Архивный документ 1955 года помог уточнить историю перезахоронений

В деревне Никольское Дзержинского района есть братская могила, в которой похоронены воины, погибшие во время Великой Отечественной войны.

В Никольском немцы появились в октябре 1941 года.

А освободили деревню наши войска 19 января 1942-го.

Сохранились воспоминаний Ивана Терентьевича и Татьяны Ивановны Артемовых:

«В Никольское немцы вошли 10 октября 1941-го. Документы, хранящиеся в здании сельсовета, были заранее уничтожены, чтобы враг не смог из них получить какие-то сведения.

Немцы расселились по домам колхозников. Местным жителям приходилось ютиться по 15-20 человек в доме. Многие жили по подвалам, амбарам.

В соседней д. Дорохи, в здании Шанско-Дороховской школы, немцы держали наших пленных солдат, гоняли их на расчистку дорог.

Зима в то время была очень снежной, морозной. Кормили пленных очень плохо, многие были ранены.

В то время в д. Никольское существовал колхоз «2-я Большевистская весна». Скот – коров, овец, свиней заранее эвакуировали в Малоярославец.

Никольское и соседние населенные пункты освободили 19 января 1942 года.

Отступая, немцы сжигали дома, убивали людей. Деревня Никольское не сильно пострадала: сгорело несколько домов от разрыва снарядов.

В соседней д. Дорохи треть домов была уничтожена.

В д. Никольское был заброшен десант советских войск, около 100 человек.

Проводником была девушка из д. Заволипы. В результате перестрелки практически все погибли, осталось только два раненых наших бойца.

Их выхаживала одна деревенская женщина».

Отступая, немцы забирали с собой местных жителей. Двигались они в сторону Юхнова.

После освобождения города от фашистов, жители вернулись в деревню.

Бои длились четыре дня

Историю братского захоронения в селе Никольское на краеведческой конференции «Морозовские чтения» в библиотеке им. Белинского рассказала библиотекарь деревни Елена ПОТАПЧУК.

Изначально из Книги памяти было известно, что перезахоронение в эту могилу происходило в 1955–56 года.

Однако в местном архиве удалось обнаружить документ Дзержинского военкомата от 3 июня 1955 года, который пролил свет на более ранние события: первое перезахоронение состоялось ещё в 1953 году.

- В послевоенные годы могил погибших бойцов было много, все они значились под номерами, - пояснила Елена Анатольевна. - Из найденного документа мы узнали о могиле №24, расположенной в колхозном саду.

Там был воздвигнут памятник со звездой. Именно туда в августе 1953 года было произведено перезахоронение из шести других могил.

Елена Потапчук

Библиотекарь, краевед В числе 223 захороненных значились офицеры – лейтенант и майор, а также рядовой Иван Дмитриевич Наконечников и старшина Светлов. Фамилии других воинов не известны.

Также в те годы упоминается еще могила №23 «могила и деревянный памятник со звездой, воздвигнутый 80 воинам, расположена в кустах, фамилии погибших неизвестны».

Кроме того, были ещё два небольших захоронения: могила № 14, расположенная западней деревни Прудново, там захоронен один воин, и могила №17 в колхозном саду деревни Акишево.

В соответствии с решением исполкома от 23 апреля 1955 года, останки из могилы №23, а также солдата из деревни Прудново и бойцов из Акишево было решено перенести в центральную могилу №24.

— И получается суммарно 309 человек, — подвела итог Елена Потапчук.

Именно столько героев сегодня покоится в братском захоронении в Никольском. Постепенно устанавливаются и их имена.

По воспоминаниям местных жителей и из архивных документов известно, что бои по освобождению деревни продолжались четыре дня: 16-19 января 1942 года.

Основное сражение произошло на колхозном поле, между деревнями Никольское и Адамовское.

По рассказам очевидцев, это поле было усеяно трупами немецких и советских солдат.

Бои здесь вели воины 5-й гвардейской стрелковой дивизии и 34-стрелковой бригады 49-й Армии Западного фронта. Бойцы проявляли мужество и героизм, некоторые были награждены орденами.

Загадка скульптора

Интересная история с автором памятника на братской могиле. В 10-й Книге памяти Калужской области (издание 2005 года) не было указано имя автора.

Но в Никольском сельсовете хранился документ, где значилась фамилия — Писаревский.

— Аналогичный памятник стоит в селе Недельное Малоярославецкого района и в деревне Гусево Медынского района.

Писаревский — автор и памятника на братском захоронении в Кондрово и на мемориальном комплексе «Зайцева гора».

Но разные источники путают инициалы, — рассказала библиотекарь.

— Я думаю, что он автор памятника в деревне Никольское, хотя среди его работ описания, которое соответствовало бы нашему памятнику, я не обнаружила.

Известный советский скульптор, участник войны Лев Моисеевич Писаревский из Рыбинска много своих работ посвятил памяти павших и вообще Великой Отечественной войне.

Парк Памяти

В советские годы финансовую помощь в обустройстве захоронения оказывал колхоз.

Сейчас за ним ухаживают местные жители, школа, детский сад, библиотека.

В 1990-е установили мемориальные плиты с именами тем, кто захоронен в братской могиле и местных жителей, не вернувшихся с фронта.

В наше время установлены новые мемориальные плиты, добавлены новые фамилии.

Родственники некоторых погибших бойцов подарили бибилиотеке фотографии и рассказали историю семьи.

— В 2019 году Никольская библиотека выступила инициатором занесения в Книгу памяти Калужской области более 60 имён погибших героев, которые захоронены в братской могиле, — сообщила библиотекарь.

— Однажды к нам обратился житель Москвы, который был уверен, что там захоронен его прадед.

И когда я изучала документы 34-й стрелковой дивизии, там листками были написаны фамилии погибших солдат... Не могла это оставить и передала данные в военкомат для Книги памяти.

Сегодня на месте захоронения разбит парк Памяти, а недавно здесь появилась часовня в честь Святого Георгия Победоносца.

Рядом с ней - мемориальная доска в память о погибших участниках специальной военной операции, в деревне их, к сожалению, четыре.