Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Четыре судьбы воинов Великой Отечественной: история братьев семьи Вдовиных
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Четыре судьбы воинов Великой Отечественной: история братьев семьи Вдовиных

Краевед отыскала пропавшего без вести во время войны калужанина.
Татьяна Светлова
10.05, 09:00
0 269
Фото из архива Татьяны Мусатовой.Семья Вдовиных. Стоят Василий Петрович, Татьяна Петровна, Иван Петрович. Сидят: Матрена Дмитриевна и Андрей Петрович Вдовины, Василий Михайлович Рыжов. 1947 год
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На прошедших в библиотеке им. Белинского «Морозовских чтения» краевед Татьяна Мусатова рассказала о семье Вдовиных из деревни Егорьево Бабынинского района.

Простая крестьянская семья: Пётр Сергеевич и Вера Петровна. У них было четверо сыновей  - Андрей, Иван, Павел, Василий и две дочери — Екатерина и Татьяна.

Все четверо братьев во время Великой Отечественной войны ушли на фронт. Вернулись трое, четвертый – Павел Вдовин - долгие годы числился пропавшим без вести, пока однажды за его судьбу всерьёз не взялась Татьяна Мусатова.

Старший сын - Андрей

Андрей Петрович Вдовин родился в 1897 году. Окончил десять классов, работал бухгалтером.

Жил в Калуге на улице Красноармейской. Женился на Матрёне Дмитриевне.

Своих детей у них не было, поэтому они взяли на воспитание младшего брата Андрея — Павла.

В Красную армию Андрея призвали 4 сентября 1941 года. Сначала он был стрелком в запасном полку.

Известно, что с полгода, 3 марта по 25 августа 1943, находился в окружении. С 1944 года служил в 181-м стрелковом полку 291-й стрелковой дивизии. Воевал на Калининском и Ленинградском фронтах.

10 марта 1944 года Андрей Петрович был ранен и отправлен в госпиталь. После войны вернулся домой, в Калугу.

Второй сын - Иван

Иван Петрович Вдовин родился в 1906 году. Был женат на Татьяне Никаноровне Беляевой.

Жили они в посёлке Очхамури Кобулетского района Аджарии, недалеко от Батуми, на берегу Чёрного моря.

В Красную армию его призвали 9 октября 1942 года.

Иван служил телефонистом 2-го дивизиона связи 305-го гвардейского артиллерийского полка. Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Северо-Кавказской стратегической оборонительной операции.

В феврале — мае 1944-го числился пропавшим без вести. Но уже 29 августа 1944 года был награждён медалью «За отвагу».

В приказе сказано: «Вдовин Иван Петрович во время боя 14 августа 1944 года, находясь на наблюдательном пункте командира дивизиона, под сильным огнём противника обеспечил связь с батареями и устранил до 12 порывов линии связи. В результате чего была отбита контратака противника».

Позже Иван Вдовин участвовал в Берлинской наступательной операции. 4 мая 1945 года его наградили орденом Красной Звезды. В приказе говорилось:

«18 апреля 1945 года при прорыве обороны немцев в районе реки Нейсе Вдовин, несмотря на ураганный огонь противника, чётко и умело обеспечивал связь передового наблюдательного пункта.

Тем самым давал полную возможность вести уничтожающий огонь нашей артиллерии по пехоте и огневым средствам противника.

18 апреля 1945 года в бою в районе села Козель Вдовин под непосредственным огнём противника устранил 11 порывов линии связи, тем самым обеспечил связь с командиром».

После войны Иван Петрович вернулся в Калугу. Женился второй раз — на Ольге Ивановне.

Проживал в Бабынинском районе, в частном доме. Держал корову, лошадей и пчелиную пасеку.

Третий сын -Павел

Павел Петрович Вдовин воспитывался в семье старшего брата Андрея.

Родился он в 1912 году. В 1936-м уже служил в Дальневосточном крае, в лагере села Черниговка недалеко от Уссурийска.

Был женат на Анне Георгиевне. В семье сначала родилась дочь Элла, а в начале войны — ещё и сын.

Семья Павла - жена Анна и дочь Эмма.
Семья Павла - жена Анна и дочь Эмма.

Павел закончил Сталинградское военно-политическое училище. Воевал на Сталинградском фронте. Был младшим политруком, ответственным секретарём ВЛКСМ артиллерийского дивизиона 979-го артиллерийского полка РГК.

Павел Вдовин долго числился пропавшим без вести.
Павел Вдовин долго числился пропавшим без вести.

