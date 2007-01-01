Почему в Узбекистане чувствуешь себя как в России

Фото автора и Эмилии ИВКИНОЙ.

Отдохнуть в бывшей советской республике этой весной мы решили, насмотревшись картинок в интернете и цен на авиаперелеты.

Последние кусались чуть меньше, чем на других направлениях, а окончательно выбор определило описание автобусного экскурсионного тура, который обещал за восемь дней посещение главных городов этой страны: Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы.

Именно через них некогда пролегал легендарный Шелковый путь, прославивший эти территории в веках.

Главное — люди

До этой поездки я плотно общался с узбеками в далекие юношеские годы. Точнее, даже не с узбеками, а с узбеком. Году этак в 1997-98-м.

В те времена зачаточного капитализма молодежь тусовалась не в торговых центрах, а в подъездах, дворах и вокруг ларьков. Последние тогда были этакими мини-супермаркетами, где продавали все необходимое: от хлеба и чипсов до водки и портвейна, от спичек и игральных карт до стирального порошка.

У одной из таких палаток на улице Кутузова я и познакомился с двумя пареньками восточной наружности. Они, стоя у окошка, пересчитали свою мелочь и грустно резюмировали: на пельмени не хватает.

Жалко стало пареньков, и я докинул им недостающую сумму.

Они так искренне обрадовались протянутой руке помощи, так по-детски незамутненно благодарили за нее, что, в свою очередь, растрогался уже я и от избытка чувств еще и пивком их угостил.

За несколькими бутылочками оного выяснилось, что один из моих новых знакомых — узбек, а второй — таджик.

В процессе общения разговор как-то незаметно перешел к теме религии, и между парочкой разгорелся жаркий спор на тему того, куда раньше пришло христианство — в Узбекистан или Таджикистан.

На пике аргументации своих позиций дискуссия зашла в тупик, и меня внезапно назначили третейским судьей.

Мол, как Володя скажет, тот и победит.

— А что я-то? — спрашиваю, ошалев от оказанной чести.

— Ну так ты же православный, тебе лучше знать.

— А вы разве нет?

— Не, мы мусульмане.

Этот по-детски чистый и искренний спор людей, далеких от предмета спора, врезался в память надолго. И в самолете до Ташкента, в очередной раз вспомнив его, задался вопросом: «Интересно, а они все там такие? Как дети?»

Забегая вперед: ну да. Такие и есть.

Ташкент

Поначалу казалось, что взятый нами тур — из серии «галопом по Европам», но на деле так получилось только с Ташкентом.

Однако гид успокоил, что это хотя и столица, но далеко не самый интересный город на нашем пути. Потому что совсем уж современный.

Может, оно и правда так, но самая запоминающаяся едальня за все время поездки повстречалась нам именно в Ташкенте.

В ресторане «Беш Козон» за день готовят до десяти тонн плова трех видов. Здоровые казаны на входе поражают своими размерами, однако главный казан — это, что называется, полный отпад.

В нем за один раз можно приготовить до трех тонн плова.

Куски мяса — с полкоровы.

Его и рис мешают шумовками с двухметровой ручкой.

Вкус — вилку проглотишь.

Порции — геноцид талии.

«Мама, роди меня обратно», — проскочила мысль, когда официант принес тарелку с третьей разновидностью плова.

Совет: собираетесь в Узбекистан — две трети места в своей походной аптечке освободите под панкреатин. Иначе поджелудочная вас не простит.

Самарканд чей?

Русский дух в местном воздухе мы почувствовали уже в Ташкенте. Из окна автобуса глаз регулярно выхватывал рекламу известных российских банков и вывески пунктов выдачи «Озон» и «Вайлдберриз». А в Самарканде им уже буквально дышалось во все легкие.

Как будто не в другое государство прилетел, а в какой-нибудь национальный субъект Российской Федерации: Дагестан, Татарстан или Осетию.

