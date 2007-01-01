Главный санитар Калужской области: где высок риск утонуть или подцепить заразу

Оказывается, даже прозрачная вода может быть опасна для людей.

Фото Евгении Родионовой.

Майская жара обманчива, она манит к воде, но не делает её безопасной. Врачи в это время готовятся к традиционному летнему наплыву пациентов с кишечными инфекциями и паразитами.

Где в Калужской области вода реально чиста? Почему нельзя нырять даже в кристально прозрачный карьер? И кто заплатит за вашу больницу, если вы искупались под знаком «Купание запрещено»?

главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Калужской области Дильнара Кулахметова.

Где вообще можно лезть в воду?

- Дильнара, начнем с главного. Сколько на сегодняшний день в Калужской области водоемов, которые вы, как специалисты Роспотребнадзора, готовы назвать абсолютно безопасными для купания?

- Знаете, список на самом деле очень короткий. И это многих раздражает, но мы не можем подписываться под безопасностью там, где ее нет.

На данный момент мы можем гарантировать санитарно-гигиеническое благополучие лишь на четырех водных объектах.

Это Лаврово-Песочня, часть Яченского водохранилища, которая находится в районе Бора, затем Андреевский карьер и пляж в селе Воскресенское.

- А почему именно четыре? Вы просто выбрали их по красоте или есть какой-то принцип? Почему не исследуется, например, красавица Угра?

- Принцип жесткий. У нас есть утвержденный перечень мониторинговых точек. Мы смотрим не на пейзажи, а на востребованность места у населения.

Если люди традиционно собираются на конкретном берегу, дети лезут в воду — этот объект попадает в нашу фокус-группу. Исследования там проводятся по четырем направлениям: санитарно-химическому, бактериологическому, радиологическому и паразитологическому.

Угра тоже в зоне нашего внимания, но ее качество воды, увы, часто не дотягивает до нормативов в популярных местах стоянок.

- То есть, если я сегодня приеду на Яченское водохранилище, вода там точно такая же чистая, как была неделю назад?

- Вот это как раз самый опасный момент, который люди забывают. Качество воды — субстанция непостоянная. Оно флуктуирует буквально каждую неделю. Поэтому мы и проводим заборы дважды в месяц.

На качество влияет все: прошли ли вчера ливни, которые смыли в реку всю грязь с дорог и полей, какова проточность воды прямо сейчас, не начались ли придонные процессы гниения водорослей.

То, что было чистым на прошлой неделе, сегодня может быть опасным.

Бактериологическая бомба

- Раз уж заговорили об опасности. Что конкретно вы ищете в пробах?

- Микробиология — вот наш главный враг и главный показатель. Когда мы берем пробу, первым делом смотрим на микробное число и на наличие бактерий группы кишечной палочки.

- Насколько реально влияют на Оку ливневые стоки с улиц Калуги?

- Влияют, и очень серьезно. Если нет твердого покрытия или если стоки не фильтруются, все эти патогены попадают в почву, а из нее — прямиком в водоем.

Но здесь Калуге повезло больше других городов. Благодаря каскаду очистных сооружений на склоне Яченского водохранилища, эта проблема частично купируется. Но расслабляться рано.

- Получается, что купаться у набережной Оки в черте города — это чистое безумие?

- Ответ категорический: на сегодняшний день купаться на набережной Оки нельзя. По результатам наших лабораторных исследований, река Ока в этом месте не соответствует микробиологическим показателям.

Можно гулять, дышать воздухом, сидеть на набережной, загорать. Но заходить в воду и тем более учить плавать там детей — это риск.

- А есть у нас в области места, которые можно назвать зонами абсолютного риска?

- О, да. Есть несколько таких черных точек, которые из года в год нас расстраивают. Чемпион по негативу — это река Протва.

Ситуация там парадоксальная и тревожная: основные загрязнения поступают к нам уже готовыми — из Московской области. Там работают промышленные предприятия, и их стоки, проходя через границу регионов, делают Протву небезопасной.

