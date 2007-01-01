Четыре судьбы воинов Великой Отечественной: история братьев семьи Вдовиных

Краевед отыскала пропавшего без вести во время войны калужанина.

Фото из архива Татьяны Мусатовой.Семья Вдовиных. Стоят Василий Петрович, Татьяна Петровна, Иван Петрович. Сидят: Матрена Дмитриевна и Андрей Петрович Вдовины, Василий Михайлович Рыжов. 1947 год

На прошедших в библиотеке им. Белинского «Морозовских чтения» краевед Татьяна Мусатова рассказала о семье Вдовиных из деревни Егорьево Бабынинского района.

Простая крестьянская семья: Пётр Сергеевич и Вера Петровна. У них было четверо сыновей - Андрей, Иван, Павел, Василий и две дочери — Екатерина и Татьяна.

Все четверо братьев во время Великой Отечественной войны ушли на фронт. Вернулись трое, четвертый – Павел Вдовин - долгие годы числился пропавшим без вести, пока однажды за его судьбу всерьёз не взялась Татьяна Мусатова.

Старший сын - Андрей

Андрей Петрович Вдовин родился в 1897 году. Окончил десять классов, работал бухгалтером.

Жил в Калуге на улице Красноармейской. Женился на Матрёне Дмитриевне.

Своих детей у них не было, поэтому они взяли на воспитание младшего брата Андрея — Павла.

В Красную армию Андрея призвали 4 сентября 1941 года. Сначала он был стрелком в запасном полку.

Известно, что с полгода, 3 марта по 25 августа 1943, находился в окружении. С 1944 года служил в 181-м стрелковом полку 291-й стрелковой дивизии. Воевал на Калининском и Ленинградском фронтах.

10 марта 1944 года Андрей Петрович был ранен и отправлен в госпиталь. После войны вернулся домой, в Калугу.

Второй сын - Иван

Иван Петрович Вдовин родился в 1906 году. Был женат на Татьяне Никаноровне Беляевой.

Жили они в посёлке Очхамури Кобулетского района Аджарии, недалеко от Батуми, на берегу Чёрного моря.

В Красную армию его призвали 9 октября 1942 года.

Иван служил телефонистом 2-го дивизиона связи 305-го гвардейского артиллерийского полка. Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Северо-Кавказской стратегической оборонительной операции.

В феврале — мае 1944-го числился пропавшим без вести. Но уже 29 августа 1944 года был награждён медалью «За отвагу».

В приказе сказано: «Вдовин Иван Петрович во время боя 14 августа 1944 года, находясь на наблюдательном пункте командира дивизиона, под сильным огнём противника обеспечил связь с батареями и устранил до 12 порывов линии связи. В результате чего была отбита контратака противника».

Позже Иван Вдовин участвовал в Берлинской наступательной операции. 4 мая 1945 года его наградили орденом Красной Звезды. В приказе говорилось:

«18 апреля 1945 года при прорыве обороны немцев в районе реки Нейсе Вдовин, несмотря на ураганный огонь противника, чётко и умело обеспечивал связь передового наблюдательного пункта.

Тем самым давал полную возможность вести уничтожающий огонь нашей артиллерии по пехоте и огневым средствам противника.

18 апреля 1945 года в бою в районе села Козель Вдовин под непосредственным огнём противника устранил 11 порывов линии связи, тем самым обеспечил связь с командиром».

После войны Иван Петрович вернулся в Калугу. Женился второй раз — на Ольге Ивановне.

Проживал в Бабынинском районе, в частном доме. Держал корову, лошадей и пчелиную пасеку.

Третий сын -Павел

Павел Петрович Вдовин воспитывался в семье старшего брата Андрея.

Родился он в 1912 году. В 1936-м уже служил в Дальневосточном крае, в лагере села Черниговка недалеко от Уссурийска.

Был женат на Анне Георгиевне. В семье сначала родилась дочь Элла, а в начале войны — ещё и сын.

Семья Павла - жена Анна и дочь Эмма.

Павел закончил Сталинградское военно-политическое училище. Воевал на Сталинградском фронте. Был младшим политруком, ответственным секретарём ВЛКСМ артиллерийского дивизиона 979-го артиллерийского полка РГК.

Павел Вдовин долго числился пропавшим без вести.

Сохранилось его последнее письмо от 15 апреля 1942 года. Он писал его химическим карандашом в землянке сестре Татьяне, которая жила с мужем в Москве.

