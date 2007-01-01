Трогать не будут, но телефон не спасет

Советник министра образования и науки Калужской области Михаил Морозов в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM - о ЕГЭ-2026, новых учебниках и оценках за поведение.

В Калужской области, как и по всей России, готовятся к главным экзаменам. Рособрнадзор уточнил правила досмотра, Минпросвещения сдвинуло график каникул, а в школах вот-вот появится оценка за поведение.

Где правда, а где кликбейт? Говорим о том, что реально изменится для школьников калужан и их родителей.

Скандал с досмотром

- Михаил, начнем с новости, которая взорвала интернет: Рособрнадзор запретил досмотр участников ЕГЭ 2026. Якобы теперь нельзя прикасаться руками к школьникам. Что это значит на самом деле?

- Заголовки в СМИ — это чистейший кликбейт. Никто никогда раньше к детям на входе и не прикасался.

Процедура осталась прежней: организатор просит достать из карманов всё металлическое, водит рамкой металлодетектора. Единственная цель — найти телефон.

Всё! Никаких обысков с раздеванием не было и нет.

- Но был же громкий случай в России, в прошлом году, когда девочка отказалась что-то доставать. И пошли слухи про нарушение прав...

- Да, я помню. Руководитель Рособрнадзора недавно объяснил в интервью «Ведомостям»: у девушки в кармане был вейп.

Она пришла с мамой и просто постеснялась его доставать при ней. Вот и весь скандал.

- Но, если телефон всё же пронести, его же заблокируют? Глупо рисковать?

- Именно. В пунктах стоят системы подавления связи. Пользоваться телефоном вы всё равно не сможете, зато легко вылетите с экзамена с аннулированием результатов.

Совет один: оставьте гаджеты дома.

Новость о том, что досматривать запретили — это фикция. Организатор по-прежнему попросит показать содержимое карманов, если запищит рамка.

Просто раньше это не выносили в отдельный пункт инструкции, а сейчас решили подстраховаться после того случая с вейпом.

Каникулы без сюрпризов

- Минпросвещения рекомендовало объявить каникулы с 27 мая по 31 августа. Зачем тогда давать право регионам менять эти даты? Калужская область будет выделяться?

- Нет. У нас никаких изменений не будет. Мы работаем по графику, утверждённому ещё в августе прошлого года.

Да, регионы могут корректировать сроки из-за климата или форс-мажоров (например, в приграничных территориях). Но Калужской области это не нужно.

- Возможно, изменения связаны со школами, где есть триместры?

- Государственные и муниципальные школы по всей стране уже перешли на классические четверти. Наш регион — не исключение: учимся два месяца, отдыхаем десять дней.

Система триместров осталась разве что в частных школах.

- А вот важный момент: в этом году ЕГЭ начнётся аж 1 июня, а не 19 мая, как бывало. Это специально, чтобы не мешать последним звонкам?

- Совершенно верно. Вы помните прежние годы, когда экзамены по истории или иностранному могли попасть прямо на последний звонок? Это стресс.

Теперь всё логично: сначала заканчивается учебный год, прощаются со школой, выдыхают — и только с 1 июня стартует основной период ЕГЭ.

- И сколько он продлится?

- Основной этап — до 22 июня. С 22 по 25 июня — резервные дни.

И самое важное: 7 и 8 июля — «президентские дни» пересдач. Помните инициативу Президента России?

- А вот о них подробнее. Сколько предметов можно пересдать?

- Только один. И есть два железных правила: это только один предмет и в зачёт идёт результат пересдачи, а не лучший из двух.

- То есть если сдал на 80, пересдал на 70 — в аттестат пойдёт 70?

- Именно. Поэтому на нашей акции «ЕГЭ для родителей» мы советовали: пользуйтесь этой опцией только если вы абсолютно уверены, что в первый раз подвели здоровье, волнение или внешние обстоятельства.

Если просто хочется попробовать ещё раз — не надо.

- А до какого числа подавать заявление на такую пересдачу?