Про болезни и ответственность

- Дильнара, давайте перейдем к медицинским последствиям. Если человек все же наступил на горло собственной осторожности и нахлебался в таком месте — чем это реально грозит?

- Загрязненная вода — это ворота для тяжелейших инфекций. Список пугающий, и мы обязаны его озвучивать.

Речь идет о таких системных заболеваниях, как брюшной тиф, холера, вирусный гепатит А, который бьет по печени, и различные паразитозы, например, лямблиоз.

Это не «побегаешь в туалет и пройдет». Это госпитализация, капельницы и долгое восстановление.

Поэтому наш главный совет: старайтесь не заглатывать воду ни при нырянии, ни при плавании. Но понимайте, что даже это не дает стопроцентной защиты — инфекция может проникнуть через слизистые или микротрещины на коже.

- А как вы боретесь с дикими пляжами? Устраиваете рейды, отлавливаете купальщиков, штрафуете?

- Нет, такой практики у нас нет. У нас нет задачи гоняться за людьми по берегам. Наша зона ответственности — мониторинг организованных, официальных зон купания, которые должны быть оборудованы.

Однако это не значит, что на дикарей нет управы. Если мы видим системное нарушение или от граждан поступают массовые жалобы на конкретный дикий пляж, мы рассматриваем эти обращения.

Написать жалобу можно через наш сайт.

- А сколько ждать реакции? Роспотребнадзор что, выезжает на следующий день?

- Не на следующий, извините. Закон есть закон. Обращение гражданина рассматривается в течение тридцати дней. Этот срок нужен, чтобы провести все необходимые запросы в смежные инстанции и, что самое главное, провести те самые лабораторные исследования, которые я перечислила. Процесс долгий, но без него мы не можем выдать официальное заключение.

- Хорошо. Допустим, человек, увидел знак «Купание запрещено», но все равно искупался, заболел гепатитом. Кто виноват?

- Юридически ответ один, и он многим не нравится. Ответственность в этом случае полностью ложится на самого человека.

Другое дело, если это массовое явление и вода откровенно опасна. Тогда в дело вступают органы самоуправления.

Они выдают предписания о запрете купания и разворачивают людей. Но если вас настигла болезнь на диком пляже — ищите причину в себе.

- А вы следите за тем, как выполняются ваши же предписания? Или выдали бумажку и забыли?

- Нет, контроль очень строгий. Мы устанавливаем четкие сроки, к которым нарушитель — будь то администрация или владелец базы отдыха — обязан предоставить отчет об устранении проблемы. Если он игнорирует предписание, мы применяем меры административного воздействия.

Главный миф

- Как обычному человеку без лаборатории понять, можно ли купаться в диком водоеме? Может, народные приметы работают: если лягушки квакают или если вода прозрачная?

- Я сейчас скажу жесткую вещь, но ее нужно запомнить раз и навсегда. Визуально определить безопасность водоема невозможно.

Это главный и самый убийственный миф нашего лета. Прозрачная, холодная, бодрящая вода, идеальная на вид, может содержать миллиарды бактерий группы кишечной палочки и яйца паразитов.

А мутная, зеленая жижа иногда оказывается условно чистой. Ваши глаза и нос не являются диагностическим прибором. Единственный метод, которому стоит доверять — это лабораторные исследования.

- Подведем черту. Где калужанину и жителю области провести это лето с минимальным риском для здоровья? Куда ехать?

- Будьте скучными, занудными и правильными. Чтобы минимизировать риски, купаться нужно только в официально разрешенных местах.

Еще раз повторю их, как заклинание: на сегодня это Лаврово-Песочня, район Бора на Яченском водохранилище, Андреевский карьер и Воскресенское.

Но ситуация живая. Мониторинг продолжается. Я призываю всех: не ленитесь, заходите на сайт нашего управления Роспотребнадзора в конце мая — начале июня.

Мы выложим свежие результаты, и, возможно, список чистых мест расширится. Не рискуйте жизнью и здоровьем детей, не надейтесь на авось пронесет.

