Итоги весны: погода удивляла калужан и заставляла нервничать

Чего же ждать от лета?

Кажется, ещё никогда погода не проверяла калужан на прочность с таким энтузиазмом. Экстремально тёплый и сухой март. Пасмурный, холодный и дождливый апрель. Неспокойный, переувлажненный, с настоящей летней жарой май.

Однако в метеосводках всё выглядит иначе: весенний сезон 2026 года в Калуге официально будет записан в исторические архивы как тёплый, а по осадкам — близкий к норме.

Вряд ли кто-то из нас описал бы прошедшие три месяца именно так. Но у климатологов свои, невозмутимые критерии.

О том, почему наши личные ощущения разошлись с выводами специалистов, и как на самом деле вела себя атмосфера в последние месяцы, мы поговорили с метеорологом Татьяной ИНКИНОЙ.

Март вошел в историю

-Первый месяц весны удивил по-настоящему, - говорит Татьяна Владимировна. - Отклонение средней суточной температуры от нормы достигло фантастической величины — плюс 5,7 градуса.

Татьяна Инкина

Метеоролог Март стал самым тёплым за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Калуге.

И это ещё не всё. Облаков почти не было, осадков — тоже. Март оказался самым сухим месяцем в историческом календаре наблюдений.

В итоге — два дневных рекорда тепла (1 и 30 марта), чемпионство по средней месячной температуре и первенство по минимальному количеству осадков.

Можно и дальше удивляться. Раньше времени началась не просто вегетация растений, а активная её фаза.

Максимальная температура воздуха в Калуге зарегистрирована 30 марта: + 16,8. Минимальная: - 4,4. Снег сошёл 28 марта, хотя в начале месяца его высота была экстремальной — 61 сантиметр.

При таком быстром таянии существовала угроза бурного весеннего половодья.

Но уровень воды в Оке у Калуги не достиг опасных отметок, ситуация оставалась в пределах нормы.

Апрель: в холодном плену

- Начиная с 2023 года апрели баловали нас теплом. В конце месяца вовсю цвели сады, мы гуляли в лёгких платьях. К комфорту привыкаешь быстро. Поэтому нынешнее недовольство погодой — вполне разумно.

По итогам апреля температура воздуха в Калуге отклонилась от нормы в сторону холода всего на один градус. Казалось бы, мелочь.

Но осадков выпало с избытком — около 170 процентов от средних многолетних значений.

Погода вела себя нервно.

Месяц начался с аномально высоких температур, но уже во второй пятидневке случился поворот в сторону холода.

8 апреля в Калуге выпал снег высотой до одного сантиметра.

При прояснениях воздух пытался прогреваться до комфортных значений, но становилось ясно: из холодного плена мы выберемся нескоро.

26 апреля днём в Калуге прогремела первая весенняя гроза. А вечером того же дня налетел сильный ветер и снова повалил снег.

27 апреля метеостанция зафиксировала снежный покров в три сантиметра.

Если бы центр штормового циклона не застрял в районе Вологды, нашу область завалило бы сугробами до 10–15 сантиметров — как это случилось в Москве.

Последствия от шквалистого ветра были, но снег пролежал недолго.

Максимальная температура апреля: + 18, 0 (1 апреля), минимальная: - 2,5.

Хитрый май

-Последний месяц весны словно играл с нами в хитрую игру. Отличился большой изменчивостью: две волны тепла и две волны холода.

Многие начали ругать май с самых первых дней. И неудивительно: самая пасмурная и холодная погода пришлась на праздничные выходные.

При этом быстро забылись три климатических рекорда тепла — 5, 6 и 7 мая. В те дни пали абсолютные максимумы 1967 и 1970 годов.

Средняя суточная температура за первую декаду мая оказалась выше нормы почти на два градуса.

Осадков было совсем мало — всего 10 процентов от средних майских значений.

Но уже в третьей пятидневке месяца в атмосфере начали закипать кучево-дождевые облака, и дожди зачастили.

За пять суток в Калуге пролилось 40 процентов от месячного объёма небесной влаги. Несмотря на облачность, воздух успевал прогреваться до 22–23 градусов.

Дожди не слишком досаждали, звучали скорее белым шумом по вечерам и ночам. Такой температурный фон больше походил на июньский.

Во второй декаде антициклон дал настоящую жару. Малооблачное небо в сочетании с тёплыми воздушными потоками с юго-востока создали идеальные условия.

С 17 мая в Калуге установилась жаркая погода с дневными температурами выше + 25. 19 мая столбики термометров начали приближаться к +30 градусам.

20 и 21 мая не устояли климатические рекорды 1934 и 1949 годов. Средняя суточная температура превышала норму на 10–12 градусов.

В последней пятидневке мая на центр Русской равнины нацелился холодный северо-атлантический циклон. Температуры резко упали, зачастили холодные дожди.

Но тёплые деньки всё равно перевесили. Средняя месячная температура воздуха, несмотря на резкие взлёты и падения, оказалась на два градуса выше нормы.

Дождей выпало 140 процентов от средних многолетних значений.

Максимальная температура мая: + 30 (19 мая), минимальная: - 1,4 (1 мая).

Классическое лето

-Впереди нас ждёт самое комфортное время года. Как бы ни капризничала погода, это всё равно лучшая пора для отдыха и путешествий. Отцвели черёмуха и сирень, скоро зацветёт жасмин.

Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, продолжая цветочную тему, очень образно назвал начало июня «незабудковым летом».

Прогностические карты Гидрометцентра России на первые дни июня окрашены в бледно-голубой цвет.

Это означает, что средняя температура воздуха в наших широтах ожидается около нормы с небольшим отклонением в сторону холода.

А в целом июнь предполагается близким к климатической норме.

При той огромной изменчивости, которую мы наблюдаем последние годы, видно: при большом усреднении метеовеличин в долгосрочной перспективе не отражается реальный ход атмосферных процессов.

Поэтому, чтобы не портить себе настроение, лучше ориентироваться на среднесрочные и краткосрочные прогнозы. И они, кстати, очень оптимистичны.

Комфортная летняя погода возвращается к нам уже в середине недели.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночные температуры ожидаются в интервале + 9…+14, дневные: +20…+25.

Возможны короткие дожди. Именно так и выглядит классическое лето.