому выпало чествовать лучших учеников по математике – Ольгу Еремину из Калуги - 60 пятерок и русскому языку и литературе - Агату Андрееву из Малоярославецкого округа – 63 пятерки.

- Так получилось, что я сначала учился на ЭВМ в КФ МГТУ им. Баумана, но ушел оттуда и поступил в тогда еще КГПУ им. Циолковского на филфак, - сказал он. – И те математические знания, которые получил в техническом вузе очень здорово помогли и в журналистской работе. То есть симбиоз математики и русского языка - это очень полезная и интересная история, крайне рекомендую всем попробовать.

- Русский язык не зря называют великим и могучим, - продолжил Ивкин. - Это довольно непростой, но очень интересный предмет. Чтобы выучить его на отлично, понимать и чувствовать его, одного таланта недостаточно, для этого надо искренне его любить. И мой подарок тому, кто набрал наибольшее количество пятерок по русскому языку, это, в первую очередь, благодарность за любовь к великому и могучему.

На перекрестке миров

Иностранный язык без преувеличения открывает двери в мир. И закономерно, что премию лучшему по этой дисциплине - Даниилу Коваленко из Тарусы, набравшему 34 пятерки - вручила учитель английского и французского языков, руководитель частной семейной языковой школы г. Калуги Екатерина АРАВИЙСКАЯ.

— Дорогие ребята! Как преподаватель, я знаю, сколько труда вы вложили, - обратилась она к гостям праздника. - Хочу пожелать вам самого главного — цените свой успех и никогда не отступайте. Пусть в будущем этот день останется для вас ярким напоминанием о том, какие вы молодцы, как вы старались, как непросто вы заслужили свои награды и успех. Каждый новый язык — это ключ к мечтам, и вы уже сделали первый шаг. Изучение языка — это марафон, полный новых слов, сложных правил и удивительных культурных открытий. Не бойтесь ошибок, ведь на них мы учимся. Помните: вы сильнее, чем вам кажется. Спасибо за ваше усердие! Продолжайте идти вперёд – мир ждет вас!

Еще один портал к чудесам и загадкам планеты – это, конечно, география. Для представителя Центра развития туризма «Калужский край» Полины ДИКОВОЙ эта наука, возможно, является важнейшей:

- Я рада сегодня присутствовать на этом прекрасном мероприятии и хочу сказать, что все большие победы начинается с маленького шага и с первой пятёрки.

Конечно же, география — это не только про склоны, степи, горы, возвышенности, водоёмы — это намного шире. Географические знания помогут в жизни и в работе любому человеку. Я хочу выразить огромную благодарность и родителям, и ученице – Елене Узун, которая выиграла в этой номинации от себя лично и от Центра развития туризма. Круглые пятерки по географии – это о многом говорит и многое значит.

А лучшим юным химиком признан ученик 10-й калужской школы Андрей Хрусталев. Его поздравил представитель компании SINTEC Group Евгений ТЮТЮННИК:

- Выбор специальной номинации и награждение школьника, набравшего больше всего пятерок по химии, — для нас очень символичны. В выходные свой профессиональный праздник отмечали все химики России, а ежедневная деятельность десятков сотрудников нашей компании имеет прямое отношение к этой науке. Лаборанты и технологи ведут масштабную исследовательскую работу, разрабатывая и испытывая рецептуры и формулы высокотехнологичных продуктов, востребованных миллионами потребителей в России и десятках стран мира. Химия, другие науки и технологии буквально меняют нашу жизнь. И здорово быть частью этих позитивных изменений! Поощряя успехи ребят, мы смотрим в будущее отечественной науки и родной Калужской области.

До новых встреч!

Дети и родители уходили с праздника счастливые и вдохновленные на новые победы. С собой уносили не только заряд энергии и дипломы победителей, но и подарки от партнеров «Губернаторского дневника», среди которых компания SINTEC Group, Полотняно-заводская бумажная мануфактура, сеть пиццерий «Додо Пицца», мобильный оператор Т2, Центр развития туризма «Калужский край», туроператор «Лето на Оке» и частная семейная языковая школа Екатерины Аравийской.

Благодарим наших друзей! А ребятам желаем веселых каникул, старшеклассникам - удачи и высоких оценок на экзаменах. И обязательно ждем прежних и новых участников на конкурсе следующего года!

Кто победил в «Губернаторском дневнике»

2–4 классы

Афонин Артем, 3 класс

Алексеев Тимофей, 3 класс

Воробьев Владислав, 4 класс

Фирсов Николай, 4 класс

Малиновская Александра, 3 класс

Вельма Анастасия, 2 класс

Большая Маргарита, 4 класс

Андреева Агата, 2 класс

Батаева Виктория, 3 класс

Степанова Александра, 2 класс

5–9 классы

Бирюков Артем, 5 класс

Узун Елена, 7 класс

Никольский Лев, 5 класс

Кацапова Анна, 7 класс

Крачино Кристина, 5 класс

Качалов Михаил, 5 класс

Митрошенков Кирилл, 7 класс

Вагапова Раяна, 7 класс

Андреев Макар, 5 класс

Коваленко Даниил, 6 класс

10–11 классы

Завгородняя Анастасия, 10 класс

Никулина Екатерина, 11 класс

Хрусталев Андрей, 10 класс

Русецкая Варвара, 10 класс

Балынский Федор, 10 класс

Гудкова Маргарита, 11 класс

Еремина Ольга, 11 класс

Кудряшова Ксения, 11 класс

Литвинов Илья, 11 класс

Куницина Софья, 11 класс

