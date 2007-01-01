«Идёт — вся блестит: и бусы, и блёстки»: в Калуге показали редкое крестьянское украшение - венок из фольги
Здесь открылась выставка, посвященная Марии Евгеньевне Шереметевой, удивительной женщине-этнографу, которой в этом году исполнилось бы 140 лет.
Если коротко о ней: родилась в семье врача в имении Ольхи Юхновского уезда.
Училась женском пединституте в Петербурге, потом три месяца слушала лекции по истории искусств в Оксфорде, могла бы сделать блестящую карьеру в столице.
Но после революции переехала с мужем Николаем Шереметевым в Калугу и посвятила всю жизнь нашему краю.
Ездила по деревням, записывала песни, собирала одежду, вышивку, предметы быта. Причём за свой счёт!
А во время войны, когда Калуга была оккупирована, она вместе с коллегами спасала музейные ценности, рискуя жизнью.
В музее тогда был немецкий штаб, а потом комендатура.
Однако, когда город освободили, Шереметеву уволили, обвинив в том, что она не эвакуировала экспонаты.
Восстановили через два года.
Но проработала она в музее недолго, через полгода ушла в Дом народного творчества.
А с 1947 года работала в калужском художественном музее, изучала фольклор и этнографию.
Умерла в 1963-м, похоронена на Пятницком кладбище, но место неизвестно.
Что такое Манастырщина?
Выставка в Палатах Коробовых рассказывает о традициях Монастырщины.
Это 22 села в Перемышльском уезде, которые раньше принадлежали монастырям. Отсюда и название.
Мария Шереметева изучала эту местность.
На выставке вы увидите то, что она когда-то собирала, и то, что по её описаниям смогли воссоздать в музее.
Самое интересное — три народных костюма. Прямо как живые девицы стоят.
Одна красавица — в фольговом венце, блестит, как ёлочная игрушка. Это подружка невесты. Куратор выставки Ирина Ермилина сразу предупреждает:
- Венца того самого не сохранилось. Его списали в 1959 году, и мы теперь рады были бы даже кусочкам. Потому что не знаем, из какой фольги его делали.
Но у нас есть венок из коллекции краеведа Владимира Ракова. Его в 80-е сделала Марфа Васильевна Сухорукова из села Гремячево.
Ей тогда было далеко за 80. Сама традиция узколокальная. Мы помним, что это все-таки Монастырщина.
Раньше монашки оформляли оклады икон, умели обращаться и с фольгой, которая появилась в 1903 году, а потом и крестьянки это подхватили.
На девице — сарафан из набивного ситца (дорогая ткань), шёлковый передник, рубаха с красными рукавами. Бусов раньше носили больше, чем видят сейчас гости выставки, они были блестящие.
На голове - платок на грамотке (сложенный кусочек газеты или бумаги, чтобы создать твёрдую надлобную часть), махры из золотой бахромы, и сверху — венок из фольги.
12 перышек селезня
Вторая «девушка» одета не проще. Это молодая женщина первого года замужества.
На ней понева (широкая набедренная шерстяная повязка), рубаха с красными рукавами, передник, шейные украшения. Везде много красного.
А про головной убор надо сказать особо. Он был сложным — доходило до 12 элементов.
Сначала надевался повойник, потом рогатая кичка (простеганная, твёрдая, длинными шнурами, которая увязывалась так, что фактически врезалась в кожу головы), потом - позатылень, сорока с площанником из золотого шитья.
Налобник скрывался махрами (золотая бахрома) и бантами.
А на висках — перья селезня. Причём уходило до 12 пёрышек с крючками, а у одного селезня таких перьев всего четыре.
Все многочисленные завязки закрывались лентой. А завершали образ серьги. Чувствуете масштаб?
Третья красавица — крестьянка в душегрее, расшитой блёстками.
- Блёстки сияли, как зеркало, когда были новые, — объясняет куратор. — Она идёт — вся блестит, и бусы, и блёстки.
Была ещё одежда, которая называлась «коротайка» (фуфайка) с густыми сборками.
У душегреи — тоже сборки, но она ещё и утеплённая.
От понев до городской парочки
На выставке можно увидеть, как менялась мода.
Сначала были сложные костюмы с понёвами, потом появилась городская «парочка» — юбка и кофта из одной ткани.
Исследователи говорят, что она вполне могла стать нашим традиционным костюмом, но в 1917 году случилась революция, и всё пошло другим путём.
Очень интересно сравнивать костюмы из разных мест.
Например, наряд Монастырщины — сложный, в нём много ткачества.
Рубаха с «забранной душой», красные из покупного ситца полики (плечевые вставки), затканные рукава до самых манчет (манжеты). Это самая праздничная рубаха.
А ещё уникальная вислая монастырская занавеска — таких больше нигде нет. Два вида ткачества: бранное и закладное, и сложная вышивка «по выдергу».
Рядом — костюм из Зимницы, он попроще. Понева из трёх полотнищ, рубаха с косыми поликами, украшена по низу перетыками, и занавеска с рукавами.
Вроде бы одна губерния, а какая разница!
Исследователь Наталия Моисеенко, показывая на перемышльские понёвы, не может скрыть восторга:
- Я специально пришла их сфотографировать.
Чтобы понять уникальность калужских понёв, надо увидеть перемышльские! Они шириной до 2,36 метров! Гофрируются.
И вот эти 2,36 метра складываются на той части женского тела, которая должна быть максимально прекрасна, то есть на попе.
И там ещё есть монастырская парча. И мы видим сукно вышитое. Это я вообще первый раз увидела, для меня это открытие, откровение.
Я знаю, что сейчас весь Брянск стоит в очереди, чтобы на это посмотреть.
Мужское дело
Вообще выставка — про погружение в традицию. В витринах — калужская перевить (вышивка), полотенца, которые привезла из экспедиций Шереметева.
Лежат деревянные доски для набойки по ткани, тяжелые шлепки. Набойка пользовалась спросом.
Вещи из этой ткани были в каждой семье: от подушек и подкладок до портов и передников.
Занимались набойкой только мужчины — работа физически тяжёлая, всё делалось вручную. Были мастерские-синельни.
Процесс сложный: поднять и придавить ткань, прополоскать, просушить... И рисунок должен совпасть.
А еще люди подолгу стоят у подлинной женской рубахи.
Такие вещи сильно снашивались, поэтому их сохранилось мало. И эта — вся латаная.
Но зато мы видим, что носили крестьянки и какими были качество, крой, материал.
Выставка в палатах Коробовых будет работать весь май и июнь.
Сходить можно даже с детьми - без занудства, с живыми историями и интересными нарядами, которые носили больше ста лет. 0+
