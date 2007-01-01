Секретные чертежи скафандра Гагарина впервые показали публике

И рассказали о людях, которые готовили первый полет в космос.

Фото автора. Космонавты Иван Вагнер и Андрей Бабкин рассматривают скафандр первого космонавта.

В Калужском музее истории космонавтики работает выставка «Это не моя личная слава». Эти слова после возвращения на Землю сказал Юрий Гагарин.

«Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа», — говорил первый космонавт, подчеркивая, что его полет стал возможен благодаря труду огромного количества людей.

Выставка как раз про них. Про тех, кого не показывали по телевизору, но без кого первый полет бы не состоялся.

Проект сделали вместе с Российским государственным архивом научно-технической документации.

Архив дал старые документы и редкие фотографии.

А музей истории космонавтики добавил личные вещи конструктора Бармина, эскизы стартовых столов и вещи первого начальника Центра подготовки космонавтов Евгения Карпова.

На открытии замдиректора музея Антон Мясников сказал: «Гагарин был скромным и понимал, что за его полетом стоит труд всей страны. Благодаря этому и сложилась наша космическая отрасль».

Как готовили первых космонавтов

Из экспозиции можно узнать, что дорогу в космос начали прокладывать еще в 1949 году.

Сначала запускали собак в верхние слои атмосферы.

Всем этим занимался Государственный научно-исследовательский институт авиационной и космической медицины под руководством Владимира Яздовского.

А в 1953 году собрали отряд добровольцев-испытателей из военных и врачей.

Их эксперименты позволили к концу 1950-х годов сформировать первые принципы отбора и тренировки будущих покорителей космоса.

Когда 1 января 1960 года создали Центр подготовки космонавтов, руководить им назначили полковника медицинской службы Евгения Карпова. Тогда штат Центра насчитывал всего 189 человек.

С нуля они выстраивали тренировочную базу и разрабатывали методики. Уже к октябрю того же года из 20 кандидатов отобрали шестерых для ускоренной подготовки к полету на корабле «Восток».

В списке были Быковский, Карташов, Николаев, Попович, Гагарин и Титов. Правда, Карташова быстро заменили на Нелюбова. А 17 и 18 января 1961 года все шестеро сдали экзамены и официально стали космонавтами.

Что заинтересовало гостей

На открытие выставки пришли те, кто сейчас летает. Летчик-космонавт, Герой России Иван Вагнер осмотрев экспозицию, сказал: «Здесь столько уникальных кадров и вещей, которых даже в Центре подготовки нет».

А космонавт-испытатель Андрей Бабкин всерьез заинтересовался скафандром СК-1 — долго разглядывал, как он устроен, и даже сделал несколько снимков на телефон.

Пришел и телеведущий Игорь Прокопенко. Он традиционно выдал интересную историю:

«Мне показывали те самые зеленые бочки, где хранятся артефакты, связанные с гибелью Гагарина. Они до сих пор запечатаны. Вскроют, когда придет время».

Еще Прокопенко сказал, что скоро снимет десять серий фильма, который делает вместе с архивом. «Где-то через полгода увидите», — пообещал он.

Марина Малютина, Иван Вагнер, Андрей бабкин, Игорь Прокопенко открыли выставку.

«Обычно они лежат в сейфах»

Директор государственного архива научно-технической документации Марина Малютина объяснила, как устроена выставка.

В ней несколько разделов: подготовка к полету, чертежи космических аппаратов, системы жизнеобеспечения, телеметрия, связь.

- Это результат работы всех, кто делал великий прорыв, — добавила она.

Но самое главное — это документы, которые раньше никто не видел. Например, чертеж корабля и спускаемого аппарата. Эти бумаги внесены в Госреестр уникальных документов.

Обычно они лежат в сейфах, а тут их вытащили на свет. И главная премьера — чертеж скафандра СК-1, того самого, в котором Гагарин полетел.

- Он впервые выставляется, — говорит Марина Малютина. — До этого его никто не видел, он лежал на полке под грифом «Для служебного пользования».

Еще на выставке есть редкие фотографии из личного архива Владимира Яздовского, который отвечал за медицину во время подготовки к полету.

Ну а последний раздел, который по логике должен быть первым, это фотографии семьи Гагарина.

- Главная опора — это любовь и поддержка близких, — говорит директор архива. — Без них никакие мечты не сбываются.

Выставка будет работать до 30 сентября 2026 года. Здесь много того, что раньше не показывали.