«Летающая карета» над Калугой: как старинная литография предсказала будущее

Калужский краевед распутывает музейный детектив.

В библиотеке имени Белинского на «Морозовских чтениях» краевед Надежда Максимовская рассказала загадочную историю.

Речь о старинной литографии, которая когда-то хранилась в доме-музее Циолковского, а потом исчезла.

Краевед пытается выяснить, куда пропал артефакт.

Надежда Алексеевна начала с цитаты:

- Вначале приведу слова писателя Льва Кассиля из его книги «Человек, шагнувший к звёздам», 1958 года:

«В Калужском доме-музее Циолковского хранится курьёзная старинная литография.

Удивительное совпадение: на литографии, изданной в 40‑х годах XIX века, изображена как раз Калуга, над которой летит фантастического обличия аппарат.

Надпись под литографией гласит: «Возвращение воздухоплавательной машины из Бомбея через Калугу в Лондон».

В центре литографии на фоне старой Калуги изображён пьяный мужик, жена его бьёт, чтобы разбудить, и показывает на небо, в котором летит диковинное сооружение, несколько смахивающее на аэроплан.

Эта комическая литография в какой‑то мере оказалась пророческой.

Именно Калуга стала первой в мире столицей для ракетостроителей и будущих звездоплавателей.

Именно отсюда идёт путь в мировое пространство».

Сразу оговорюсь, что здесь Лев Кассиль опирается на книгу Воробьёва «Циолковский», 1940 года.

А сама литография из дома‑музея исчезла.

Литография 1843 года «Возвращение воздухоплавательной машины» из Бомбая через Калугу в Лондон»: «Митрофан, а Митрофанушка, полно-ть спать. Погляди, что за чудо летит».

Невероятный интерес

Итак, старая литография 1843 года «Возвращение воздухоплавательной машины» из Бомбая (старое написание) через Калугу в Лондон».

Под изображением — авторская подпись и текст: «Митрофан, а Митрофанушка, полно-ть спать. Погляди, что за чудо летит».

На рисунке — аэроплан, который в 1842 году придумал англичанин Уильям Хэнсон Хэнсон вместе с механиком Джоном Стрингфеллоу.

Это был первый в мире проект такого аппарата. Аэроплан широко разрекламировала европейская пресса, вышел он на открытках и плакатах.

Интерес к нему был невероятный, люди мечтали об обещанном полёте по небу до Индии за 4 дня.

Аэроплан имел красивые названия: «воздушный паровой экипаж», «воздушная паровая карета» или просто «Ариэль».

И представлял собой моноплан с деревянным каркасом весом около 1400 кг, прямоугольным крылом размахом 46 метров, с двумя шестилопастными пропеллерами и трёхколёсным шасси.

В качестве двигателя предполагалась паровая машина мощностью 25–30 лошадиных сил.

Проект предусматривал перевозку 10–12 человек или аналогичного по весу и объёму груза на расстояние до 1600 километров со скоростью около 80 километров в час.

Однако в то время проект был технически неосуществим — в основном из‑за недостаточной мощности и несовершенства двигателя.

Испытания провалились. Публика разочаровалась, решив, что идея так называемой «летающей кареты» была мошенничеством, чтобы выманить деньги у легковерных глупцов.

Появились карикатуры. А изобретателя прозвали «сумасшедший Хэнсон».

Проект аэроплана, безусловно, не могло остаться незамеченным и в России.

В то время. когда была следана литография, фото с видами Калуги еще не было.

Мастер каррикатуры

В то время в Петербурге жил художник Рудольф Жуковский, который был не только прекрасным живописцем, но и мастером карикатур.

Родился он в 1814 году в Белостокской губернии — это тогда уже была часть России.

У него был брат-двойняшка Карл, они вместе учились в Петербурге в Академии художеств. Позже Рудольф Жуковский стал преподавать в рисовальной школе. И даже учил самого Илью Репина.

