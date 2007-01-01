«Идёт — вся блестит: и бусы, и блёстки»: в Калуге показали редкое крестьянское украшение - венок из фольги

В Палатах Коробовых сейчас можно совершить путешествие в Монастырщину.

Фото автора.

Здесь открылась выставка, посвященная Марии Евгеньевне Шереметевой, удивительной женщине-этнографу, которой в этом году исполнилось бы 140 лет.

Если коротко о ней: родилась в семье врача в имении Ольхи Юхновского уезда.

Училась женском пединституте в Петербурге, потом три месяца слушала лекции по истории искусств в Оксфорде, могла бы сделать блестящую карьеру в столице.

Но после революции переехала с мужем Николаем Шереметевым в Калугу и посвятила всю жизнь нашему краю.

Ездила по деревням, записывала песни, собирала одежду, вышивку, предметы быта. Причём за свой счёт!

А во время войны, когда Калуга была оккупирована, она вместе с коллегами спасала музейные ценности, рискуя жизнью.

В музее тогда был немецкий штаб, а потом комендатура.

Однако, когда город освободили, Шереметеву уволили, обвинив в том, что она не эвакуировала экспонаты.

Восстановили через два года.

Но проработала она в музее недолго, через полгода ушла в Дом народного творчества.

А с 1947 года работала в калужском художественном музее, изучала фольклор и этнографию.

Умерла в 1963-м, похоронена на Пятницком кладбище, но место неизвестно.

Мария Шереметева с мужем Николаем.

Что такое Манастырщина?

Выставка в Палатах Коробовых рассказывает о традициях Монастырщины.

Это 22 села в Перемышльском уезде, которые раньше принадлежали монастырям. Отсюда и название.

Мария Шереметева изучала эту местность.

На выставке вы увидите то, что она когда-то собирала, и то, что по её описаниям смогли воссоздать в музее.

Самое интересное — три народных костюма. Прямо как живые девицы стоят.

Одна красавица — в фольговом венце, блестит, как ёлочная игрушка. Это подружка невесты. Куратор выставки Ирина Ермилина сразу предупреждает:

- Венца того самого не сохранилось. Его списали в 1959 году, и мы теперь рады были бы даже кусочкам. Потому что не знаем, из какой фольги его делали.

Но у нас есть венок из коллекции краеведа Владимира Ракова. Его в 80-е сделала Марфа Васильевна Сухорукова из села Гремячево.

Ей тогда было далеко за 80. Сама традиция узколокальная. Мы помним, что это все-таки Монастырщина.

Раньше монашки оформляли оклады икон, умели обращаться и с фольгой, которая появилась в 1903 году, а потом и крестьянки это подхватили.

На девице — сарафан из набивного ситца (дорогая ткань), шёлковый передник, рубаха с красными рукавами. Бусов раньше носили больше, чем видят сейчас гости выставки, они были блестящие.

На голове - платок на грамотке (сложенный кусочек газеты или бумаги, чтобы создать твёрдую надлобную часть), махры из золотой бахромы, и сверху — венок из фольги.

Венок из фольги использовали только в Монастырщине. Но подлинник. к сожалению, не сохранился.

Девушка из Корекозево в венке из фольги. Фото Марии Шереметевой.

12 перышек селезня

Вторая «девушка» одета не проще. Это молодая женщина первого года замужества.

На ней понева (широкая набедренная шерстяная повязка), рубаха с красными рукавами, передник, шейные украшения. Везде много красного.

А про головной убор надо сказать особо. Он был сложным — доходило до 12 элементов.

Сначала надевался повойник, потом рогатая кичка (простеганная, твёрдая, длинными шнурами, которая увязывалась так, что фактически врезалась в кожу головы), потом - позатылень, сорока с площанником из золотого шитья.

Налобник скрывался махрами (золотая бахрома) и бантами.