Сообщал, что он помощник военного комиссара 979-го артиллерийского полка по комсомолу и ему присвоили новое воинское звание. А ещё сетовал, что не может найти адрес сестры Екатерины в Калуге.

Дело в том, что Екатерина до войны жила с мужем и дочерью в двухэтажном доме недалеко от драмтеатра, на Театральной площади (сейчас это площадь Мира, дом стоял на той стороне, где теперь торговый центр).

Дом разбомбили. Екатерина с маленькой дочерью Ниной, едва накинув верхнюю одежду и надев на ноги валенки, успели выскочить буквально за несколько минут до взрыва снаряда.

Всю войну они скитались по чужим людям, ночевали, где дадут угол. Своё жильё появилось только, когда с войны вернулся муж Василий Рыжов.

Екатерина Вдовина с мужем Василием и дочерью Ниной, 1940-е гг.

А что же Павел? В учётной картотеке сказано: Вдовин Павел Петрович пропал без вести в 1942 году.

С 5 по 25 сентября 1942 года его 979-й артиллерийский полк в составе 173-й стрелковой дивизии находился в составе 24-й армии, затем 1-й Гвардейской армии северо-западнее Сталинграда.

18–23 сентября 1942 года дивизия вела наступательные бои.

А с 7 декабря 1942 года 173-я стрелковая дивизия в составе 65 армии участвовала в разгроме окружённой под Сталинградом группировки противника.

— Я очень внимательно просматривала все захоронения в Волгоградской области почти две недели, а их 850, — рассказывает Татьяна Мусатова.

— Наконец-то нашла Вдовина Павла Петровича в Михайловском районе на хуторе Троицком.

Краевед На одной из мемориальных плит могилы неизвестного солдата, погибшего в период Сталинградской битвы, указано: Вдовин П.П.

- Но, бывают же такие совпадения, в тех же местах в 1942-м году воевала 333-я стрелковая дивизия, в которой находился полный тезка нашего Павла Петровича, и тоже младший политрук, но 1904 года рождения, - продолжает Татьяна .

- Пытаясь выяснить, кто же из них погиб и похоронен в Волгоградской области, в Центральном архиве Министерства обороны РФ я проштудировала все имеющиеся документы.

И удалось найти, что тезка нашего Павла Вдовина в 333-ю стрелковую дивизию был направлен 14 апреля 1943 года.

Из этого следует, что погиб калужанин, так как 333-я стрелковая дивизия в это время находилась в другом месте, готовилась к Донбасской стратегической операции.

Вот так поиск увенчался успехом.

Павел больше не числится пропавшим без вести. Он лежит на хуторе Троицком, среди тех, кто отдал жизнь под Сталинградом.

Четвертый сын - Василий

Василий Петрович Вдовин — самый младший из братьев. Родился он 23 февраля 1923 года.

Окончил восемь классов, работал токарем — тогда это была элитная профессия.

Призван был 14 апреля 1942 года. Направлен в Московское пулемётно-миномётное училище. А уже 19 мая 1942 года выбыл в 415-ю дивизию.

Василий Вдовин.

Василий стал командиром стрелкового взвода 806-го стрелкового Кёнигсбергского ордена Суворова полка 235-й стрелковой Витебской дивизии.

Воевал на Западном, Калининском, 1-м Белорусском, 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах.

12 июня 1944 года получил орден Красной Звезды. Из наградного листа:

«В деревне Морозово Витебской области 23 июня 1944 года Вдовин со своим взводом, зайдя с фланга, неожиданно для противника ворвался в населённый пункт, создал панику среди противника и начал уничтожать немцев, метавшихся по деревне.

В этом бою из автомата уничтожил четырёх гитлеровцев».

23 июня 1945 года Василий Вдовин получил орден Отечественной войны 2-й степени. Он прорвал оборону немцев на реке Нареве.

Наревский плацдарм сыграл важное значение в ходе Восточно-Прусской операции.

Василий был ранен четыре раза. Службу в армии закончил 9 ноября 1954 года. Вернулся в Калугу капитаном, жил на улице Поле Свободы. Был женат на Клавдии Алексеевне.

История Вдовиных - это пример того, как одна семья внесла свой вклад в общую Победу.

Трое братьев вернулись домой. А Павел не пропал без вести. Он погиб под Сталинградом.

Татьяна Мусатова нашла его, теперь известно, где он лежит.