Выйдя после заселения в отель на вечернюю прогулку по Самарканду, с ходу наткнулись на православную церковь, а стоило завернуть за угол, на широкую улицу с аллеей посередине — и чувство, что ты в России-матушке, усилилось многократно.

В конце марта в Самарканде уже вовсю цвела весна и кикшеринг.

На тротуаре в ряд выстроились до боли знакомые желтенькие электросамокаты. Точно такие же, как и те, что появились в Калуге в апреле.

И в этот момент на телефоне булькнула эсэмэска от местного МЧС с предупреждением, что в горных районах из-за дождей возможен выход рек из берегов и подтопления.

Второй контрольный выстрел от родных просторов в мозг туриста прозвучал минут через десять, когда местный оператор сотовой связи, симку которого мы купили в аэропорту, прислал СМС с напоминанием, что трафик с «Яндекс.Музыки» на нашем тарифе уже включен в его стоимость.

А финальная добивочка состоялась на следующий день в ходе обзорной экскурсии по Самарканду.

Где-то в районе памятника Исламу Каримову проходим мимо парочки узбеков средних лет, которые о чем-то оживленно спорят. Естественно, ничего не понятно.

И вдруг — хоп! И все понятно.

А потом снова — хоп-хоп-хоп, и все опять предельно ясно.

Потому что спорили на своем, узбекском, а вот матерились в процессе на великом и могучем.

Да и цензурные русские словечки в узбекской речи мы слышали то тут, то там и в Бухаре, и в Хивах, и в аэропорту Ургенча, откуда покидали этот бывший регион некогда нашей общей Родины.

Из тарелок здесь не только едят.

Бухара

Следующей точкой маршрута стал один из древнейших городов мира, который известен не только как ключевой пункт Шелкового пути, но и как город мастеров.

По пути в него мы заехали в небольшой поселок неподалеку, где одна семья уже больше трехсот лет делает гончарные изделия строго по той технологии, которую разработали первые мастера этой семьи.

Башня Калян. Площадь перед ней излюбленное место отдыха бухарцев.

В резиденции последнего эмира Бухары, уступившего власть Советам, весьма занятно было наблюдать за мастерами чеканки, которые молоточком и долотом ловко наносили рисунок на металлические тарелки.

А мастеров бижутерии в Бухаре, как, впрочем, и во всем Узбекистане, не счесть.

Но мне больше всего запомнились мастера тандыра. Уж больно вкусную самсу они делают.

Традиционному русскому напитку лучшего напарника в этой стране не найти. Кроме плова, само собой.

В Бухаре, кстати, его готовят по особому рецепту — диетическому.

Таковым его прозвали потому, что в процессе ингредиенты избегают обжаривания в масле, готовятся отдельно и соединяются в казане ближе к концу процесса. И баранина не используется — только говядина.

Хивы

За вход в город с вас возьмут 250 тысяч местных сом, что в переводе на рубли составит чуть меньше 1800 рублей.

Речь, естественно, о старых древних Хивах — главной достопримечательности городе Ичан-Кала.

Он обнесен крепостной стеной длиной больше двух километров и занимает площадь порядка 26 гектаров.

Здесь можно не просто провести весь день, а пожить с недельку-другую. Внутри этого города с двухтысячелетней историей и сейчас живут люди, работают кафе и гостиницы.

Архитектура — как будто в сказку про Аладдина попал. Настоящий арабский мир из далекого прошлого.

Пара советов

В ходе повествования я сознательно старался по максимуму дистанцироваться от описания достопримечательностей Узбекистана. О них все уже давным-давно написано и переписано во всяких интернетах.

Так что ищите и обрящете, а лучше езжайте и смотрите все своими глазами. Все-таки узнавать города подошвами своих ботинок — это как известный процесс без известного изделия: ощущения самые что ни на есть те самые.

В Узбекистане кормят так вкусно, что наступает момент, когда заклинание «втяни живот» уже не работает и хрупкой женщине ради красивого фото приходится его утрамбовывать вручную.

Я же напоследок поделюсь некоторыми фактами, которые помогут их не подпортить: