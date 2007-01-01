Эпический потоп, рубка деревьев или Почему власти Калуги так любят гулять по граблям

В редакцию обратились обеспокоенные жители пятиэтажки в Калуге по адресу ул. Красная Гора, 29 А.

Рядом с их домом высится огромный склон, его более полувека держали деревья. На прошлой неделе, по словам местных жителей, пришли рабочие и спилили эти деревья.

Известно, что Калуге очень не везет со склонами, несколько прецедентов вмешательства в их конфигурацию привели к печальным последствиям.

В данном случае, проблемы у жителей дома начались год назад, и они боятся, что недавнее облысение склона их может существенно осложнить.

Впрочем, обо всем по порядку.

Странный дом

Пятиэтажный жилой дом на улице Красная Гора построили в 1975 году. Место его расположения, мягко говоря, странно. Сейчас уже невозможно выяснить, кому пришло в голову строить кирпичную пятиэтажку в нескольких метрах от высокого холма.

В первые годы после заселения, жители сами начали высаживать на склоне деревья.

- Я живу здесь с самого начала, с 1975 года, - рассказывает один из жильцов Михаил. – Помню, поначалу сам удивлялся, будто решили спрятать наш дом за этим склоном. Мы тогда сами решили его укрепить – посадили деревья.

Зеленая защита сработала, в течение десятилетий этот природный ландшафт не мешал людям жить. К тому же наверху горки в свое время стоял двухэтажный дом. Именно он, вкупе с построенным у него водоотводом спасал пятиэтажку во время ливней.

- Вода, конечно, текла к нам под двери, в подвалы, но несильно, - поясняет еще одна жительница дома Наталья Александровна. – Проблемы начались год назад.

Тогда, как пояснили люди, двухэтажку наверху снесли, водоотвод перестал работать как положено и случился первый катаклизм.

Дверь подъезда не могли открыть

Апокалипсис местного разлива произошел прошлым летом. Сильнейший ливень привел к тому, что тонны воды обрушились сверху на пятиэтажку. Поток нес землю, камни, ветки и мусор.

Местные жители с ужасом вспоминают те дни.

- Был какой-то кошмар! – говорит Татьяна Владимировна, житель дома. – Залило подвалы, перед домом грязи было по колено. Мы даже двери подъездов не могли поначалу открыть. Канализация засорилась.

Тогда жильцам пришлось самим доплачивать за спецтехнику, которая убирала последствия того ливня.

С тех пор после каждого сильного дождя поток воды заливает пятиэтажку.

Обращались люди и в свою управляющую компанию, и к депутату.

- Да, нам помогли немного, вот асфальт положили, но проблема-то остается, - поясняет Михаил. – Там, наверху, воду ничто теперь не сдерживает и не отводит, и она вся идет на наш дом.

Кадры прошлогоднего потопа напомнили недавнюю трагедию в Дагестане. Люди боятся, что если сильные ливни повторятся, то случится сход селя и весь склон, лишенный деревьев, обрушится на жилой дом.

Жильцы дома на Красной Горе опасаются не зря. Калуге, действительно, не получается дружить со склонами. Вспомнить хотя бы вырубку деревьев у музея истории космонавтики или на склоне у парка культуры и отдыха, после которых там участились провалы. А уж обвалившиеся склоны улицы Марата да на Правобережье и поминать лишний раз боязно, чтоб не накаркать чего.

- Складывается впечатление, что в администрацию города превратили в огромный склад с граблями, на которые они с завидным постоянством наступают, - горько шутит Михаил.

Землю - монахам

В разговоре с нами жители рассказали, что земля склона теперь принадлежит Казанскому монастырю. И в своих бедах они склонны винить его.

Действительно, кадастровые карты подтверждают, что участок с кадастровым номером 40:26:000344:938 (территория на вершине склона и часть самого склона) в 2023 году получил статус религиозного использования.

Более того, судя по тем же кадастровым картам, участок 40:26:000344:948 сейчас тоже передается монастырю. Его границы проходят аккурат вдоль пятиэтажки.

За комментариями мы обратились к игуменье Казанского монастыря матушке Ангелине.

- Земля эта изначально принадлежала монастырю, - рассказала игуменья Ангелина. – В двухэтажном домике на вершине склона жили священники. После революции туда заселили горожан.

По словам матушки Ангелины, несколько лет назад дом этот был признан аварийным, жильцов выселили по программе расселения граждан из аварийного и ветхого жилья и снесли.

- У нас есть бумага, которая говорит о том, что как только дом сносится, земля, на которой он стоял, отходит монастырю, - пояснила игуменья.

Что же касается вырубки деревьев, то у монастыря есть все необходимые документы, разрешающие спил старых и больных деревьев.

- Плюс ко всему, у нас ещё есть разрешение от «Зеленстроя», от города на очищение склона от старых деревьев, - продолжает объяснять монахиня. – Да и мусора было много на нем. Мы хотим почистить склон и посадить здесь новые кустарники и деревья, которые будут держать его.

Что же касается недовольных, то к ним в монастыре относятся со смирением.

- Мы были готовы к тому, что будет и ругань, и недовольство, ну что ж поделаешь, каждый говорит то, что у него на душе, - вздохнув ответила нам матушка Ангелина. - Самое главное, что у нас всё делается законно.

На наш вопрос о том, что жители дома боятся, что монастырь и пятиэтажку приберет себе, монахиня отреагировала спокойно.

- Меня ничего не удивляет, но мы хотим действительно облагородить эту территорию, благоустроить ее. Как только установится погода, мы продолжим уборку и начнем высадку деревьев и кустарников. Город обещал с этим помочь.

Послесловие

По ходу разбирательства нас не оставляла мысль, что всей этой истории с жалобами, страхом людей, и негодованием вообще могло не быть.

Для этого властям достаточно было бы своевременно объяснить людям, что происходит.

Тем более ситуация для городских властей не нова. Вспомните, сколько возмущений было, когда «Зеленстрой» начал по всей Калуге массовую вырубку пораженных златкой деревьев.

Да и задолго до этого удаление любого на вид нормального дерева в любом городском дворе неизменно вызывало негодование местных и поток жалоб во все инстанции.

А тут ничего никому не объяснив, дали добро на вырубку целого склона!

Естественно, местные жители от непонимания и неизвестности надумали всякого, накрутили себя.

Хотя чтобы избежать этого достаточно было бы всего лишь повесить на два подъезда по листку формата А4 с разъяснением, что деревья старые, опасные, их надо срубать, но вместо них склон засадят новой растительностью.

Но, видимо, до таких времен нам не дожить. Уж слишком дорог калужской чиновничьей душе тот склад граблей, о котором так метко пошутил местный житель Михаил.