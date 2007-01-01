И никакого искусственного интеллекта: калужскому фотоклубу исполнилось 20 лет
И никакого искусственного интеллекта: калужскому фотоклубу исполнилось 20 лет

Наши фотографы - за живое общение.
Татьяна Светлова
11.05, 10:00
Фото автора. Фотоклуб «Калуга» в деле: 20 лет вместе.
В эти дни в Доме музыки готовятся к «Ночи в музее», которая состоится 16 мая.

После 19:00 там будут музыка, театр, стихи и мастер-классы.

Всё это — на фоне снимков фотоклуба «Калуга».

Работы уютно развесили прямо в фойе. Смотришь — а там наша жизнь. Без прикрас.

Улицы, чей-то задумчивый взгляд, случайная сцена, которую кто-то успел выхватить объективом.

Увидеть это можно до 18 мая, вход бесплатный. 

На вернисаже то и дело щелкали затворы фотоаппаратов.
Фотографы не выпускали камеры из рук.
Появился в начале 2000-х

Выставку посвятили 20-летию фотоклуба.

На открытие собрались фотографы, все пришли с камерами, кто-то и на телефон снимал: хотели запомнить этот вечер. Такая светлая, добрая получилась встреча.

А теперь немного истории, без скуки. На самом деле корни у городского клуба глубокие — аж с 1964 года.

Сначала был «Искатель», потом он переименовался в «Поиск». Но 1990-е годы внесли свои коррективы, клуб закрылся, коллектив постепенно растворился в времени.

Казалось бы, история могла на этом закончиться, если бы не упрямое желание фотографов оставаться вместе.  

- После того как фотоклуб «Поиск» перестал существовать, мы всё равно встречались на разных мероприятиях, — вспоминает фотохудожник Эдуард Сычёв. — Потом журналист Владимир Безверхий выпустил газету «Фотомиг», которая расходилась по фотомагазинам.

Как-то он подошёл ко мне и предложил возродить общество.

Я обзвонил всех бывших членов «Поиска», и 29 декабря 2005 года, накануне Нового года, мы собрались, приняли устав.

Так появился новый фотоклуб «Калуга».

Эдуард Сычев Эдуард Сычев
фотохудожник.

Тогда цифровая эпоха только начиналась, мы приносили распечатанные фотографии, не смотрели их в соцсетях, а держали в руках.

Были у нас настоящие метры — Купцов, Чирков.

Приглашали и молодых — Владимира Кормильцева, Алексея Никитина.

Преемственность должна быть обязательно всегда. И сейчас мы продолжаем работать.

Фотоаппарат победил камеру

Сейчас руководит клубом Алексей Никитин — фотохудожник и путешественник.

Он не скрывает, что последнее время далось клубу нелегко:

- Послепандемийный период мы прожили очень тяжело, долго раскачивались, в том числе и с этой выставкой.

Сейчас работа у нас наладилась, мы приобрели рамочки и будем чаще делать не виртуальные, а реальные выставки.

Потому что реальная выставка — это реальное общение. И никакой искусственный интеллект никогда не заменит живого творчества.

Главный элемент здесь — сам автор. А автор — это всегда человек. ИИ не сможет его победить. Ну, может быть, только в шахматах.

Алексей Никитин Алексей Никитин
Руководитель фотоклуба «Калуга»

В прошлом году попробовали сделать полувиртуальный проект к 80-летию Победы: на экран в витрине выставочного зала Союза художников показывали фото ветеранов, кадры, посвященные 9 Мая.

В этом году тоже открывают проект накануне Дня Победы.

И хотя здесь нет снимков про войну, зато на фото - настоящая жизнь.

Это и есть благодарность нашим дедам, которые победили в 1945-м.

Алексей Никитин отметил и одну любопытную тенденцию:

- В конце прошлого тысячелетия и начале 2000-х, была такая тревожная мысль — видео убьет фотографию.

Казалось — вот-вот и фотоаппараты станут никому не нужны. А вышло наоборот!

Сейчас даже телекомпании репортажи снимают на фотоаппараты. Фотоаппарат не просто выжил, он победил видеокамеру. И это радует.

Фото Татьяны Заботиной «Свидание в -30»
Фото Алексея Никитина «Исток реки Москвы».
Для вдохновения

Выставка получилась светлой и удивительно тёплой.

Вообще, когда смотришь работы хороших фотографов — это как маленькое путешествие: ты переносишься в другой город или в другое время года.

- В моей семье все любят фотографию: снимал муж, снимаю я, фотографирует дочь и зять, — делится фотограф и педагог Татьяна Софийская.

- Пусть работы на выставке станут вдохновением для тех, кто немного поленился и опустил руки. Снимайте, снимайте и снимайте!

Ведь это наша жизнь. В ней всегда можно найти хорошее настроение.

Татьяна Софийская Татьяна Софийская
Фотограф, педагог.

Я много лет учу фотографировать детей, среди них есть и те, кто выбрал съемку своей профессии, кто-то стал оператором.
И сейчас мне не стыдно привести своих учеников на эту выставку.

И правда, после такого разговора хочется взять в руки телефон пойти снимать что-то простое: тени на асфальте, улыбку прохожего, кота на лавочке.

Потому что жизнь — она в этих кадрах. И она прекрасна. 0+ 

Фото Евгении Никитиной «Старый колодец».
Фото Сергея Кораблина «За будущее».
Фото Эдуарда Сычева «С высоты»