Сохранилось его последнее письмо от 15 апреля 1942 года. Он писал его химическим карандашом в землянке сестре Татьяне, которая жила с мужем в Москве.

Сообщал, что он помощник военного комиссара 979-го артиллерийского полка по комсомолу и ему присвоили новое воинское звание. А ещё сетовал, что не может найти адрес сестры Екатерины в Калуге.

Дело в том, что Екатерина до войны жила с мужем и дочерью в двухэтажном доме недалеко от драмтеатра, на Театральной площади (сейчас это площадь Мира, дом стоял на той стороне, где теперь торговый центр).

Дом разбомбили. Екатерина с маленькой дочерью Ниной, едва накинув верхнюю одежду и надев на ноги валенки, успели выскочить буквально за несколько минут до взрыва снаряда.

Всю войну они скитались по чужим людям, ночевали, где дадут угол. Своё жильё появилось только, когда с войны вернулся муж Василий Рыжов.

Екатерина Вдовина с мужем Василием и дочерью Ниной, 1940-е гг.
Екатерина Вдовина с мужем Василием и дочерью Ниной, 1940-е гг.

А что же Павел? В учётной картотеке сказано: Вдовин Павел Петрович пропал без вести в 1942 году.

С 5 по 25 сентября 1942 года его 979-й артиллерийский полк в составе 173-й стрелковой дивизии находился в составе 24-й армии, затем 1-й Гвардейской армии северо-западнее Сталинграда.

18–23 сентября 1942 года дивизия вела наступательные бои.

А с 7 декабря 1942 года 173-я стрелковая дивизия в составе 65 армии участвовала в разгроме окружённой под Сталинградом группировки противника.

— Я очень внимательно просматривала все захоронения в Волгоградской области почти две недели, а их 850, — рассказывает Татьяна Мусатова.

— Наконец-то нашла Вдовина Павла Петровича в Михайловском районе на хуторе Троицком.

Татьяна Мусатова Татьяна Мусатова
Краевед

На одной из мемориальных плит могилы неизвестного солдата, погибшего в период Сталинградской битвы, указано: Вдовин П.П.

- Но, бывают же такие совпадения, в тех же местах в 1942-м году воевала 333-я стрелковая дивизия, в которой находился полный тезка нашего Павла Петровича, и тоже младший политрук, но 1904 года рождения, - продолжает Татьяна .

- Пытаясь выяснить, кто же из них погиб и похоронен в Волгоградской области, в Центральном архиве Министерства обороны РФ я проштудировала все имеющиеся документы.

И удалось найти, что тезка нашего Павла Вдовина в 333-ю стрелковую дивизию был направлен 14 апреля 1943 года.

Из этого следует, что погиб калужанин, так как 333-я стрелковая дивизия в это время находилась в другом месте, готовилась к Донбасской стратегической операции.

Вот так поиск увенчался успехом.

Павел больше не числится пропавшим без вести. Он лежит на хуторе Троицком, среди тех, кто отдал жизнь под Сталинградом.

Четвертый сын - Василий

Василий Петрович Вдовин — самый младший из братьев. Родился он 23 февраля 1923 года.

Окончил восемь классов, работал токарем — тогда это была элитная профессия.

Призван был 14 апреля 1942 года. Направлен в Московское пулемётно-миномётное училище. А уже 19 мая 1942 года выбыл в 415-ю дивизию.

Василий Вдовин.
Василий Вдовин.

Василий стал командиром стрелкового взвода 806-го стрелкового Кёнигсбергского ордена Суворова полка 235-й стрелковой Витебской дивизии.

Воевал на Западном, Калининском, 1-м Белорусском, 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах.

12 июня 1944 года получил орден Красной Звезды. Из наградного листа:

«В деревне Морозово Витебской области 23 июня 1944 года Вдовин со своим взводом, зайдя с фланга, неожиданно для противника ворвался в населённый пункт, создал панику среди противника и начал уничтожать немцев, метавшихся по деревне.

В этом бою из автомата уничтожил четырёх гитлеровцев».

23 июня 1945 года Василий Вдовин получил орден Отечественной войны 2-й степени. Он прорвал оборону немцев на реке Нареве.

Наревский плацдарм сыграл важное значение в ходе Восточно-Прусской операции. 

Василий был ранен четыре раза. Службу в армии закончил 9 ноября 1954 года. Вернулся в Калугу капитаном, жил на улице Поле Свободы. Был женат на Клавдии Алексеевне.