- Как только получили результат — не позднее трёх дней нужно уведомить администрацию школы.

Не надо ждать до июля. Решение принимается быстро.

«Губернаторский дневник» и статус отличника

- Михаил, мы в «Комсомолке» четвертый год проводим акцию «Губернаторский дневник». Победителей чествует лично руководство области. На ваш взгляд — это просто конкурс или нечто большее?

- Это возвращение традиции. Знаете, долгое время быть отличником было... не модно что ли.

А сейчас мы видим: ребята, которые побеждают в этом конкурсе, на 100% поступают туда, куда хотят. Они — реальная гордость региона.

- Только вот вы в эфире пошутили, что хорошо бы давать призы не за пятёрки, а за отсутствие двоек…

- Я предложил бы перевернуть правила. Давать призы не за пятёрки, а за отсутствие двоек… Но, если серьёзно, — любая мотивация хороша. Когда губернатор вручает приз за успехи в учёбе, это сигнал: твои знания важны на самом высоком уровне.

Учебник Медведева без крепких выражений

- Перейдём к учебникам. В сетях разлетелась новость: Дмитрий Медведев написал жёсткий учебник по обществознанию. Дети будут читать резкие выражения?

- Нет, конечно. Этот учебник прошёл открытую апробацию — любой мог зайти по ссылке и посмотреть.

Там нет никаких резких слов. Это современный взгляд на устройство государства, с вниманием к Госуслугам, соцподдержке и новым реалиям.

- Родители ещё жалуются на то, что новые учебники истории якобы написаны слишком сухо и сложно. Одна мама призналась: «Я сама перечитывала параграф три раза, чтобы понять, о чём речь». Почему так?

- Я сам работал с каждой линейкой — с 5 по 11 класс. И, знаете, я не назвал бы их сухими. Просто они другие.

Вспомните советские учебники: там был сплошной текст. Сегодня — иная инфраструктура страницы: цветные иллюстрации, карты, врезки, вопросы, QR-коды на дополнительные материалы.

- То есть подстройка под клиповое мышление?

- Я бы назвал это вовлечённостью в современную жизнь.

Крупный шрифт, фотографии, рубрики — это не упрощение, это другой способ подачи. Другое дело, что не все параграфы удалось идеально адаптировать под возраст.

Идеальных вещей не бывает. Но вектор верный.

Обществознание старшим классам

- Если говорить о следующем учебном году — что принципиально поменяется?

- Три главных изменения. Первое: с 1 сентября 2026 года предмет «Обществознание» будет преподаваться только в 9, 10 и 11 классах. Из средней школы он уходит.

Второе: в 5-х классах появляется новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России».

Пока учебник допечатывают, но содержательно это будут рассказы о выдающихся соотечественниках: героях СВО, учёных, спортсменах, военачальниках.

- А в 6-м и 7-м?

- С 2027 года этот предмет будет уже в пятых, шестых и седьмых классах. Расширяется постепенно.

- И, наконец, оценка за поведение. Будет или нет? Как это будет работать в Калужской области?

- Будет. В 2026-2027 учебном году — только в 10 пилотных школах. Из 50, кто подал заявку, Минпросвещения отберёт десяток. Сама оценка — трёхуровневая.

Образцовое поведение, допустимое и недопустимое.

- Главный вопрос — на что это влияет?

- «Образцовое поведение», возможно, станет условием для получения золотой медали. Пока механизм не утверждён.

В первый год апробации это может быть вещь в себе — просто для оценки климата в классе. Но в перспективе — да, это повлияет на итоговый документ об образовании.

- То есть мечтать о золотой медали хулигану не стоит?

- Именно так. В каждой российской школе рано или поздно оценка поведения появится. И к этому надо быть готовыми.

- Михаил, спасибо за честный разговор. Удачи выпускникам и терпения учителям!

- Спасибо! И помните: телефон на ЕГЭ не спасёт, а вейп в кармане может довести до скандала с мамой.

Готовьтесь честно и отдыхайте с 27 мая!