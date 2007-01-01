Школа креативных индустрий: как калужских подростков учат быть диджеями и создавать мультфильмы

Обычная школа часто душит тех, кому хочется не зубрить параграфы, а крутить треки, создавать мультфильмы и компьютерные игры. Выход есть - Школа креативных индустрий при Калужском областном колледже культуры и искусств. Здесь не ставят двоек, зато могут дать в руки профессиональный фотоаппарат.

Чем отличается творчество от креатива? Почему девчонки порвали диджейский пульт? И что делать, если ребёнок не умеет рисовать, но хочет создавать игры?

Об этом в четверг, 14 мая, в студии радио «Комсомольская правда - Калуга», 93.1 FM рассказала заместитель директора Калужского областного колледжа культуры и и искусств, руководитель Школы креативных индустрий Оксана Шмелева.

Творчество - для души, креатив - для денег

- Оксана, «Школа креативных индустрий» звучит красиво. Для родителей расшифруйте: творчество и креатив - это разные вещи?

Если совсем по-простому: творчество - это когда вы рисуете для себя, а креатив - когда ваши рисунки начинают приносить деньги. Наша школа учит именно зарабатывать на своих идеях уже в 14–15 лет. Нам всего четыре года, мы только набираем обороты.

- То есть ребёнок приходит и сразу выбирает дело жизни?

- У нас есть шесть студий. Первый год ученики ходят по всем шести студиям: фото, диджейство, графический дизайн, анимация, VR и звукорежиссура. А на второй год они выбирают одно направление, которое понравилось больше всего.

Фоторепортаж с хоккейного матча и девчонки за диджейским пультом

- Фотостудия - звучит привычно. А чем вы их удивите? Без своей техники не возьмут?

- Ничего подобного. Всё оборудование наше: фотоаппараты, объективы, свет, стулья для предметной съёмки. Мы не сидим в классе. Дети сразу выходят на репортажи. Недавно наши ученики фотографировали матч Молодёжной хоккейной лиги. Для ребят - это возможность почувствовать работу фотографа.

- Это уже практика? Кто потом ищет ребятам заказы?

- Пока я. Но подчеркну: наша школа бюджетная, всё бесплатно. Мы делаем это для портфолио. Приходит заказчик - я честно говорю: «Работу сделают дети». Через два года они должны сами уметь брать заказы.

- Чему ещё можно у вас научиться?

- У нас есть студия современной электронной музыки. Два направления: звукорежиссура и диджейство. И тут меня сами удивили девчонки. Они так здорово сводят треки на пульте, что их позвали играть на большой фестиваль «Молодёжная вертолётка». Так что 30 мая наши девчонки будут за пультом.

«Я сам пишу биты, но меня не воспринимают всерьёз»

- У нас в комментариях 14-летний Даниил спросил: «Я пишу музыку, но никто не воспринимает мое увлечение всерьёз. Вы возьмете? Я даже в музыкальной школе не учился».

- Это прямо к нам. Забавный факт: дети, которые «отмучились» в классических музыкальных школах, сначала говорят: «Нет, хватит, мы устали». Мы переубеждаем их, что у нас совсем другая атмосфера, они сами будут писать биты и никакого сольфеджио». И у них загораются глаза. Так что даже если с нуля - смело приходите к нам.

- А если ребёнок не умеет рисовать, но хочет в анимацию? Ему путь закрыт?

- Наоборот. Мы работаем в команде. Один не умеет рисовать - он лепит персонажей из пластилина. Другой круто ловит звук - он потом этих героев озвучивает в нашей студии. Так, что всё в ваших руках.

VR и игры: не только про очки

- Виртуальная реальность (VR) - это модно. Дети просто надевают очки и развлекаются?

- У нас глубже. Есть костюм захвата движений, 3D-сканер и 3D-принтер. Сначала ребёнок прорисовывает в программе к примеру, снеговичка: ручки, морковку, шляпу. Потом принтер его печатает из пластика, а они разукрашивают красками. А на втором году уже делают свои уровни для компьютерных игр.

Главное - не оценки, а квартирники с домашней атмосферой

- Давайте про поступление. У вас есть собеседование и конкурс. Насколько реально к Вам попасть?

- Попасть к нам реально. Главное, чтобы ребёнку было меньше 18 лет, он должен быть учащимся школы и конечно заинтересованность самого ребёнка. Сейчас идёт приём. У нас 120 мест на обучение. Мы набираем на первый год.

-Ребёнок приходит с одним из родителей (или законным представителем). Мы просто поговорим о его желаниях и интересах. Может у ребёнка уже есть какие-то наработки или полноценное портфолио. Мы показываем школу, рассказываем о расписании.

- У вас есть какой-то проект, который вы вспоминаете с улыбкой?

- Недавно мы сделали не отчётный концерт, а настоящий квартирник. Дети пели под гитару, кто-то играл свои треки, мы просто пили чай.

«У ребёнка должна быть свобода»

- Американский философ Джон Дьюи говорил: «Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдём у детей завтра». Сегодня самый популярный метод в образовании- это геймификация, когда ребёнок обучается через игру. А как учат у вас?

- Когда преподаватели знакомятся с учениками и сразу видно, ребёнок любит свободу или любит всё делать так, как ему скажут. Когда они начинают работу над проектом - здесь конечно мы даём свободу нашим детям. Они должны понимать: сначала мы изучаем азы.

-Например, изучаем логотипы, но как будет выглядеть этот логотип потом ребёнок решает сам. Тему он тоже выбираем сам, а преподаватель находить рядом и корректирует, если это необходимо, но никогда не давит ни в коем случае. В нашей школе создается особая атмосфера, чтобы ребёнок хотел себя реализовать и проявить. Мы даём свободу, на ребёнка никто не давит.

Если вашего ребёнка разрывает между фотошопом и диджейским пультом - поддержите его интерес. Приходите на собеседование в Школу креативных индустрий. Здесь научат не бояться заказчиков и получать удовольствие от того, что ты делаешь.

