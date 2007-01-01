Губернаторский дневник: отличники любят математику, физику и физкультуру
Мы остаемся на связи с победителями прошлых лет и задаем вопросы о трудностях, успехах и победах прошедшего года.
Учеба, но и спорт, творчество, общественная работа – за что бы ни брались наши ребята, огни добиваются достойных показателей.
Математика плюс музыка
Анна Солдаткина из Детчина в этом году закончит третий класс. С самого первого дня в школе она настроилась на добросовестную учебу и не сбавляет обороты, каждый день радуя родителей пятерками.
Из всех школьных предметов особое внимание уделяет царице наук – математике. Умение правильно считать и работать с цифрами пригодится в любой профессии, а зачастую и в творчестве. Впрочем, о будущей профессии Аня еще не думает – времени на выбор жизненного пути у нее будет достаточно.
Несмотря на математический склад ума, Аня успевает отдавать должное и волшебной силе искусства. Одно из ее любимых увлечений – танцы, куда она с удовольствием ходит после школы.
А еще классный руководитель привил ей любовь к искусству оригами – изготовлению красивых выразительных фигурок из обычных листов бумаги.
Свободного времени у третьеклассницы не так много, и проводит его Аня как любой обычный ребенок – читает книги, играет, гуляет с подругами или родителями.
Огромный мир, полный удивительных открытий, лежит перед нашей юной отличницей, и она с радостью и живым интересом впитывает новые знания и впечатления.
С техникой на «ты»
Для Александра Терехина год был насыщенным, интересным и продуктивным.
Одно из ярких событий – победа в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая открыла дорогу к региональному турниру.
Там, показав отличные результаты по физике, Саша в числе лучших стал достойным представлять Калужскую область на федеральном уровне. Финал Олимпиады имени В. Я. Струве состоится в первой декаде мая, за честь региона отправятся четверо учеников в категории 6-8 классы.
Как и любой настоящий мужчина, Саша уделяет самое серьезное внимание физической закалке. Он закончил малоярославецкую спортивную школу по направлению плавания, но не бросил любимый спорт и пошел в секцию полиатлона.
Настоящая его страсть – техника. Починить велосипед или мотоцикл для парня уже не проблема, разобраться с работой по дому – тоже. И это неудивительно, ведь вырос он в семье инженеров.
- Наш верный и умелый помощник, - признается его мама Татьяна Анатольевна.
Наш лауреат также состоит в «Движении первых», а еще вместе с одноклассниками и родителями активно занимается благотворительной помощью бродячим животным.
Саша еще не выбрал свою будущую профессию, но его наследственность и умелые руки признак того, что свое признание он может найти в научно-технической отрасли.
Из кадетского класса в муниципальные управленцы
Анастасия Донцова уже закончила учебу в Калужском областном образовательном центре. Это необычное и даже уникальное для региона учебное заведение, в котором каждый класс – кадетский, а иногородние ученики не просто приходят в школу, но и живут там на полном обеспечении.
- Хотя дочь всегда отлично училась, победа в губернаторском конкурсе стала для нас неожиданностью и огромной радостью, - делится ее мама Маргарита Алексеевна. – Приятно осознавать, что мы успешно выдержали состязание с лучшими школьниками всей Калужской области.
Анастасия отучилась в юноармейском классе и закончила его с золотой медалью! К старшим классам она все увереннее склонялась к юридическому будущему, и ее мечта исполнилась – сегодня девушка учится в академии по специальности муниципального управления.
И не просто учится, а приносит своему учебному учреждению успех и славу – выступает от его имени на соревнованиях по волейболу, которым увлечена еще со школьных лет.
Анастасия самостоятельно научилась играть на гитаре и теперь радуем родных и друзей талантливым пением. И это не единственные ее увлечения – по словам родителей она очень разносторонний человек.
В надежных руках
«Губернаторский дневник» — это не просто конкурс, а живая летопись достижений юных талантов Калужской земли. Истории Анны, Анастасии и Александра — яркое подтверждение: успех не зависит ни от возраста, ни от географии.
Кто-то только начинает свой путь в начальной школе, кто-то уже покоряет вузовские вершины, но всех их объединяет одно — целеустремленность, активная жизненная позиция и умение блестяще сочетать учебу, спорт, творчество и добрые дела.
Эти ребята уже сегодня доказывают, что будущее региона — в надежных руках. И мы уверены: новые конкурсанты, вдохновившись примерами победителей прошлых лет, обязательно пополнят копилку громких побед, ведь стремление быть первым у калужских отличников в крови.
