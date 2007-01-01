Общий педстаж - 213 лет: как калужской династии учителей удается делать педагогику не работой, а семейным кодом
На «Морозовских чтениях» в библиотеке им. Белинского педагог Анастасия Косова рассказала историю своей семьи, где несколько поколений посвятили себя образованию.
Общий педагогический стаж династии на сегодняшний день составляет 213 лет.
И началось ещё в XIX веке.
Переехали в деревню
—
Мой прадед Михаил Митрофанович Косов родился в 1894 году в селе Полотняный завод. Семья жила на улице Садовой, — рассказывает Анастасия. — Дом до сих пор остался, и даже в домовой книге есть фамилии родственников, которые там были прописаны.
Михаил Митрофанович оставил биографические записи.
Он окончил городское четырёхклассное училище, затем поступил в управление Сызрано-Вяземской железной дороги, где выучился на переписчика, а после работал кондуктором.
Службу прерывала армия, но потом он снова вернулся на железную дорогу и прослужил там около 15 лет.
Женившись, уехал в посёлок Темкино — сейчас это Смоленская область.
Там стал главным бухгалтером темкинского отделения Госбанка. Имел звание «младший советник финансовой службы первого ранга».
С этой должности ушёл на пенсию в 1960 году и переехал к сыну в Калугу.
Его жена — Анастасия Дмитриевна Косова, в девичестве Усанова, родилась тоже в 1894 году, но в селе Павловском (сейчас это Темкинский район Смоленской области).
Окончила гимназию Саловой в Калуге, училась в дополнительном педагогическом классе.
Получила аттестат на звание учителя начальной школы.
Выйдя замуж за Михаила Косова, переехала с мужем в Темкино и там работала учителем начальных классов.
— У нас сохранилась фотография темкинской школы, сделанная в 1939 году, и много фото, где Анастасия Дмитриевна на уроках с классами, — говорит Анастасия.
— Я два года назад была в Темкино, там уже современная школа.
Анастасия Дмитриевна была награждена значком «Отличник народного просвещения» и орденом Ленина.
Про неё писали в газетах, две вырезки в семье берегут до сих пор.
Интересно, как переплетаются семейные линии. В Кондрово сохранился дом купца Алексея Никитича Орлова — это был родной дядя Анастасии Дмитриевны.
Из священников - в учителя
Другая линия династии — прадед Анастасии Александр Васильевич Захаровский.
— Когда я изучала метрические книги, клировые, исповедные ведомости, выяснилось, что у него весь род — священники, дьяконы, пономари, псаломщики, — рассказывает Анастасия.
— И Александр Васильевич тоже пошёл учиться в Калужскую духовную семинарию. Но выбрал всё-таки светский путь: потом поступил в Московский институт и получил педагогическое образование.
Сохранилась его выпускная фотография и аттестат. Он был преподавателем русского языка и литературы.
Работал в школах деревень Износки, Образцово, Кукушкино, Ореховня и учителем, и директором.
А его жена, Анастасия Никоновна Захаровская (в девичестве Никитина), преподавала математику.
Работала с ним — куда распределяли, туда и ехали. Она тоже была награждена орденом Ленина.
С золотой медалью
Дед Анастасии — Владислав Михайлович Косов, сын Михаила Митрофановича и Анастасии Дмитриевны, учился в темкинской школе, но потом началась война. Он был эвакуирован в Камышин
После возвращения в Темкино окончил школу и поступил в Бежицкий институт транспортного машиностроения в Брянске (сейчас это Брянский государственный технический университет).
Получил специальность «паровозостроение». Закончил аспирантуру, получил степень кандидата технических наук.
— Но тут, по иронии судьбы, паровозы снимают с производства, — замечает Анастасия. — Владислава Михайловича распределяют сначала в Муром на завод, где делали турбины, потом в Калугу на КТЗ, а затем — на Машзавод.
А закончил он трудовую деятельность заведующим таро-испытательной станцией во Всероссийском научно-исследовательском и экспериментально-конструкторском институте тары и упаковки, который находился в Калуге, в районе Дубравы.
Интересно, что технической специальности он посвятил всю жизнь, и это ему действительно нравилось.
Кроме того, он дополнительно окончил калужскую бухгалтерскую школу, где учился на программиста СМ-4, и университет марксизма-ленинизма.
Что касается педагогической деятельности, Владислав Михайлович два года работал в Калужском филиале МГТУ имени Баумана, преподавал сопромат.
Его жена, Юлия Александровна, дочь Александра Васильевича и Анастасии Никоновны Захаровских, — единственная в семье, кто закончила школу с золотой медалью.
Училась Юлия в Износковской школе, где работали её родители.
Поступила в Первый медицинский институт.
Но через год поняла: это не её. И пошла учиться в Московский государственный педагогический институт иностранных языков (теперь это лингвистический университет).
Получила специальность «учитель немецкого языка» и по распределению попала в Калугу.
И 33 года проработала в пединституте на кафедре немецкого языка.
Обогнать бабушку и папу
Сын Владислава Михайловича и Юлии Александровны — Александр Косов, отец Анастасии, родился в Калуге. Учился в школе № 2, потом семья переехала, и он перешёл в школу № 19.
Окончив её, поступил в пединститут на филологический факультет. Потом по распределению работал в Песоченской школе.
Вёл там, помимо русского языка и литературы, ещё и химию, так как учителей не хватало.
Когда его мама, Юлия Александровна, ушла из пединститута на пенсию, Александр Владиславович пришёл туда работать на кафедру педагогики и психологии.
Получил степень кандидата психологических наук, звание доцента, учился в университете марксизма-ленинизма.
В пединституте проработал 34 года.
Мама Анастасии — Наталья Николаевна Заруднева — закончила школу № 3 и поступила в Московский открытый социальный университет.
Но потом перевелась в КГПУ на психологический факультет и проработала там 17 лет.
Сама Анастасия Косова — психолог. Сейчас уже два года преподаёт в КГУ.
— Я горжусь своей династией, — говорит она. — Наша семья — пример такой образовательной траектории, когда выбрал один путь и по нему идёшь. Передаём ценность и важность образования.
И добавляет с улыбкой:
— Очень хочется превзойти бабушкин и папин стаж и проработать в вузе 35 лет.