Печатался как карикатурист в известных журналах, рисовал иллюстрации к «Коньку-Горбунку», к басням Крылова и даже к «Мёртвым душам» Гоголя.

Умер при странных и трагических обстоятельствах - утонул в Неве.

- Жуковский мог видеть рекламную гравюру, опубликованную в 1843 году, на которой изображён полёт «Ариэля» над живописной территорией, заполненной восторженными зрителями, - говорит Надежда Максимовская.

- И изобразить гипотетический полёт аэроплана Хэнсона, но в русском духе — с шаржированными народными персонажами, вложив в рисунок острый ум, тонкое чувство юмора, блистательное мастерство рисовальщика и литографа сатирических народных сцен.

Литография «Возвращение воздухоплавательной машины из Бомбая через Калугу в Лондон» была растиражирована, изготавливалась и в чёрно‑белом, и в цветном варианте.

Она вошла в и серию «Русские народные сцены» 1843 года под номером 36. Это были карикатуры на купечество и простонародье 1840‑х годов.

Их автор - Рудольф Жуковский.

По словам историков, эта серия «давала иностранцам представление об истинном русском характере».

Издавалась она в Париже, продавалась за границей и в магазинах Санкт‑Петербурга и Москвы, принадлежавших обрусевшему итальянскому бизнесмену Джузеппе Дациаро (на русский манер его звали Иосифом Христофоровичем), по 50 копеек — цветные, по 30 копеек — чёрно‑белые литографии.

Чёрно‑белый вариант с аэропланом Хэнсона над Калугой можно увидеть в нескольких книгах и журналах, например, в книге Воробьёва «Циолковский» 1940 года.

Цветной вариант есть в трёх российских музеях: музее им. Пушкина, музея Тропинина и московских художников его времени и Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина.

В последние годы литография экспонировалась дважды в числе других работ на выставках Музея Тропинина.

Автопортрет Рудольфа Жуковского в 25 летнем возрасте, написанный в 1839 году на холсте маслом. Хранится в Национальном музее изобразительных искусств Кишинёва.

Любил зарисовки с натуры

Но вернёмся к литографии. Связь с Калугой оказалась почти мистической.

Рисунок сделан за полвека до того, как сюда приехал Циолковский. И до того, как появились фото города на открытках.

Скорее всего, художник бывал в наших краях — слишком точно изобразил Калугу.

- На левом берегу Оки просматриваются Троицкий собор и храм Жен‑Мироносиц, - показывает на рисунок Надежда Алексеевна.

- О связи Рудольфа Жуковского с Калужской землей мы не располагаем, но ведь никто и не пытался до сих пор выяснить этот вопрос.

Отметим особенность его творчества: он имел привычку писать или делать зарисовки с натуры. Известно, что около месяца художник жил в Орловской губернии.

Нашла дочь ученого

Как же литография попала к Циолковскому?

- Доказательством того, что она была передана ученому, является публикация в книге 1932 года — юбилейном сборнике, посвящённом 75‑летию Циолковского, - уточняет краевед.

- Там есть поздравление от историка Александра Алексеевича Родных, который пишет, что через инженера Воробьёва передаёт Циолковскому к юбилею эту литографию. Но литография тогда к ученому не попала.

Биограф Циолковского Самойлович точно знал, что Воробьева в Калуге в то время не было.

Как она попала в музей — сказать трудно. Любовь Константиновна нашла литографию спустя 17 дней после смерти Циолковского в доме и передала в дом‑музей, когда тот открылся.

Сейчас литографии нигде нет: ни в фондах музея, ни у потомков, ни в крупных музеях. Она исчезла.

По моим исследованиям, это произошло во второй половине 1950‑х годов. Есть свидетель, который лично мне говорил, что видел литографию в то время.

А основываясь на письмах Самойловича, можно даже крайнюю дату поставить — август 1962 года.

Надеюсь, что каким‑то чудом эта литография найдётся.