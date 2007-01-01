Стены рушатся, бумаги множатся

Обрушение стены жилого дома в Калуге на улице Воскресенская стало кульминацией затяжного противостояния жильцов и городской администрации

Утром 13 апреля Мария Ивановна, жительница дома №5 прибиралась на небольшом хозяйственном дворике, вплотную примыкающем к задней стене здания.

- Я зашла домой на несколько минут поставить кофе, - рассказывает она. – Вдруг грохот, словно лавина сошла. Было очень страшно.

Выбежав из квартиры, пенсионерка увидела, что в стене подъезда зияет дыра, а лестница завалена пылью и камнями. Основная же часть обрушения пришлась на дворик, где она только что работала.

В пыли веков

- Словно Бог меня спас, - говорит Мария Ивановна.

Как же случилось, что в историческом центре Калуги, на туристическом маршруте, в сотне метров от горуправы начал разваливаться дом с признаками относительно свежего ремонта?

Оказалось, у этого происшествия есть предыстория.

Двухэтажный дом К. В. Кулешова и М. И. Платонова построен в первой трети XIX века и является объектом культурного наследия.

В 50-х годах прошлого века он получил пристройку из шлакоблоков, что дало возможность увеличить общую площадь, разместить кухни, туалеты и подъезд с лестницей.

Сейчас обитаемых квартиры в доме всего две – на первом и втором этажах - и проживают в них две женщины-пенсионерки.

Еще в 2012 году квартира на первом этаже была официально признана непригодной для жилья – на этот счет есть постановление горуправы за номером 10995.

Износ помещения к тому времени составил 78%, и даже проведение капремонта комиссия сочла нецелесообразной.

Второй же квартиры эта участь почему-то не коснулась, несмотря на текущие потолки и явные признаки обветшания. Соответственно, дом не был признан аварийным и не попал в списки на расселение.

- Как же так? – удивились собственники и написали соответствующее обращение в городское управление ЖКХ. Они еще не знали, что это станет началом затяжной бюрократической эпопеи.

Бумагу рассмотрели и пообещали провести обследование. Но комиссию жильцы так и не дождались. Вместо этого нежданно-негаданно на объект прибыла… ремонтная бригада.

В 2014 году через Калугу прошла Эстафета олимпийского огня, и к этому знаковому событию власти решили город немного прихорошить.

Дом на Воскресенской оштукатурили, покрасили и даже отремонтировали крышу. Правда, в процессе ремонта была залита водой квартира на втором этаже, но это побочный ущерб на фоне другого серьезного недочета.

- Козырек крыши сделали очень узким, - показывает Мария Ивановна. – И все эти годы стену пристройки размывала дождевая вода.

Первый тревожный звоночек прозвучал в 2018 году, когда на пристройке обвалилась штукатурка. Дыру залепили, эта серая клякса видна на фото.

Ну, а нынешним апрелем дела обернулись куда серьезнее.

Клубок противоречий

Все эти годы собственники не оставляли попыток решить проблемы своего трещащего по швам, но официально не аварийного жилища. Число обращений в различные инстанции перевалило за полсотни.

Писали в ГЖИ, в управляющие компании, в управление ЖКХ, губернатору, главе городского округа, в прокуратуру, в управление по охране культурного наследия и даже в приёмную Президента.

И лишь когда стена рухнула, и информация об этом дошла до городского головы, к дому приехала большая делегация чиновников. Жильцы в этой связи очень благодарны Дмитрию Денисову за неравнодушие и оперативность.

Такого количества людей в костюмах старинное здание не видело очень давно. Правда, глобального решения проблемы это не дало.

Законодательный тупик

Почему же здание-памятник под окнами горуправы разваливается на глазах, а никаких действий не наблюдается?

Как оказалось, проблема в том, что оно полостью частное, а значит, и отвечать за него обязаны хозяева.

- В соответствии с Жилищным кодексом России, собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения, - пояснил нам представитель городской администрации. - Это касается и объектов культурного наследия. Мы просто не имеем права вкладывать в него бюджетные деньги, это прямое и серьезное нарушение закона.

Что ж, закон есть закон, но только вот осилить масштабную реконструкцию здания двум жильцам-пенсионеркам будет непросто даже при помощи родни. Одна только экспертиза технического состояния обойдется в 350 тысяч.

Надеяться на управляющую компанию не приходится – поступления в виде квартплаты от двух жильцов мизерные на фоне масштаба задачи.

Кстати, именно на УК власти возлагают вину за случившееся.

- Главная причина обрушения - некачественная эксплуатация здания со стороны управляющих организаций, - считает представитель горуправы.

Неподведенные итоги

Комиссия обследовала зону обрушения и составила акт, а вот ремонт аварийной стены по закону возможен только за счет жильцов.

Правда сейчас, как пояснил представитель горуправы, власти пытаются найти спонсора для ликвидации последствий обвала.

Хозяйке нижней аварийной квартиры предложили перебраться в маневренное жилье, но она предпочла остаться дома – опасается оказаться в какой-нибудь общаге с голыми стенами и нехорошим социальным окружением.

Жильцы продолжают ждать, что власти запустят процедуру по Постановлению №47, которое подразумевает обследование, признание всего дома аварийным и расселение.

Дождутся ли?