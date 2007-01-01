«Пей, не пролей»: сможете выпить из дырявой кружки?
В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка… кружек.
Признаться, не каждый день увидишь в музее то, из чего мы привыкли пить утром чай или кофе. Но эти кружки — не простые. За каждой из них стоит своя история.
Так откуда же взялись все эти необычные экспонаты? Вадим Востриков — калужский мастер глиняной игрушки и коллекционер — искал их везде. Что-то покупал в магазинах, что-то находил в поездках, что-то ему дарили. Так и собирал, кружку за кружкой, на протяжении 30 лет.
Бывают разными
Выставка называется «Кружка: от ремесла к искусству».
Тут вам и древние глиняные традиции, и советский масс-маркет, и современные авторские вещи.
История кружки уходит в тысячелетия: от первых грубых глиняных плошек и деревянных чарок до изящной керамики.
Самые ранние находки датируются неолитом и происходят из Месопотамии, Египта и Китая.
Уже тогда мастера стремились сделать посуду красивой. Сегодня кружка — это и бытовой предмет, и объект коллекционирования, и произведение искусства.
— В название выставки я заложил простую мысль, — поясняет Вадим. — Кружка начиналась как утилитарная вещь.
Но людям всегда хотелось её украсить. Иногда — чтобы подарить, иногда — чтобы дорого продать.
Главное, что она может быть не просто тем, из чего мы пьём кофе по утрам, а настоящим художественным предметом.
Собирает 30 лет
У Вадима за плечами 30 лет охоты за необычными кружками.
— Первую мне подарили в 96-м или 97-м году. Гжельскую. Потом я купил к ней хохломскую — и пошло, и пошло... — улыбается коллекционер.
Сейчас в его собрании больше сотни кружек. На выставку он принёс 60 самых редких. Собирает не всё подряд: ему важно, чтобы у вещи была душа или интересная технология.
Например, современные керамисты делают «мятые» кружки или смешивают два цвета глины.
— Когда кружек стало больше ста, я перестал считать, — признаётся Вадим. — Собираю исключительно интересные.
Либо это старая советская кружка с историей, либо современная, выпущенная ограниченным тиражом, как «Калуга — новогодняя столица».
Они продавались всего три недели, я сразу три купил: одну железную и две керамические.
Что только не увидишь
Вот витрина с ностальгией: кружки московского завода «Изолятор», которого уже давно нет, — «Царь Дадон» и «Шамаханская царица». Их помнит почти каждый, кто рос в СССР.
— У многих они были, буквально в каждой советской семье. Мне друзья говорили: «Да, у бабушки стояла, но мы выбросили», — говорит автор выставки.
В другой витрине — «народники», современные гончары, которые используют традиционный крестьянский промысел: деревенскую глазурь, обварку, молочение.
Керамику опускают в тёплый отвар ржаной муки или молоко — так она становится водонепроницаемой и покрывается причудливым узором. Кружки не цветные, но не менее выразительные.
Отдельного внимания заслуживает берестяная кружка.
— Это единственная кружка в моей коллекции, из которой я пил, — признаётся коллекционер. — Завариваешь чай кипятком, берёшь — рука не обжигается.
И береста воду не пропускает. Я специально несколько раз кипяток наливал. Вот вам береста, простая форма. В Псковской области, в Великом Новгороде очень распространены такие берестяные игрушки.
Есть на выставке и кружки, ломающие стереотипы. Например, из Дагестана.
— Дагестан — единственная, насколько я знаю, территория, где гончарили исключительно женщины, — рассказывает Вадим. — Они работали за ручным кругом, раскручивали маховик, а мужчины собирали возы и везли продавать изделия на ярмарки.
Иностранных кружек у Вадима немного: пара немецких, польская, английская.
— Там сплошная сувенирка, только в Польше одну интересную нашёл — болеславецкий промысел. А у нас каждый регион — своя традиция.
Можно найти кружку от деревенского гончара или съездить в Тверскую область, в Конаково, - уверен коллекционер.
Самая старая
Кружка из деревни Горбенки переносит нас в деревенский быт начала XX века. Она сделана из дерева.
— Это самая старая кружка из моей коллекции, — показывает Вадим. — Мои знакомые купили дом в Горбенках, эту кружку им передали старые хозяева, сказали, что она у них ещё от бабки валяется.
одозреваю, что это начало XX века. Она интересна тем, что её попытались сделать на немецкий манер.
Немецкие кружки были керамическими с оловянными крышками, а наши решили сделать полностью деревянную, чтобы, если нажать сверху, крышка открывалась.
Причём, обратите внимание: поскольку раньше на металле экономили, крышка сверху прикреплена деревянным крестьянским гвоздём. Всё сохранилось.
Не только пить, но и соревноваться
Есть на выставке и кружка с двумя ручками. Раньше в некоторых сёлах была такая традиция: мужики наливали в неё не квас и пили на скорость, держа двумя руками.
Кружки были тяжёлые, пол-литровые, их держали двумя руками — и кто быстрее выпьет. Сейчас это уже сувенир, поэтому экземпляр в витрине — небольшого размера.
Ещё один интересный экспонат — бюветница, плоская кружка с длинным носиком.
В XIX веке, когда пошла мода на европейские оздоровительные курорты, из такой пили минеральную воду, чтобы она не попадала на эмаль зубов.
И люди устраивали неторопливый променад с бюветницей. Она и сейчас в некоторых местах используется.
Забавы Петра I
Кружки-шутихи - те, что Пётр I завёз в Россию, стоят отдельно на столе. Называются «Пей, не пролей».
Сделал их для Вадима мастер Александр Геннадьевич Заборских из Думиничей по образцу старых царских кружек-шутих. Это кружки с множеством отверстий.
— Можно налить воды, попробовать выпить и отгадать секрет этой кружки, — предлагает Вадим.
Он наливает воду, зажимает пальцами некоторые отверстия и спокойно пьёт. Нужно просто знать, как правильно держать кружку.
Выставка «Кружка: от ремесла к искусству» работает в Калужском музее изобразительных искусств до 31 мая.
Приходите смотреть, удивляться и вспоминать, какая кружка стояла на кухне у вашей бабушки.
Кстати, в субботу, 16 мая, в 17:00 в рамках «Ночи в музее» пройдёт встреча с Вадимом Востриковым и авторская экскурсия. 0+
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!