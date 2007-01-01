Сигнал от калужан: Театральная рвет всех на части

Ровно месяц отделяет нас от финала голосования за «Комфортную городскую среду».

В этом году Калуга впервые пошла по пути народной заявки: чиновники не спускали список мест для голосования сверху, а жители сами предлагали территории.

В итоге из 17 идей отобрали 7 претендентов.

Что будет с проигравшими? Почему набережная Оки превратилась в место для выгула собак? И почему голосовать необходимо в любом случае?

Об этом в студии радио «Комсомольская правда — Калуга», 93.1 FM рассказала начальник отдела экологии и реализации целевых программ управления городского хозяйства Анастасия Дунь.

Федералы сменили правила игры

- Анастасия Павловна, мы голосуем за территории уже в шестой раз. Но раньше список давала администрация, а в этом году появились семь новых локаций. Как их выбирали?

- Это - требование федерации. В этом году заявки подавали сами жители. Мы получили 17 предложений.

Их проверили на соответствие условиям, и осталось ровно семь. То есть в 2026-м калужане не просто голосуют за предложенный вариант, а сами решают, что именно вынести на референдум.

Это нововведение сверху, но оно прижилось.

- Уже чуть более 30 тысяч человек проголосовало. Это активнее, чем раньше?

- Однозначно, да. В прошлом году за всю кампанию набрали 53 тысячи, а тут у нас ещё месяц впереди.

Люди привыкли, что их голос реально что-то решает. Плюс система абсолютно прозрачная: либо «Госуслуги», либо подтверждение по телефону через волонтеров.

Дважды зайти не получится — программа считывает дубли и обнуляет попытки.

От футбольного поля до экопарковки

- Давайте пройдемся по списку. Где люди хотят навести порядок больше всего?

- Улица Привокзальная, 12. Там хотели сделать футбольное поле за счет инициативного бюджетирования, но проект масштабный — не прошел. Жители обиделись, написали заявку сюда, и она прошла.

Ул. Маршала Жукова, 23. Представьте: зеленая зона между домом и гаражами. Заброшенная, но обширная.

Бульвар Энтузиастов, 6. Это район Терепца. Терепецкие жители очень активны, они предлагают его каждый год, но пока не везет.

Ул. Луговая, 70. Территория у больницы: заросшая, с упавшими деревьями. Но площадь приличная — можно сделать что-то интересное, если победит.

Сквер Шахтеров на Малинниках. Микрорайон исторически был промзоной, мест отдыха кот наплакал. Город расширяется, а инфраструктура девяностых осталась.

Театральная улица. Фаворит. Набрала уже 22 тысячи голосов.

- Многострадальная. Руководство бьется с ней десятилетиями — ничего не выходит. Сейчас люди просто кричат: «Надоело!»…

- И, наконец, Алешкин пруд. Пока второй с двумя тысячами голосов, но от лидера его отделяет пропасть.

- Получается, интриги нет?

- Сейчас – да. А вот в прошлом году бульвар Чичерина победил набережную Оки с разницей всего 300 голосов.

Почему одна набережная — рай, а другая — газон для собак?

- Набережная Яченского водохранилища выигрывала два раза — и там правда рай. Сквер Волкова, частные инвесторы подтянулись, кафе, плитка. А набережная Оки? Там даже палатки с водой не ставят, потому что невыгодно. Вместо зоны отдыха — место для выгула домашних питомцев…

- Давайте честно: любую большую территорию невозможно сделать за год. Набережная Оки победила, начали первый этап — накинули канву. А в следующем году победила Яченка, и бюджет ушел туда.

Про Оку никто не забыл. Есть общий план: туристический маршрут, объединяющий оба водохранилища. Просто время еще не пришло.

- А меня простые калужане спрашивают: «Зачем за нее голосовали, если сейчас там полынь и тишина?» Получается, голосуем, голосуем — а в итоге собачья площадка.

- Территория на балансе «Зеленстроя», ее косят, убирают. Статус сейчас — прогулочная зона. Да, катаются дети на роликах, гуляют с питомцами. Предприниматели не идут — сложная логистика. Но это не навсегда. Мы вернемся к Оке обязательно.

Судьба неудачников

- Есть семь территорий, но выделят деньги на одну, теперь уже можно точно сказать какую — Театральную. Остальные шесть просто забросят?

