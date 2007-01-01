«Невидимый защитник»: что молодые художники показали на своих полотнах

Диплом как исповедь.

Фото автора.

В Доме музыки открылась выставка дипломных работ выпускников отделения «Живопись» Калужского областного колледжа культуры и искусств.

Название говорит само за себя: «Четверть века. Начало пути».

Экспозиция будет работать до 10 мая.

В зале — дипломные работы выпускников 2023–25 годов. Они стали отражением идейных поисков и личных переживаний нового поколения.

Актуальными остаются те же вечные вопросы: любовь, дом, защита, свое место в этом непростом мире.

На вернисаж пришли студенты, преподаватели.

В зале много работ, он набит битком гостями.

Кто-то ходит, рассматривает картины, кто-то сидит на скамейке. Цветы, букеты, поздравления — атмосфера царит самая теплая.

Личное счастье

Каждая работа здесь - не просто учебное задание, а честный разговор со зрителем.

Например, Анна Копачева в своей работе «Влюбленные» хотела показать, что в мире много сложного, страшного, трагичного, но есть нечто все примиряющее, объединяющее, несущее мир и добро. Это любовь.

— Моя работа — рассказ обо мне, — комментирует Анна. — О том, что мне дорого, о тепле, о прикосновении, о любви, о ценности личного счастья человека.

Анна Копачева «Влюбленные», 2024 год.

Дарья Соколова в работе «Невидимый защитник» (первое фото вверху) взяла тему духовной поддержки и защиты, которая сопровождает человека, даже когда никто вокруг этого не замечает.

— В мире, наполненном тревогами и неизвестностью, особенно важна мысль о том, что кто-то способен защитить, направить и поддержать, — уверена Дарья. — И это можно почувствовать, если открыть сердце и поверить в невидимое духовное.

Холст еще чистый

Учебная мастерская стала источником вдохновения для Кристиана Риккарди, который в работе «Сеанс живописи» запечатлел пространство, ставшее родным за годы учёбы.

— В мастерской модель и студенты, — поясняет Кристиан. — Гипсовая голова, палитры, мольберты, краски — всё то, что становится таким бесконечно родным за время учебы и на всю оставшуюся жизнь.

Мастерская, как всегда, залита торжественным солнечным светом, который окутывает все предметы, студентов, натуру.

Но холст, обращенный к зрителю, пуст, а девушка на первом плане с сомнением рассматривает эскиз. Всё только начинается: ребята, творчество, жизненный путь.

Кристиан Риккаррди «Сеанс живописи», 2023 год.

Юлия Фёдорова, напротив, выбирает ироничный и смелый подход в картине «Вечеринка в стиле Рембрандта».

— На протяжении многих лет творчество Рембрандта остается для меня наиболее близким и волнующим, - делится со зрителями Юлия. - У меня творческая семья, уделяющая большое количество времени театру, костюмированным пикникам, историческим фильмам, в том числе посвященным любимому художнику.

И все мы энергичные, с хорошим чувством юмора люди.

Поэтому я решила пойти на рискованный эксперимент, представив живописное полотно семейного портрета в бытовом жанре по мотивам известного художника.

Но это не копия, не интерпретация, это ироничное признание в любви великому мастеру.

Современные костюмы, чистый холст, барочное кресло создают атмосферу театрального закулисья или художественной мастерской. Главный персонаж — я перед началом работы, холст еще чист.

Но в мастерскую заходит мой муж, чтобы поддерживать меня в нелегком творческом пути.

Моя работа о любви и поддержке. Именно поэтому я отказываюсь от исторических костюмов, которые могли бы быть продемонстрированы в работе.

Юлия Федорова «Вечеринка в стиле Рембрандта», 2023 год.

Привычно и узнаваемо

Повседневная реальность провинциального городка оживает в «Поэме о доме» Полины Киселёвой. На холсте пять разных зданий, объединённых в единое пространство знакомого с детства места.

— Таким образом я складываю свою реальность, создаю свой дом как идеальный мир, — поясняет художница. — Я специально заостряю внимание на идентичности, невзрачности серийных домов — хрущовок и сталинок, но романтизирую их.

Подчеркиваю бытовые подробности: развешивание белья, кормление бабушкой птичек из окна, коробки кондиционеров, по-разному остекленные балконы — всё то, что возмущает столичных горожан, но так привычно и узнаваемо многими.

Я пытаюсь сформировать удивительно привычную среду обыкновенных людей, тех, кто выигрывает войны, поднимают промышленность, отстаивают города, не требуя наград.

Именно эти люди способны находить свое спокойное счастье.

Мне интересна повседневная реальность, я люблю рассматривать чужие окна или балконы, где даже без людей чувствуется их присутствие.

Люди по-разному обживают свое пространство, и каждый балкон — своеобразный натюрморт.

На фото видна работа Полины Киселевой «Поэма о доме», 2023 год.

Противостояние города и природы

Дана Гущина рассказывает о «Межсезонье».

— Это время неопределенности, смешанных эмоций и настроений, то, с чем сталкиваются современные люди, — так описывает смысл своей работы Дана.

— Современная действительность отмечается сложнейшими сдвигами как в социальной, так и в духовной жизни общества.

Моя дипломная работа посвящена моей поездке на отдых в Грузию в межсезонье, когда курортный городок может предоставить только грустные романтические прогулки по пустынному пляжу под моросящим дождем.

Героев на картине двое: он и она — молодые, поэтичные, они настроены создавать свой мир по своим законам, в том числе красоты.

Пространство пустынного пляжа, мощь моря способны разбудить самые трогательные эмоции сопереживания, объектом которого для меня стали бездомные собаки.

Весь город поделен собаками на зоны, из которых самая голодная и тревожная — пляж. «Клуб неудачников» — так назвала я собачий коллектив, который выстроился за мной, пока я писала этюд.

Захотела оставить это документальное впечатление в памяти, в своей работе. Так постепенно родился целый мир, где есть противостояние высотных домов далекого города и мира природы, прекрасного и настоящего, но во многом обезображенного человеком.

Здесь же фигура художника как доминанта торжества красоты несмотря ни на что.

Красоты непогоды, когда молодой паре вопреки всему хорошо вдвоем.

Юноша, простирающий укрытие над подругой, и девушка, стремящаяся приласкать несчастную собаку. И надежда есть в очищающем и обновляющем всё дожде. 0+