Судьбу библиотекарей в усадьбе Гончаровых решала секретная проверка

Дмитрий Дмитриевич Гончаров не вызывал доверия у власти.

Фото автора и из архива Карины Поварневой.

На «Морозовских чтениях», прошедших в библиотеке имени Белинского, библиограф Дзержинской районной библиотеки Карина ПОВАРНЕВА рассказала, как создавалась бесплатная библиотека-читальня в поселке Полотняный Завод.

Оказывается, первая библиотека в Полотняном Заводе открылась в 1895 году в знаменитом Красном доме.

Именно в нем останавливался Александр Сергеевич Пушкин, когда приезжал к Натали Гончаровой.

Карина Поварнева

Библиограф Дзержинской районной библиотеки Открытие библиотеки произошло благодаря щедрости Ольги Карловны Гончаровой и её сына Дмитрия Дмитриевича

За год до открытия был разработан устав из 20 пунктов.

Там, например, значилось: «Средствами для работы библиотеки служат ежегодные взносы учредительницы, пожертвования деньгами и книгами, сборы с лекций, спектаклей и концертов».

Как получили разрешение

В 1894 году Ольга Карловна написала прошение калужскому губернатору Голицыну:

— «Желая открыть бесплатную библиотеку-читальню, имею честь покорнейше просить ваше сиятельство о выдаче законного дозволения на содержание этой читальни, в которой ответственным лицом будет состоять земский начальник шестого участка Дмитрий Дмитриевич Полторацкий», — цитирует документ краевед.

— «При этом имею честь сообщить, что означенная библиотека учреждается на внесённые мною в Петербургский комитет грамотности 250 рублей, и что покупка книг и дальнейшее существование читальни обеспечивается мною как ежегодным взносом в 150 рублей, так и помещением с отоплением и освещением».

Уже 28 января 1895 года свидетельство на открытие было получено.

Почему не Пушкинская

Ольга Карловна хотела увековечить имя великого поэта и просила назвать библиотеку «Пушкинской». Но главное управление по делам печати ответило отказом.

— Для присвоения общественному учреждению особого наименования требовался взнос капитальной суммы, из которой потом ежегодно отчислялись бы проценты, — поясняет краевед. — А такой суммы, к сожалению, не было.

Зато пожизненно почётными членами библиотеки стали все Гончаровы — Ольга Карловна, Дмитрий Дмитриевич, Екатерина Дмитриевна и Николай Дмитриевна, так как они внесли значительные по тем временам суммы — 50 и 100 рублей.

Сначала библиотека размещалась в Красном доме, где останавливался Пушкин. приезжая к Натали. Позже дом сгорел вместе с книгами.

После смерти основательницы

После смерти Ольги Карловны свидетельство стало недействительным и должно было вернуться в губернскую канцелярию — библиотека не переходила по наследству.

В октябре 1902 года калужский губернатор направил письмо уездному исправнику, в котором предложил Дмитрию Дмитриевичу Гончарову подать «ходатайство о разрешении ему означенной библиотеки-читальни, если он не желает прекратить ее существование».

Дмитрий Дмитриевич оперативно отреагировал, и 22 декабря 1902 года получил новое свидетельство.

А когда он умер в 1908 году, дело продолжила его вдова Вера Константиновна.

Сейчас это здание выглядит вот так.

Из-за политических взглядов

Интересно, как отбирали заведующих библиотекой и библиотекарей.

— Они проходили многоуровневую проверку в условиях строгой секретности, — говорит Карина Поварнева.

— Деятельность народных библиотек находилась под контролем губернатора.

И если во время открытия, при Ольге Карловне, у губернатора Голицына не возникало вопросов, то у губернатора Афросимова возникло недоверие к новому владельцу библиотеки Дмитрию Дмитриевичу Гончарову из-за его политических взглядов.

Любая предложенная Гончаровым кандидатура проверялась: губернатор направлял секретные указания Медынскому уездному исправнику, полицмейстеру и главе губернского жандармского управления для сбора информации о кандидатуре — о его занятиях, возрасте, поведении, наличии судимости, моральных качествах и принадлежности к политическим партиям.

Так были проверены первый заведующий Григорий Федосеевич Кривченко и его коллега Павел Александрович Молчанов.

Но проверну проходили далеко не все.

После увольнения заведующего Ивана Гусарова Дмитрий Дмитриевич Гончаров хотел сделать заведующей Анну Семёновну Пшену-Северинову, но губернатор Афросимов не счёл возможным «допустить дочь личного почётного гражданина города к ответственному заведованию» в связи с тем, что она не прошла многоуровневую проверку. Начальник жандармского управления рапортовал, что у Анны Семёновны в Екатеринбургском уезде был произведен обыск.

И, хотя он оказался безрезультатным, Анна Семёновна арестована не была, к заведованию библиотекой её не допустили. В итоге был назначен Алексей Еремеевич Любимов, который в свое время не прошёл проверку, так как у него была судимость, однако других подходящих кандидатур не нашлось.

Дальнейшая история

— По документам история библиотеки-читальни прослеживается только до 1910 года, — говорит Карина Юрьевна.

—Тогда рассматривалась последняя кандидатура заведующего — Ивана Николаева. Вера Константиновна написала исправнику: «Иван Павлович Николаев отроду имеет 21 год, поведения нравственных качеств хороших, несудимый, занимается частными уроками». Затем Красный дом сгорел вместе со всей библиотекой.

Однако, по словам старожилов, библиотека в поселке продолжала действовать.

— Учительница Александра Николаевна Васильева вспоминала: в центре Полотняного Завода на улице Бумажной в здании бывшей аптеки работала библиотека — ежедневно с 5 до 9 вечера, а читателей обслуживали учителя по очереди.

В 1954 году библиотека переехала в большой двухэтажный дом купца Баскакова.

На втором этаже открылась Полотняно-Заводская городская библиотека, которая находилась в этом здании на протяжении 40 лет.

В 1994 году библиотека переехала в новое отреставрированное здание — на первый этаж дома Гончаровых.

Торжественное открытие состоялось в 1995 году.

А через 10 лет, в 2005 году, Полотняно-Заводская библиотека стала первой модельной библиотекой в Калужской области.