История Вдовиных - это пример того, как одна семья внесла свой вклад в общую Победу.

Трое братьев вернулись домой. А Павел не пропал без вести. Он погиб под Сталинградом.

Татьяна Мусатова нашла его, теперь известно, где он лежит.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
9 мая
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ims4dTBHWGI5WC8wN2k4QU45elllWUE9PSIsInZhbHVlIjoiQnpBd0lMY3A4TUFwWUtta0RBcTNCMVNKOGNpdUxiTEk5eG5RblJVQmxmWlQwVDIrWmhJS3RPRnRLT0FVTzlSQms1OCtpTWlmM2orMjdNNEpKdFAwSTlhdTV0aDFuS2VNR3dFYnJtdU5JOURkbmNkaEs1NkxRUEd6NWVGZ0V6MENYemdpY1BoTDF6R1ZhNEdleFdSMlk3TXhqV0Y4SmF4aUhKOEVPZFJwcTFRSS9oZTdPL3J6WnR3UVhqN1hicjI5a1VtR3MxODduTEpkMlBVSkNFT3greGlOUC83Tld6WjZOdzBxekdrMlJQNVgrMExRbDBuSlRVdGpvMjZwUzQyN3p5M2pBZE1RSWorOStyakVmbUp3ZHBseURVTmpnOUFsSTZJKy8rRXZaZGJaZzJRSVBVcGUvUGdVZE8raThvc2Zla2VaOFpMYUxzVk9lZkRqZ09rUXZOOWhnWENMenJ6clFuRk1lWDh5VU5QL2wwRnY1azJVWE5RbCtWbkU4RE9tV0xQVTJyL2VaYmJMQ2NCSkdIQ05mamRnVlI2cUVXbFQrR001b2ZsYTdWQ2p4bjNCODA2Z3lhTFc1dTJNbCtXZSIsIm1hYyI6IjE5NjBjNWI4MDRmY2Y2MzE4ZWYxZGY3NTJkZGJmYjRkN2Q4MjFhMGE2MDBjZDVjNzRiYzJmNzk2NWI2ZThlM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZRMW1NUWdGUUNzMWQwK0FhTW1CS2c9PSIsInZhbHVlIjoibVFXL3Fodmt5QWVuQ1E5MjBwM0h3bE9Jd3JxT2ZPRkFOalFrQ3d6WGlzN2loQm5zei9OS0ptRyt4Sk9aTGdCS2EzOTZNbjZLOVg3UElvTFF0a05jR2h4RlRkOTRyN1I4aHc3UXhIYVRabjZ3YkpuN2pFQlRPbEF4V3hsUndjM3NrMGxlaWlna0ZCb1c0aC9kaDJTNzN6dDBTN0NnNHd6UXdVN25rcmxoWjVLdTJDWlF6TWtiRnZ3c0UwMlBhaTFhY3ZCeXQ5UVFvSXJSS1V4VUhoT1p6UWFrTDJBNktJM0xXc3hWeXlTRmlaN2E4NDRIOFFMbU12TWMyemRmays4SDBaa1Q5UHRwTmRrZU5ZcmpmZVlteHNucUVNY0w4aStXV0xUUjRySHRxYU52V3phcWZnQndQYzd2QWdMUk16WXJPOHA5OEJsd1hoejZxNHJKS1plVmJMbE96RHFBc0k2b1dCUXZwdXNuRU9ta2d0emVsTVNzTUtYYmRjYUZLbnQ5enVWOGVWTVZXSnNmYlhINU1MM1B0eERWcGp1dzBpMXhZanpLaVFHVW5EYWtoSUt4SnQ1MklZSDNXUXloelQvK2VZQU5reWgwODBySXdFMythREpFcGUzVjYvT0FkLzJoOXFOOUdtRVBidzhKZCs2dHFTZCt3UmNTVEo4QVl2eFA3L09lNExrRVFGMFRseEovNk5LOTRqRGhOTWNXTXFsT1hwMXJDa0RVNFA0S2JtMFJBd1U2ZzdTUlFJMXg3VUhFRjJxMnFDaGxEOEdRcUZYRHd4ZUtHYUx6bnhaNlltV1JKRHlUNjlDSDRlNG5ZWUUyTTF0ZktWNWN4S2VKWS9VSSIsIm1hYyI6Ijc3Mjc2YzBjZDUxZmY3MGJhNDdjNzJkN2U2ZDk4NjU0NjI5ZmE5NTI1ZWY5M2IxN2FkYTc1ZGE4YmRkZTM3N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+