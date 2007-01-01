И никакого искусственного интеллекта: калужскому фотоклубу исполнилось 20 лет
В эти дни в Доме музыки готовятся к «Ночи в музее», которая состоится 16 мая.
После 19:00 там будут музыка, театр, стихи и мастер-классы.
Всё это — на фоне снимков фотоклуба «Калуга».
Работы уютно развесили прямо в фойе. Смотришь — а там наша жизнь. Без прикрас.
Улицы, чей-то задумчивый взгляд, случайная сцена, которую кто-то успел выхватить объективом.
Увидеть это можно до 18 мая, вход бесплатный.
Появился в начале 2000-х
Выставку посвятили 20-летию фотоклуба.
На открытие собрались фотографы, все пришли с камерами, кто-то и на телефон снимал: хотели запомнить этот вечер. Такая светлая, добрая получилась встреча.
А теперь немного истории, без скуки. На самом деле корни у городского клуба глубокие — аж с 1964 года.
Сначала был «Искатель», потом он переименовался в «Поиск». Но 1990-е годы внесли свои коррективы, клуб закрылся, коллектив постепенно растворился в времени.
Казалось бы, история могла на этом закончиться, если бы не упрямое желание фотографов оставаться вместе.
- После того как фотоклуб «Поиск» перестал существовать, мы всё равно встречались на разных мероприятиях, — вспоминает фотохудожник Эдуард Сычёв. — Потом журналист Владимир Безверхий выпустил газету «Фотомиг», которая расходилась по фотомагазинам.
Как-то он подошёл ко мне и предложил возродить общество.
Я обзвонил всех бывших членов «Поиска», и 29 декабря 2005 года, накануне Нового года, мы собрались, приняли устав.
Так появился новый фотоклуб «Калуга».
Тогда цифровая эпоха только начиналась, мы приносили распечатанные фотографии, не смотрели их в соцсетях, а держали в руках.
Были у нас настоящие метры — Купцов, Чирков.
Приглашали и молодых — Владимира Кормильцева, Алексея Никитина.
Преемственность должна быть обязательно всегда. И сейчас мы продолжаем работать.
Фотоаппарат победил камеру
Сейчас руководит клубом Алексей Никитин — фотохудожник и путешественник.
Он не скрывает, что последнее время далось клубу нелегко:
- Послепандемийный период мы прожили очень тяжело, долго раскачивались, в том числе и с этой выставкой.
Сейчас работа у нас наладилась, мы приобрели рамочки и будем чаще делать не виртуальные, а реальные выставки.
Потому что реальная выставка — это реальное общение. И никакой искусственный интеллект никогда не заменит живого творчества.
Главный элемент здесь — сам автор. А автор — это всегда человек. ИИ не сможет его победить. Ну, может быть, только в шахматах.
В прошлом году попробовали сделать полувиртуальный проект к 80-летию Победы: на экран в витрине выставочного зала Союза художников показывали фото ветеранов, кадры, посвященные 9 Мая.
В этом году тоже открывают проект накануне Дня Победы.
И хотя здесь нет снимков про войну, зато на фото - настоящая жизнь.
Это и есть благодарность нашим дедам, которые победили в 1945-м.
Алексей Никитин отметил и одну любопытную тенденцию:
- В конце прошлого тысячелетия и начале 2000-х, была такая тревожная мысль — видео убьет фотографию.
Казалось — вот-вот и фотоаппараты станут никому не нужны. А вышло наоборот!
Сейчас даже телекомпании репортажи снимают на фотоаппараты. Фотоаппарат не просто выжил, он победил видеокамеру. И это радует.
Для вдохновения
Выставка получилась светлой и удивительно тёплой.
Вообще, когда смотришь работы хороших фотографов — это как маленькое путешествие: ты переносишься в другой город или в другое время года.
- В моей семье все любят фотографию: снимал муж, снимаю я, фотографирует дочь и зять, — делится фотограф и педагог Татьяна Софийская.
- Пусть работы на выставке станут вдохновением для тех, кто немного поленился и опустил руки. Снимайте, снимайте и снимайте!
Ведь это наша жизнь. В ней всегда можно найти хорошее настроение.
Я много лет учу фотографировать детей, среди них есть и те, кто выбрал съемку своей профессии, кто-то стал оператором.
И сейчас мне не стыдно привести своих учеников на эту выставку.
И правда, после такого разговора хочется взять в руки телефон пойти снимать что-то простое: тени на асфальте, улыбку прохожего, кота на лавочке.
Потому что жизнь — она в этих кадрах. И она прекрасна. 0+
