Парадокс Морозова: ему прочили костыли и инвалидность, а он стал велогонщиком и вырастил сад на камнях

Каким запомнился известный садовод.

Фото автора и из архива Владимира Морозова.

В эти майские дни знаменитому калужанину Владимиру Николаевичу Морозову могло бы исполниться 95 лет — он родился 3 мая 1931 года.

Но впервые его юбилей отмечают без него. Морозова не стало в 2022 году. Однако человека, которого называли «садоводом от Бога», спортсменом, фотографом и краеведом, в Калуге не забыли.

В библиотеке им. Белинского собрались те, кто знал его лично. Вечер памяти получился тёплым b дружеским .

Сила воли

Открыла вечер заведующая отделом медицины и экологии Елена Кузнецова.

Она рассказала биографию Морозова.

Предки его были крестьянами. Но прабабушка получила разрешение построить в Калуге дом.

Он появился в 1859 году на улице Поле Свободы. В этом доме семья жила больше века. Сегодня на его месте — католический собор.

Владимир Морозов родился в 1931 году, закончил железнодорожное училище и стал токарем.

В 16-летнем возрасте перенес тяжелую болезнь — остеомиелит бедра, разрушились две косточки.

Врачи вынесли приговор: костыли и инвалидность на всю жизнь.

Однако Морозов имел твердый характер, он не просто встал с постели, но и, перехитрив врачей, пошел служить на Черноморский флот.

Правда, через полгода обман раскрылся, и его демобилизовали.

Вернувшись домой, он занялся велоспортом. С 1952 по 1958 годы был чемпионом области.

Потом ушел на тренерскую работу.

В 1958 году подготовил первого в области велогонщика — мастера спорта СССР Юрия Баранова.

До этого в регионе ни одного мастера ни в одном виде спорта не было. Всего же Морозов подготовил шесть мастеров спорта.

На утреннике, посвященном 7 ноября, 1938 год.

Владимир Морозов преодолел болезнь и даже успел послужить во флоте.

Человеком он был активным. Первым в городе стал увлекаться цветной фотографией, занимал призовые места на выставках.

Участвовал в создании нацпарка «Угра», защищал Галкинские леса.

Фамильный деревянный дом, в котором жил Владимир Николаевич, со временем сильно обветшал.

Морозов стоял в очереди на квартиру, но она не двигалась с места.

Тогда он добился, чтобы чиновники своими глазами увидели ветхое жилье. И ему дали квартиру вне очереди.

Выбор был между трехкомнатной на Силикатном и двушкой в центре.

Морозов выбрал Силикатный.

Переехал и украсил стены фотообоями с видами будущего нацпарка «Угра». Фотообои, правда, были черно-белыми, но в 1970-е годы это еще не вошло моду и редко у кого встречалось.

А главной любовью всей его жизни, конечно, был сад.

Садоводством он увлекался с 13 лет. Но настоящий масштаб это приобрело в 1977 году, когда Владимир Николаевич купил дом в деревне Люблинка Дзержинского района.

Почва там была тяжелая, каменистая.

Но Морозов не сдавался, и выращивал на ней прекрасный урожай.

Морозов дружил с известным журналистом Василием Песковым, писавшем о природе.

Песков приезжал в гости в Люблинку.

Канны у Морозова были выше человеческого роста.

Жизнелюб из Люблинки

— Я пришла в клуб садоводов в 1990-х, когда мы с семьей переехали в Калугу, - поделилась воспоминаниями руководитель клуба садоводов Елена ДРОЗДОВСКАЯ.

- Клуб тогда был огромный — человек сорок, выступали корифеи, весомые люди. И Морозов выделялся сразу. Он рассказывал о саде с таким воодушевлением!

Во всём у него проявлялся сильный характер.

Вы только вдумайтесь: у него вызревал виноград, который в те времена в Калужской области казался чем-то фантастическим.

Я была у него в Люблинке трижды. Первый раз приехала с клубом на экскурсию, нас было человек пятнадцать.

Перед его домом стояли маньчжурские орехи — высоченные. Цвели лилии в водоёме.

Я впервые увидела актинидию. Она оплела у него полдома. Владимир Николаевич угощал нас ягодами, они были спелые, прямо падали с веток.

Потом пошли в теплицу — она была шестнадцать метров в длину, широкая, и там рос виноград.

Земля-то плохая, Морозов возил перегной, работал культиватором, химию применял, но сбалансированно.

