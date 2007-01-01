В стиле «крейзи»: вход для калужанок 50+

Кто сказал, что на пенсии поздно начинать шить? Алла Дмитриевна не согласна.

Фото автора. Алла Дмитриевна доказала: после пенсии жизнь только начинается. Вот это одеяло в этом году совместно сшила вся ее группа.

Фото автора. Алла Дмитриевна доказала: после пенсии жизнь только начинается. Вот это одеяло в этом году совместно сшила вся ее группа.

Алла Дмитриевна Канивец не умеет сидеть без дела.

В 81 год она по вторникам собирает бабушек в мастерской музея «Истоки» при церкви Иоанна Предтечи.

И они вместе шьют из лоскутков.

Объединила женщин

По образованию Алла Дмитриевна инженер, закончила Бауманский, всю жизнь преподавала черчение и технические предметы.

А вышла на пенсию и занялась тем, что по душе. Стала учить детей в школе-интернате вязать, шить, делать украшения из бисера.

А три года назад создала женский клуб рукоделия «Печворк».

- Решили вспомнить старую технику — шитьё из лоскутков, — рассказывает мастерица.

— Раньше наши бабушки и прабабушки из старых рубашек новые вещи кроили. Сейчас проще: купили красивые тряпочки, порезали на квадратики, полоски и сшили, что захотелось.

Поначалу в клуб ходили два-три человека, а сейчас все столы в мастерской заняты. Работают на старых ручных машинках.

Занятия бесплатные, по вторникам в 11:00. В этом году в группе 14 человек.

Для многих это уже не просто кружок, а повод выходить из дома и видеться с подругами.

— Я показываю, какую технику будем осваивать, а мои «девочки» меня слушают — глаза горят, — говорит Алла Дмитриевна.

— Приносят свои тряпочки, стараются. А главное — подружились все. Звонят друг другу, вместе ткани ищут, на выставки ходят, на концерты.

Сейчас сезон в клубе рукоделия закончился, и мастерицы устроили выставку.

Показали, что успели за это время: лоскутные одеяла, сумки из старых джинсов, жилетки, куклы-обереги, картины из крошечных кусочков ткани.

Всё это сделали женщины, которым за 50, а то и за 70.

Лоскутки и абсолютное счатье

Наталья КОЛГУШИНА ходит в клуб первый год:

— Я сшила жилетку, сидушки, сумочку, одеяла из лоскутков. Начинали в сентябре.

Шить до этого я немного умела, но в такой технологии не работала — это впервые. В следующем году обязательно продолжу.

Елена КОСТИОНОВА занимается в клубе второй год:

— Как-то пришла в церковь, вижу объявление. А я всегда рукоделие любила, даже ходила заниматься, но получалось не очень, да и дорого было. А тут бесплатно и так интересно.

В этом году взяли тему «кухня»: шили салфетки, подставки под чашки, прихватки, сидушки. Всё на дачу увезу.

Ещё делали косметички в технике «пицца»: раскладываешь кусочки ткани и прошиваешь — красота получается. В такой технике и сумку можно сшить.

Приходить в клуб — одно удовольствие: душевно и познавательно.

Людмила КУЗЬМИНА делает картины из ткани. Шла она всегда, интересовалась модой, и даже взяла автограф у Пьера Кардена, когда он в 2012 году в Калугу приезжал.

— Я в жизни много чем занималась, была переводчиком, работала в газете. Но рукоделие со мной с детства.

Мама — воспитательница в детском саду, помню, куклы-голыши были, она им сшила костюмы 15 союзных республик. Ещё бисером вышивала.

А папа — журналист, эстет. Так что вкус у меня от родителей.

Хожу сюда с прошлого года. Но сейчас просто шить мне скучно, хочется чего-то нового.

Алла Дмитриевна научила делать картины из ткани, куклы-обереги. Например, в этой картине 38 деталей.

Цвета несколько месяцев подбирала. Сложно, но затягивает.

Надо всегда чем-то заниматься, чтобы не стоять на месте.

Эта картина не нарисована, она сделана из ткани и кружева.

Анна ДОНЦОВА в Калуге известная мастерица. Делает украшения, придумывает головные уборы и шьет костюмы для «Калужской тальянки».

А в клуб пришла за общением.

— Меня здесь замечательно приняли, — улыбается Анна. — Это настоящий женский клуб, такого в городе больше нет.

Я сделала шкатулку и косметичку в стиле оригами.

Только здесь не бумагу складываешь, а ткань. Необычно получается - объёмные цветы, узоры.

Прихожу с удовольствием. Бывает, несколько раз иголкой уколешься, но не бросаешь, потому что интересно.

А с Божьей помощью, с молитвой всё получается.

Любовь ЕГОНОВА шьёт с детства. И в советское время, когда дефицит был, и в 1990-е, когда зарплату не платили, и в сложные 2000-е дочкам из своих вещей что-то переделывала, а мужу брюки шила.

— Сначала я сама пробовала дома технику «крейзи роза». А когда узнала, что здесь курсы, пришла на занятия, — рассказывает Любовь.

— Это было в прошлом году. Мы брали технику «пицца», я сделала картину. Ещё сшила собачку-подушечку.

Дома одеяло начатое лежит, жилетку хочу сшить.

Времени только не хватает, я ещё для фронта шью.

Евгения ЛУЦЕНКО — профессиональная швея. Теперь дома шьёт внучке платья для балов XVII века. А в клуб ходит первый год.

— Вышла на пенсию, и знакомая привела меня сюда, — говорит Евгения. — Здесь я сшила себе жилетку в стиле печворк, сумку из старых джинсов с 3D-узором. В планах — фриволите попробовать.

Вера КОСТЮК пришла в клуб два года назад.

— Увидела объявление на выставке в Доме музыки, что набирается группа, — вспоминает она. — Алла Дмитриевна нас всех собрала. Коллектив очень хороший, с девочками интересно.

В этом году я сшила подушки, новогоднюю салфетку в стиле «крейзи», дорожные сумки.

Всё дарю родственникам. Иногда они меня просят, что -то им сделать. Вот невестка попросила подушички сшить.

А главное, благодаря клубу я нашла друзей. Мы общаемся, на выставки ходим, дружим.

Встретимся во вторник

Вместе вся группа сшила детское одеяло. Каждая мастерица сделала по квадратику. Одеяло останется в клубе для выставок.

Прошлая группа тоже такое шила, но из «есенинских» квадратов — двойных, причём всё вручную стегали, не на машинке.

На лето клуб уходит на каникулы. Новый учебный год начнётся во вторник, 8 сентября.

— К нам на выставку приходил батюшка Мефодий, благословил нас, — говорит Алла Дмитриевна. — В августе объявления повешу в храме Иоанна Предтечи и размещу на сайте церкви. Приходите — всему научим.

Можно зайти в церковь и там спросить, записаться.

Новички сначала пройдут небольшую подготовку, чтобы освоить азы. А потом пойдет творчество.

Это одеяло из «есенинских» квадратов группа сделала в прошлом году.

Прийти в клуб может каждый.

А, тем, кто боится, что не справится, мастерицы говорят, что здесь не учат «идеальному шитью», здесь учат радости.

И тому, что никогда не поздно начать новую жизнь — с лоскутка, нитки и доброго слова за столом, где всем есть место.