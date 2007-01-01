Общий педстаж - 213 лет: как калужской династии учителей удается делать педагогику не работой, а семейным кодом

Здесь учитель — не профессия, а судьба.

Фото автора.

На «Морозовских чтениях» в библиотеке им. Белинского педагог Анастасия Косова рассказала историю своей семьи, где несколько поколений посвятили себя образованию.

Общий педагогический стаж династии на сегодняшний день составляет 213 лет.

И началось ещё в XIX веке.

Переехали в деревню

Мой прадед Михаил Митрофанович Косов родился в 1894 году в селе Полотняный завод. Семья жила на улице Садовой, — рассказывает Анастасия. — Дом до сих пор остался, и даже в домовой книге есть фамилии родственников, которые там были прописаны.

Михаил Митрофанович Косов.

Михаил Митрофанович оставил биографические записи.

Он окончил городское четырёхклассное училище, затем поступил в управление Сызрано-Вяземской железной дороги, где выучился на переписчика, а после работал кондуктором.

Службу прерывала армия, но потом он снова вернулся на железную дорогу и прослужил там около 15 лет.

Женившись, уехал в посёлок Темкино — сейчас это Смоленская область.

Там стал главным бухгалтером темкинского отделения Госбанка. Имел звание «младший советник финансовой службы первого ранга».

С этой должности ушёл на пенсию в 1960 году и переехал к сыну в Калугу.

Его жена — Анастасия Дмитриевна Косова, в девичестве Усанова, родилась тоже в 1894 году, но в селе Павловском (сейчас это Темкинский район Смоленской области).

Окончила гимназию Саловой в Калуге, училась в дополнительном педагогическом классе.

Получила аттестат на звание учителя начальной школы.

Выйдя замуж за Михаила Косова, переехала с мужем в Темкино и там работала учителем начальных классов.

— У нас сохранилась фотография темкинской школы, сделанная в 1939 году, и много фото, где Анастасия Дмитриевна на уроках с классами, — говорит Анастасия.

— Я два года назад была в Темкино, там уже современная школа.

Анастасия Дмитриевна Косова.

В темкинской школе на уроке.

Анастасия Дмитриевна была награждена значком «Отличник народного просвещения» и орденом Ленина.

Про неё писали в газетах, две вырезки в семье берегут до сих пор.

Интересно, как переплетаются семейные линии. В Кондрово сохранился дом купца Алексея Никитича Орлова — это был родной дядя Анастасии Дмитриевны.

Из священников - в учителя

Другая линия династии — прадед Анастасии Александр Васильевич Захаровский.

Александр Васильевич Захаровский.

— Когда я изучала метрические книги, клировые, исповедные ведомости, выяснилось, что у него весь род — священники, дьяконы, пономари, псаломщики, — рассказывает Анастасия.

— И Александр Васильевич тоже пошёл учиться в Калужскую духовную семинарию. Но выбрал всё-таки светский путь: потом поступил в Московский институт и получил педагогическое образование.

Сохранилась его выпускная фотография и аттестат. Он был преподавателем русского языка и литературы.

Работал в школах деревень Износки, Образцово, Кукушкино, Ореховня и учителем, и директором.

А его жена, Анастасия Никоновна Захаровская (в девичестве Никитина), преподавала математику.

Работала с ним — куда распределяли, туда и ехали. Она тоже была награждена орденом Ленина.

Анастасия Никоновна Захаровская на уроке в школе.

Эту фотографию в семье называют «Три бабушки-орденоноски». Все они – учительницы, все награждены орденом Ленина. Слева — Анастасия Дмитриевна, справа — Анастасия Никоновна, а посередине — Евдокия Никоновна, родная сестра Анастасии Никоновны.

С золотой медалью

Дед Анастасии — Владислав Михайлович Косов, сын Михаила Митрофановича и Анастасии Дмитриевны, учился в темкинской школе, но потом началась война. Он был эвакуирован в Камышин

После возвращения в Темкино окончил школу и поступил в Бежицкий институт транспортного машиностроения в Брянске (сейчас это Брянский государственный технический университет).

Получил специальность «паровозостроение». Закончил аспирантуру, получил степень кандидата технических наук.

— Но тут, по иронии судьбы, паровозы снимают с производства, — замечает Анастасия. — Владислава Михайловича распределяют сначала в Муром на завод, где делали турбины, потом в Калугу на КТЗ, а затем — на Машзавод.

А закончил он трудовую деятельность заведующим таро-испытательной станцией во Всероссийском научно-исследовательском и экспериментально-конструкторском институте тары и упаковки, который находился в Калуге, в районе Дубравы.

Интересно, что технической специальности он посвятил всю жизнь, и это ему действительно нравилось.

Кроме того, он дополнительно окончил калужскую бухгалтерскую школу, где учился на программиста СМ-4, и университет марксизма-ленинизма.

Что касается педагогической деятельности, Владислав Михайлович два года работал в Калужском филиале МГТУ имени Баумана, преподавал сопромат.

Его жена, Юлия Александровна, дочь Александра Васильевича и Анастасии Никоновны Захаровских, — единственная в семье, кто закончила школу с золотой медалью.

Училась Юлия в Износковской школе, где работали её родители.

Поступила в Первый медицинский институт.

Но через год поняла: это не её. И пошла учиться в Московский государственный педагогический институт иностранных языков (теперь это лингвистический университет).

Получила специальность «учитель немецкого языка» и по распределению попала в Калугу.

И 33 года проработала в пединституте на кафедре немецкого языка.

Обогнать бабушку и папу

Сын Владислава Михайловича и Юлии Александровны — Александр Косов, отец Анастасии, родился в Калуге. Учился в школе № 2, потом семья переехала, и он перешёл в школу № 19.

Окончив её, поступил в пединститут на филологический факультет. Потом по распределению работал в Песоченской школе.

Вёл там, помимо русского языка и литературы, ещё и химию, так как учителей не хватало.

Когда его мама, Юлия Александровна, ушла из пединститута на пенсию, Александр Владиславович пришёл туда работать на кафедру педагогики и психологии.

Получил степень кандидата психологических наук, звание доцента, учился в университете марксизма-ленинизма.

В пединституте проработал 34 года.

Родители Анастасии - Наталья Заруднева и Александр Косов.

Мама Анастасии — Наталья Николаевна Заруднева — закончила школу № 3 и поступила в Московский открытый социальный университет.

Но потом перевелась в КГПУ на психологический факультет и проработала там 17 лет.

Сама Анастасия Косова — психолог. Сейчас уже два года преподаёт в КГУ.

— Я горжусь своей династией, — говорит она. — Наша семья — пример такой образовательной траектории, когда выбрал один путь и по нему идёшь. Передаём ценность и важность образования.

И добавляет с улыбкой:

— Очень хочется превзойти бабушкин и папин стаж и проработать в вузе 35 лет.