- Нет и нет. У нас в общей сложности 34 территории в программе, которые жители или администрация признали проблемными.

Те, что сейчас проиграют, не исчезнут. Во-первых, их снова выставят на голосование в следующем году. Во-вторых, процент поддержки — это сигнал. Мы идем от активности людей.

- То есть логика «вы все равно не выиграете, так зачем париться» — не работает?

- Абсолютно точно! Жители ругаются: «Мой сквер никогда не победит». А я отвечаю: своим голосом вы показываете заинтересованность.

Это как социология для чиновников. Если микрорайон «взрывается» активно, мы начинаем искать там варианты даже вне конкурса.

- А можно взять и три года подряд пилить Театральную, чтобы довести до ума, а не размазывать бюджет по мелочам?

- Мечтать не вредно. Но федеральные субсидии так не работают: каждый год новый конкурс.

Однако жители сами прекрасно понимают: Театральная — это лицо города. Хочется, конечно, скверик у дома, но когда центр в таком виде... Я думаю, люди голосуют умом.

Как превратить пустырь в парковку с травкой

- Кроме федеральной программы «Комфортная среда», есть еще что-то?

- Да, есть. Инициативное бюджетирование (областное и городское). Оно для маленьких проектов: небольшой скверик, пешеходная дорожка, детская площадка во дворе.

В этом году у нас 9 таких объектов (4 областных, 5 городских). Плюс управление дорожного хозяйства делает еще два проезда. Итого 11 точечных проектов.

- Например?

- Билибина, 52. Жители захотели экопарковку — бетонные решетки с травой внутри. Сделали смету, собрали подписи, наняли инженера. Победили в конкурсе.

Этим летом она уже будет готова. Или двор на Кубяка: в прошлом году сделали один, соседи посмотрели, обрадовались и в этом году подали заявки на два соседних.

- А сколько нужно денег из своего кармана? Я вижу пустырь, хочу лавочку. Иду в мэрию, а мне говорят: «Ваша доля — миллион». Страшно.

- Не пугайте людей. На инициативном бюджетировании софинансирование от жителей — 4-5%. Плюс доля бизнеса иногда, если подключается.

Но для начала вы не платите ничего. Вы подаете предварительную заявку. Управление архитектуры, финансов и земельных отношений смотрит: чья эта земля, можно ли там строить. Сколько примерно это стоит по коммерческим предложениям.

Уже потом, если проект добрый, вы считаете точную смету и идете на конкурс.

- А если это вообще не сквер, а просто газон у многоэтажки, который хочется облагородить лавочками?

- Для придомовых территорий есть третий путь — субсидии управляющим компаниям через управление ЖКХ. Раньше компенсировали только малые формы: урны, леерные ограждения. А в прошлом году добавили асфальтирование дворов.

УК нанимает подрядчика, делает работу, собирает документы — и ей возвращают потраченное. Софинансирование — копейки, около 1% от сметы. Никто не выставит вам счет на миллион за лавочку.

Сезон охоты на чиновников

- Когда лучше всего беспокоить власти своими хотелками? Весной, когда всё цветет?

- Пик заявок, действительно, весной-летом. Зимой всем снег мешает: дороги не чистят, сугробы.

А как солнце — просыпается и гражданская совесть, и желание поставить скамейку.

- Программа «Комфортная среда» работает с 2019 года. Все самые больные точки уже вылечили или нет?

- Основные критические мы включили. Сейчас задача — дождаться их очереди на реализацию.

Новые точки появляются, но не в глобальных масштабах. Привокзальная, 12 в этом году — свежий пример, как люди проявили себя. Но в целом хотелок больше, чем денег.

- И тем не менее — чем активнее мы проголосуем весной, тем больше шансов на дополнительные вливания из центра?

- Сто процентов. Активность жителей — такой же критерий выделения субсидий, как и качество проекта. Поэтому не останавливаемся.

Улица Театральная, скорее всего, победит. Но чем больше голосов мы наберем, тем больше денег нам дадут на неё.

И если ваша территория проиграла — не отчаивайтесь. Пишите заявку на инициативное бюджетирование, берите пример с Билибина или Кубяка.

Город — это мы. Или, как минимум, наши с вами голоса на портале Госуслуг.

