И никакого искусственного интеллекта: калужскому фотоклубу исполнилось 20 лет

Наши фотографы - за живое общение.

Фото автора. Фотоклуб «Калуга» в деле: 20 лет вместе.

В эти дни в Доме музыки готовятся к «Ночи в музее», которая состоится 16 мая.

После 19:00 там будут музыка, театр, стихи и мастер-классы.

Всё это — на фоне снимков фотоклуба «Калуга».

Работы уютно развесили прямо в фойе. Смотришь — а там наша жизнь. Без прикрас.

Улицы, чей-то задумчивый взгляд, случайная сцена, которую кто-то успел выхватить объективом.

Увидеть это можно до 18 мая, вход бесплатный.

На вернисаже то и дело щелкали затворы фотоаппаратов.

Фотографы не выпускали камеры из рук.

Появился в начале 2000-х

Выставку посвятили 20-летию фотоклуба.

На открытие собрались фотографы, все пришли с камерами, кто-то и на телефон снимал: хотели запомнить этот вечер. Такая светлая, добрая получилась встреча.

А теперь немного истории, без скуки. На самом деле корни у городского клуба глубокие — аж с 1964 года.

Сначала был «Искатель», потом он переименовался в «Поиск». Но 1990-е годы внесли свои коррективы, клуб закрылся, коллектив постепенно растворился в времени.

Казалось бы, история могла на этом закончиться, если бы не упрямое желание фотографов оставаться вместе.

- После того как фотоклуб «Поиск» перестал существовать, мы всё равно встречались на разных мероприятиях, — вспоминает фотохудожник Эдуард Сычёв. — Потом журналист Владимир Безверхий выпустил газету «Фотомиг», которая расходилась по фотомагазинам.

Как-то он подошёл ко мне и предложил возродить общество.

Я обзвонил всех бывших членов «Поиска», и 29 декабря 2005 года, накануне Нового года, мы собрались, приняли устав.

Так появился новый фотоклуб «Калуга».

Эдуард Сычев

фотохудожник. Тогда цифровая эпоха только начиналась, мы приносили распечатанные фотографии, не смотрели их в соцсетях, а держали в руках. Были у нас настоящие метры — Купцов, Чирков. Приглашали и молодых — Владимира Кормильцева, Алексея Никитина. Преемственность должна быть обязательно всегда. И сейчас мы продолжаем работать.

Фотоаппарат победил камеру

Сейчас руководит клубом Алексей Никитин — фотохудожник и путешественник.

Он не скрывает, что последнее время далось клубу нелегко:

- Послепандемийный период мы прожили очень тяжело, долго раскачивались, в том числе и с этой выставкой.

Сейчас работа у нас наладилась, мы приобрели рамочки и будем чаще делать не виртуальные, а реальные выставки.

Потому что реальная выставка — это реальное общение. И никакой искусственный интеллект никогда не заменит живого творчества.

Главный элемент здесь — сам автор. А автор — это всегда человек. ИИ не сможет его победить. Ну, может быть, только в шахматах.

Алексей Никитин

Руководитель фотоклуба «Калуга» В прошлом году попробовали сделать полувиртуальный проект к 80-летию Победы: на экран в витрине выставочного зала Союза художников показывали фото ветеранов, кадры, посвященные 9 Мая. В этом году тоже открывают проект накануне Дня Победы. И хотя здесь нет снимков про войну, зато на фото - настоящая жизнь. Это и есть благодарность нашим дедам, которые победили в 1945-м.

Алексей Никитин отметил и одну любопытную тенденцию:

- В конце прошлого тысячелетия и начале 2000-х, была такая тревожная мысль — видео убьет фотографию.

Казалось — вот-вот и фотоаппараты станут никому не нужны. А вышло наоборот!

Сейчас даже телекомпании репортажи снимают на фотоаппараты. Фотоаппарат не просто выжил, он победил видеокамеру. И это радует.

Фото Татьяны Заботиной «Свидание в -30»

Фото Алексея Никитина «Исток реки Москвы».

Для вдохновения

Выставка получилась светлой и удивительно тёплой.

Вообще, когда смотришь работы хороших фотографов — это как маленькое путешествие: ты переносишься в другой город или в другое время года.

- В моей семье все любят фотографию: снимал муж, снимаю я, фотографирует дочь и зять, — делится фотограф и педагог Татьяна Софийская.

- Пусть работы на выставке станут вдохновением для тех, кто немного поленился и опустил руки. Снимайте, снимайте и снимайте!

Ведь это наша жизнь. В ней всегда можно найти хорошее настроение.

Татьяна Софийская

Фотограф, педагог. Я много лет учу фотографировать детей, среди них есть и те, кто выбрал съемку своей профессии, кто-то стал оператором.

И сейчас мне не стыдно привести своих учеников на эту выставку.

И правда, после такого разговора хочется взять в руки телефон пойти снимать что-то простое: тени на асфальте, улыбку прохожего, кота на лавочке.

Потому что жизнь — она в этих кадрах. И она прекрасна. 0+

Фото Евгении Никитиной «Старый колодец».

Фото Сергея Кораблина «За будущее».