И на его участке везде были цветы. Канны выше человеческого роста, а за ними открывался сад.

Всё скошено, всё полито.

К нему приезжали делегации даже из-за рубежа.

И он каждому рассказывал свои секреты.

Елена Дроздовская

руководитель клуба садоводов Никогда не видела от него уныния или недовольства. У него всё в руках спорилось.

И знаете, он был с коммерческой жилкой — заложил питомник, продавал саженцы.

В советское время многие стеснялись, а он отбирал лучшие сорта, зимой прививал, а весной высаживал — и осенью продавал.

Первая выставка калужских садоводов, 1986 год.

В саду в Люблинке чего только не росло.

Вставал очень рано

Историю знакомства с этим удивительным человеком продолжила старейший член клуба Элеонора ЛУКИНА.

— Я на пять лет моложе Владимира Николаевича. Мы познакомились, когда мне был 21 год, я пришла в велосипедную секцию.

Но в 1959-м вышла замуж, оставила спорт, и мы с Морозовым потеряли друг друга из виду. А потом как-то встречаю его на рынке — он продаёт цветы.

Мы стали общаться, он пригласил в свою Люблинку.

Добираться туда было неудобно: сначала до Кондрова, потом 18 километров по грунтовке, транспорт туда не ходил. Но он всегда встречал меня на своей машине.

Элеонора Лукина

Старейший член клуба садоводов. Участок у него был 60 соток, идеально спланированный. Большой пруд — там раньше цемент мешали, а он его углубил, расширил и выращивал кувшинки. Я ему из Москвы в баночках их привозила.

Человек он был удивительный: всего десять классов вечерней школы и железнодорожное училище, а сколько всего знал!

К нему приезжали экскурсии не только из нашей страны, но и из Германии, из Польши. Для гостей в саду стоял 60-метровый стол, чтобы все могли сесть пообедать.

Вы знаете, сам он был очень аскетичен. Ел мало.

Я часто привозила к чаю булочки, зефир. Так он никогда не съедал целую зефиринку — только половинку. А его обед — десять ложек супа.

Любил борщ без картошки, но с фасолью.

Не пил, не курил. Был спокойным, никогда не повышал голос, не ругался.

И у него была огромная библиотека. К чтению его приучила мама. А первой книгой, которую он купил, была «Герой нашего времени» Лермонтова.

Ему много книг дарили. Как-то подарили книгу о сирени, и там упоминался сорт «Красавица Москвы», который считался одним из лучших.

У Морозова эта сирень росла. Он привез её в Калугу и передал дому-музею Чижевского. Она и сейчас там растёт.

Быт его не интересовал совершенно. Вставал он очень рано.

Я, когда ночевала в Люблинке, вставала в полшестого утра, а Владимир Николаевич в это время уже был на участке. Все делал сам, никто не помогал.

У его жены Валентины было больное сердце, она следила за домом, готовила, стирала.

У Владимира Николаевича всегда была чистая белоснежная рубашка. Потом Валя умерла.

В конце жизни ему было трудно.

Он потерял зрение. Дом топить надо было, дрова нужны. За садом уже смотреть не мог.

Пришлось уехать в Калугу. Но он до последнего ездил на велосипеде, а зимой ходил на лыжах.

А в 2022 году раздался звонок от его дочери Татьяны: «Тётя Эля, папы не стало… инфаркт».

На кладбище в Литвиново нас собралось 25 человек. Похоронили его рядом с женой.

Владимир Морозов любил фотографировать и снимал исторические кадры.

Фото Владимира Морозова. Установка скульптуры Родины-Матери на пл. Победы, март 1973 года.

Фото Владимира Морозова. Кинотеатр «Космос» на ул. Кирова, 1970-е гг.

Фото Владимира Морозова. Конкурс рисунка на асфальте в День защиты детей. Театральная площадь, 1 июня 1973 год.

Фото Владимира Морозова. ул. Кирова, начало 1970-х годов.

Сдал в архив

Владимир Морозов успел передать свой архив - 431 снимок и некоторые документы в Государственный архив новейшей истории. Сейчас там проходит выставка его памяти.

А в «Белинке» есть автобиографическая книга Владимира Морозова «Воспоминания старого калужанина» и подшивки газетных статей о нем.

На юбилейном вечере было много теплых слов. Все восхищались силой духа Морозова и его жизнелюбием, потому что сад может расцвести даже на камнях, если за ним ухаживать с хорошим настроением.