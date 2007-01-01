«Вижу цель – не вижу препятствий»: калужанка написала гимн ветеранов Афганистана

Калужский композитор Вероника Белова – о своем пути от игрушечного пианино до больших концертных площадок

На вопрос «когда в вашу жизнь пришла музыка» Вероника уверенно отвечает – она со мной от рождения.

- В детстве у меня было игрушечное деревянное пианино, - вспоминает она. – Родители видели, как мне нравится нажимать клавиши и слушать звучание нот.

Поэтому при первой же возможности отвели к учителю музыки.

Правильное воспитание

Семья тогда жила в Североморске, где не было музыкальной школы. Зато был Клуб юных моряков и при нем музыкальный кружок. Со своим первым педагогом Натальей Анатольевной уже состоявшийся композитор поддерживает связь и сегодня.

- Она восхищала меня своей добротой, невероятной красотой и талантом, - делится Вероника. – Она привила мне любовь к фортепьянной музыке с ранних лет и на всю жизнь.

Отец Вероники, Григорий Александрович – кадровый военный моряк. Служил на знаменитом крейсере «Адмирал Кузнецов», командовал палубной авиацией. Так что пример служения Родине и народу всегда был перед глазами, а это в дальнейшем сказалось на репертуаре.

Неудивительно, что наше знакомство состоялось на праздничной встрече ветеранов боевых действий в музее Малоярославца, где Вероника частый гость.

Гимн ветеранов Афганистана, который мне посчастливилось там услышать, на стихи поэта Станислава Степанова написала и исполнила именно она. И для ребят из боевого братства Вероника давно свой человек.

Ты должна играть классику!

Будущий композитор училась в седьмом классе, когда семья переехала в Обнинск. Здесь появилась возможность пойти в настоящую музыкальную школу.

На прослушивании девочка сыграла собственную композицию, которую посвятила папе. Педагог удивилась и даже нахмурилась:

- Это что еще такое? Ты должна играть классику!

Прилежная ученица играла и классику, и все, что требовалось. Училась на отлично и даже с опережением – за год осваивала двухгодичную учебную программу.

Но тягу к собственному творчеству и созиданию у нее не истребили даже самые строгие учебные правила. И уже в 15 лет девушка стала участником рок-группы, где импровизация только приветствовалась.

Работа в музыкальном коллективе принесла много полезного опыта и счастливых моментов, но в какой-то момент Вероника ощутила, что созрела для сольных выступлений. Благо, в музыкальной «копилке» уже был запас собственных произведений в стиле неоклассики.

А еще пришло понимание, что именно музыка должна стать главным делом жизни.

Подготовка к первому профессиональному концерту стала новым опытом – не так-то просто собрать зал исполнителю, которого еще не знает зритель. Но Веронику это не пугало.

- Вижу цель – не вижу препятствий, - говорит она. – Моя команда и семья – те люди, которые в меня верят - поддержали и помогли осуществить первый сольный проект.

Первые площадки

Выступление прошло в зале городской библиотеки и действительно собрало зрителей. Оно было скорее камерным, но стало первым маленьким шагом к большим проектам.

Главное, что новая звездочка на музыкальном небосклоне не просто зажглась, а заставила о себе говорить.

Потом был большой концерт в обнинском Дворце культуры – знаковое событие, на котором молодой композитор впервые представила свой особый стиль.

Выступление прошло в сопровождении виолончели. Более того, одновременно в зале работала художница, которая переносила все происходящее на рисунки.

Обнинск встретил это событие воодушевленно – в зале не было свободных мест. А про молодое дарование заговорили и в других городах. Это был настоящий успех.

В дальнейшем визитной карточкой композитора Вероники Беловой станут концерты при свечах – как сольные, так и в сопровождении струнных инструментов. Люди приходят на них за особой атмосферой, в которую погружает и музыка, и обстановка.

Ее музыка и голос все чаще стали звучать за пределами региона – нашу землячку охотно принимают концертные площадки в Москве, Питере и других городах.

- В прошлом году довелось выступать в Москве на площади Речного вокзала, - рассказывает Вероника. – Праздновали День военно-морского флота, людей на концерт пришло очень много.

Я исполняла свою песню «Русские офицеры» (аранжировка А.Метелицы) на стихи московского поэта, капитана 1 ранга в отставке, Геннадия Толузакова, - говорит Вероника. - Оказалось, он был среди зрителей, и для него этот номер стал потрясающим сюрпризом. Говорят, у него даже слезы выступили. Он и не знал, что его стихи превратились в песню.

Счастье музыканта

Успех не падает на голову сам по себе, он – результат строжайшей самодисциплины, упорной работы и непрерывного профессионального развития.

- Я – перфекционист, - признается Вероника. – На репетициях и концертах требую доскональной точности и от себя, и от всех участников выступления. Никакие сбои и заминки не прощаются. И, думаю, это и есть самые сложные моменты в профессии.

Впрочем, все усилия достойно вознаграждаются. И речь отнюдь не о материальном.

- Самый яркий момент счастья – чувство контакта со зрительным залом, невидимая обратная связь со слушателями, - продолжает Вероника. – Однажды в Туле я исполнила композицию «Litle Angel». Концерт был на открытой площадке, люди подходили просто с улицы. После выступления обратилась женщина и сказала: эта музыка ведь посвящена вашей дочери? Я сама мать и поняла все без слов.

Еще один интересный случай был на премьере песни «Русская земля», тогда еще никому не известной.

Зал вдруг подхватил слова припева и начал петь их вместе с исполнителями – настолько людей покорил ритм и энергетика произведения.

Однажды девушка чуть было не стала кинокомпозитором. Шли съемки народного фильма «Подольские курсанты», и Вероника написала для него композицию «Ильинский рубеж».

Игорь Угольников и другие участники проекта на личной встрече с автором произведение и одобрили, и весьма высоко оценили. Но любое кино – это в первую очередь производство, там свои правила и мало просто создать мелодию. И в какой-то момент решение было принято в пользу другого композитора, уже имеющего опыт в кинематографе.

Семья и будущее

Самая большая драгоценность в жизни Вероники – это, конечно, ее дочь Моника.

Как-то раз девочка услышала виолончель и тут же приняла серьезное решение: мама, я хочу на этом играть.

Сейчас малышка занимается на подготовительных курсах – готовится поступать в музыкальную школу. Но в свои семь лет она уже владеет любимым инструментом, подбирает мамины мелодии и даже успела выступить с ней в дуэте на серьезном концерте.

- Музыка развивает в человеке многое, - уверена Вероника. – И это не только чувство прекрасного, но и логическое мышление, память. Давно доказано, что музыкальные люди становятся более успешными и в других делах. И, конечно, она помогает поддерживать прекрасный физический и душевный тонус.

Развивая своего ребенка, счастливая мама не забывает развиваться и сама. Она живет в поиске нового, в потоке экспериментов и расширения собственных горизонтов.

Украсила своей музыкой театральную постановку. Готовится записать уже третий музыкальный альбом. Обдумывает программу для выступления в органном зале. Организует и проводит благотворительные концерты. И – не удивляйтесь – ходит вместе с дочкой в музыкальную школу, в тот же самый класс виолончели, чтобы уверенно освоить этот непростой, но очень глубокий инструмент.

В имени Вероника пересекаются два понятия – Вера и Победа. И когда смотришь на эту хрупкую и изящную, но такую сильную и целеустремленную девушку, приходит ощущение, что это не случайно.

- Так и есть, - улыбается Вероника. – С верой в людей и в себя – к новым победам. И только вперед!