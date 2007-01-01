«Пей, не пролей»: сможете выпить из дырявой кружки?

На выставке в калужском музее такие есть. Пётр I любил давать их гостям: кто не знает секрета — тот весь мокрый.

Фото автора.

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка… кружек.

Признаться, не каждый день увидишь в музее то, из чего мы привыкли пить утром чай или кофе. Но эти кружки — не простые. За каждой из них стоит своя история.

Так откуда же взялись все эти необычные экспонаты? Вадим Востриков — калужский мастер глиняной игрушки и коллекционер — искал их везде. Что-то покупал в магазинах, что-то находил в поездках, что-то ему дарили. Так и собирал, кружку за кружкой, на протяжении 30 лет.

Кружка «Когда говорит дружба – пушки молчат». Конаковский завод, 1970-е гг.

Кружка-поильник «Мефистофель» самарского завода, 1970-е гг.

Бывают разными

Выставка называется «Кружка: от ремесла к искусству».

Тут вам и древние глиняные традиции, и советский масс-маркет, и современные авторские вещи.

История кружки уходит в тысячелетия: от первых грубых глиняных плошек и деревянных чарок до изящной керамики.

Самые ранние находки датируются неолитом и происходят из Месопотамии, Египта и Китая.

Уже тогда мастера стремились сделать посуду красивой. Сегодня кружка — это и бытовой предмет, и объект коллекционирования, и произведение искусства.

— В название выставки я заложил простую мысль, — поясняет Вадим. — Кружка начиналась как утилитарная вещь.

Но людям всегда хотелось её украсить. Иногда — чтобы подарить, иногда — чтобы дорого продать.

Главное, что она может быть не просто тем, из чего мы пьём кофе по утрам, а настоящим художественным предметом.

Собирает 30 лет

У Вадима за плечами 30 лет охоты за необычными кружками.

— Первую мне подарили в 96-м или 97-м году. Гжельскую. Потом я купил к ней хохломскую — и пошло, и пошло... — улыбается коллекционер.

Сейчас в его собрании больше сотни кружек. На выставку он принёс 60 самых редких. Собирает не всё подряд: ему важно, чтобы у вещи была душа или интересная технология.

Например, современные керамисты делают «мятые» кружки или смешивают два цвета глины.

— Когда кружек стало больше ста, я перестал считать, — признаётся Вадим. — Собираю исключительно интересные.

Либо это старая советская кружка с историей, либо современная, выпущенная ограниченным тиражом, как «Калуга — новогодняя столица».

Они продавались всего три недели, я сразу три купил: одну железную и две керамические.

Что только не увидишь

Вот витрина с ностальгией: кружки московского завода «Изолятор», которого уже давно нет, — «Царь Дадон» и «Шамаханская царица». Их помнит почти каждый, кто рос в СССР.

— У многих они были, буквально в каждой советской семье. Мне друзья говорили: «Да, у бабушки стояла, но мы выбросили», — говорит автор выставки.

Кружки «Шамаханская царица» и «Царь Дадон» Московского завода «Изолятор», 1970-1980 гг. Этот завод производил керамику с 1896 года, выпускал посуду и электрофарфоровые изоляторы.

В другой витрине — «народники», современные гончары, которые используют традиционный крестьянский промысел: деревенскую глазурь, обварку, молочение.

Керамику опускают в тёплый отвар ржаной муки или молоко — так она становится водонепроницаемой и покрывается причудливым узором. Кружки не цветные, но не менее выразительные.

Отдельного внимания заслуживает берестяная кружка.

— Это единственная кружка в моей коллекции, из которой я пил, — признаётся коллекционер. — Завариваешь чай кипятком, берёшь — рука не обжигается.

И береста воду не пропускает. Я специально несколько раз кипяток наливал. Вот вам береста, простая форма. В Псковской области, в Великом Новгороде очень распространены такие берестяные игрушки.

Из берестяных кружек удобно пить – не обжигает руки. Проверено коллекционером.

Есть на выставке и кружки, ломающие стереотипы. Например, из Дагестана.

— Дагестан — единственная, насколько я знаю, территория, где гончарили исключительно женщины, — рассказывает Вадим. — Они работали за ручным кругом, раскручивали маховик, а мужчины собирали возы и везли продавать изделия на ярмарки.

Балхар – древнейший гончарный промысел Северного Кавказа. расположен в дагестанском ауле Балхар. Занимались там керамикой только женщины.

Иностранных кружек у Вадима немного: пара немецких, польская, английская.

— Там сплошная сувенирка, только в Польше одну интересную нашёл — болеславецкий промысел. А у нас каждый регион — своя традиция.

Можно найти кружку от деревенского гончара или съездить в Тверскую область, в Конаково, - уверен коллекционер.

Самая старая

Кружка из деревни Горбенки переносит нас в деревенский быт начала XX века. Она сделана из дерева.

— Это самая старая кружка из моей коллекции, — показывает Вадим. — Мои знакомые купили дом в Горбенках, эту кружку им передали старые хозяева, сказали, что она у них ещё от бабки валяется.

одозреваю, что это начало XX века. Она интересна тем, что её попытались сделать на немецкий манер.

Немецкие кружки были керамическими с оловянными крышками, а наши решили сделать полностью деревянную, чтобы, если нажать сверху, крышка открывалась.

Причём, обратите внимание: поскольку раньше на металле экономили, крышка сверху прикреплена деревянным крестьянским гвоздём. Всё сохранилось.

Деревянная кружка из Горбенок.

Не только пить, но и соревноваться

Есть на выставке и кружка с двумя ручками. Раньше в некоторых сёлах была такая традиция: мужики наливали в неё не квас и пили на скорость, держа двумя руками.

Кружки были тяжёлые, пол-литровые, их держали двумя руками — и кто быстрее выпьет. Сейчас это уже сувенир, поэтому экземпляр в витрине — небольшого размера.

Эту кружку с двумя ручками сделал калужский народный мастер Александр Заборских, 2012 год, терракота. глазурь.

Ещё один интересный экспонат — бюветница, плоская кружка с длинным носиком.

В XIX веке, когда пошла мода на европейские оздоровительные курорты, из такой пили минеральную воду, чтобы она не попадала на эмаль зубов.

И люди устраивали неторопливый променад с бюветницей. Она и сейчас в некоторых местах используется.

Бюветницы 1980-х г. Их делали и фарфора и фаянса, украшали изображением городов, эмблемами курортов и цветочным орнаментом.

Забавы Петра I

Кружки-шутихи - те, что Пётр I завёз в Россию, стоят отдельно на столе. Называются «Пей, не пролей».

Сделал их для Вадима мастер Александр Геннадьевич Заборских из Думиничей по образцу старых царских кружек-шутих. Это кружки с множеством отверстий.

— Можно налить воды, попробовать выпить и отгадать секрет этой кружки, — предлагает Вадим.

Он наливает воду, зажимает пальцами некоторые отверстия и спокойно пьёт. Нужно просто знать, как правильно держать кружку.

на вернисаже было интересно и детям.

Выставка «Кружка: от ремесла к искусству» работает в Калужском музее изобразительных искусств до 31 мая.

Приходите смотреть, удивляться и вспоминать, какая кружка стояла на кухне у вашей бабушки.

Кстати, в субботу, 16 мая, в 17:00 в рамках «Ночи в музее» пройдёт встреча с Вадимом Востриковым и авторская экскурсия. 0+