А на висках — перья селезня. Причём уходило до 12 пёрышек с крючками, а у одного селезня таких перьев всего четыре.

Все многочисленные завязки закрывались лентой. А завершали образ серьги. Чувствуете масштаб?

Вторая «девица» в «доброй» поневе, затканной нарядной рубахе и вислой занавеске (передник). Это сборы Шереметевой из д. Варваренки Перемышльского уезда. На голове – кичка, позатылень, сорока, махры и банты из деревень Горки, Варваренки, Хохловка. Из украшений – чепка и гитан с приставным воротником (д. Хохловка).

Третья красавица — крестьянка в душегрее, расшитой блёстками.

- Блёстки сияли, как зеркало, когда были новые, — объясняет куратор. — Она идёт — вся блестит, и бусы, и блёстки.

Была ещё одежда, которая называлась «коротайка» (фуфайка) с густыми сборками.

У душегреи — тоже сборки, но она ещё и утеплённая.

Элементы женского головного убора: вверху – позатылень с увязками, внизу справа – сорока, слева – красные «банты».

От понев до городской парочки

На выставке можно увидеть, как менялась мода.

Сначала были сложные костюмы с понёвами, потом появилась городская «парочка» — юбка и кофта из одной ткани.

Исследователи говорят, что она вполне могла стать нашим традиционным костюмом, но в 1917 году случилась революция, и всё пошло другим путём.

Очень интересно сравнивать костюмы из разных мест.

Например, наряд Монастырщины — сложный, в нём много ткачества.

Рубаха с «забранной душой», красные из покупного ситца полики (плечевые вставки), затканные рукава до самых манчет (манжеты). Это самая праздничная рубаха.

А ещё уникальная вислая монастырская занавеска — таких больше нигде нет. Два вида ткачества: бранное и закладное, и сложная вышивка «по выдергу».

Рядом — костюм из Зимницы, он попроще. Понева из трёх полотнищ, рубаха с косыми поликами, украшена по низу перетыками, и занавеска с рукавами.

Вроде бы одна губерния, а какая разница!

Исследователь Наталия Моисеенко, показывая на перемышльские понёвы, не может скрыть восторга:

- Я специально пришла их сфотографировать.

Чтобы понять уникальность калужских понёв, надо увидеть перемышльские! Они шириной до 2,36 метров! Гофрируются.

И вот эти 2,36 метра складываются на той части женского тела, которая должна быть максимально прекрасна, то есть на попе.

И там ещё есть монастырская парча. И мы видим сукно вышитое. Это я вообще первый раз увидела, для меня это открытие, откровение.

Я знаю, что сейчас весь Брянск стоит в очереди, чтобы на это посмотреть.

Коротайка на вате, понева «добрая», уложенная складками сзади.

Городская «парочка». Так могли бы ходить в Калуге в начале ХХ века.

Мужское дело

Вообще выставка — про погружение в традицию. В витринах — калужская перевить (вышивка), полотенца, которые привезла из экспедиций Шереметева.

Лежат деревянные доски для набойки по ткани, тяжелые шлепки. Набойка пользовалась спросом.

Вещи из этой ткани были в каждой семье: от подушек и подкладок до портов и передников.

Занимались набойкой только мужчины — работа физически тяжёлая, всё делалось вручную. Были мастерские-синельни.

Процесс сложный: поднять и придавить ткань, прополоскать, просушить... И рисунок должен совпасть.

Доски для набойки по ткани.

Холст с разного вида набивным рисунком. Мария Шереметева привезла его из д Корекозево.

А еще люди подолгу стоят у подлинной женской рубахи.

Такие вещи сильно снашивались, поэтому их сохранилось мало. И эта — вся латаная.

Но зато мы видим, что носили крестьянки и какими были качество, крой, материал.

Выставка в палатах Коробовых будет работать весь май и июнь.

Сходить можно даже с детьми - без занудства, с живыми историями и интересными нарядами, которые носили больше ста лет. 0+