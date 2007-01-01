Учительница потеряла золотой перстень: что делали с находками в Жиздринском уезде век назад

Не все были честными.

В конце XIX века сотрудники этнографического бюро князя Тенишева зафиксировали в Калужской губернии удивительный моральный кодекс.

Про Жиздринский уезд они писали:

«По местным обычаям при возвращении потерянной вещи, потерявший не обязан дать какую-то часть нашедшему. Утаить найденную вещь считается делом бесчестным.

И она только тогда принадлежит нашедшему, когда не известен ее хозяин.

Года два назад в деревне Ивашковичи учительница Георгиевская потеряла золотой перстень.

Год спустя один крестьянин нашел этот перстень на улице и пришел продавать его жене мелкого торговца Пчеловой.

Пчелова узнала, чье это кольцо и сказала нашедшему.

- Я не знал, что она потеряла, - проговорил крестьянин.

И, действительно, отнес находку в волость, отдал старшине и просил возвратить по принадлежности.

Других случаев объявления о находке я не знаю...

Одна женщина рассказывала, что нашла на ярмарке три рубля.

- Спрашивала, не терял ли кто денег, никто не сказал, так и остались у меня эти деньги, потом на наряд истратила.

Другая нашла на дороге платок, рубль стоит, и тоже не сочла нужным объявить».

Спрятали разбойники

«Клад, по понятиям народа, является чем-то таинственным, он может являться в виде различных животных… Но дается только тем, кому назначен.

Часто приходилось слышать, что явился кому-нибудь старичок во сне, показал место, где надо взять клад.

Тот пошел, взял и сделался богачом.

Иногда этот старичок приказывает взять себе товарищей. Тогда лучше не ходить без этих товарищей, все равно не дастся.

Когда мой отец был священников в Мокром, к нам несколько раз приходила дьячиха этого села и звала рыть клад, который будто бы зарыт в Раменской даче Бутчинской волости.

- Давно это было, очень давно, - рассказывала мне старуха. – Еще, когда леса наши были глухие.

Через Раменскую дачу возвращалась с награбленным шайка разбойников.

Денег у них было пять больших кованых повозок, все серебро, да золото. А возы были так тяжелы, что в каждую повозку было запряжено по два больших и сильных вола.

Проведало про это начальство и послало за разбойниками погоню.

Разбойники сведали об этой погоне и свернули в самую глушь леса.

Думали они спрятаться от начальства и провезти по глухим местам свое богатство. Но на пути им встретилось большое топкое болото.

Везти через него такую тяжелую поклажу было невозможно.

Разбойники вырыли глубокий погреб, порезали волов, всыпали деньги в их кожи и спрятали свое богатство.

А над погребом сделали высокую насыпь.

Сами же разбойники переправились через болото и больше уже никогда не возвращались.

Каждый ребенок знает это место, называется оно Хомуты.

Лес там теперь не глухой, болото высохло, на месте его тянется теперь широкая лощина, по ней ручеек протекает.

Случалось кое-кому и курган этот увидеть, на нем уже поросли большие деревья. Место красивое и веселое.

Увидят этот курган, пойдут домой, чтобы захватить кирки и лопаты, вернуться, а кургана уже и след простыл.

Походят, походит и пойдут домой ни с чем.

Под Ивана Купалу многие туда ходят. Ходил и муж мой покойный туда со своим кумом.

А ночь там была ненастная – дождь, ветер. Пробродили они до самого рассвета, промокли, продрогли, а никакого кургана не видали.

Раз вот была потеха – сказали, что курган разрыли и деньги из него таскают. Как поднялась вся деревня! Кто с мешком, кто с кузовом! Прибежали, а там и нет ничего.

- Время что ли его не пришло еще. Или он так и останется заклятым на веки вечные? Кто знает.

Ведь клады бывают разные: одни просто положены добрым человеком, те просто и поддаются, другие - заклятые на 100, на 300 лет, ждут своей поры и попадаются тому, для кого назначены.

В существование этого клада и появление таинственного кургана верят все окрестные деревни».

Явились черти

«В Грибовской и Дулевской волости тоже ходит много рассказов о заклятых кладах.

Рассказывают, что одному мужику удалось завладеть богатым заклятым кладом, но в туже ночь он услышал конский топот.

Потом со стуком отворилась дверь его хаты, явились к нему страшные, рогатые и потребовали за свой клад человеческую голову.

Мужику было так жаль расставаться с богатством, что он готов был за него отдать своего грудного сына.

Но жена с молитвою вырвала из его рук ребенка и отдала чертям их проклятые деньги.

Раз клад заклят, то он не дастся и самому заклинателю.

Ходили две молодые девушки зарывать клад. Возвращаясь оттуда, одна спросила у другой, на чью долю та положила клад?

- Я положила деньги просто, не придется взять их назад, пусть владеет ими кто-то другой. А ты на кого положила?

- Ну нет, - ответила другая. – Я свой клад закляла. Если мне не придется им владеть, то и другому он не достанется.

- Напрасно ты это сделала, сестра, Иди переложи деньги, грех заклинать то, что может пригодиться людям.

Послушала неразумная девка своей разумной подруги, вернулась, отрыла клад, взяла его в руки.

Но клад уже не принадлежал ей, и ее в ту же минуту разорвали злые духи».