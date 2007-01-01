Губернаторский дневник: время выбирает лучших
Губернаторский дневник: время выбирает лучших

В Калужской области продолжается подготовка к очередному ежегодному конкурсу «Губернаторский дневник»
Михаил Тырин
22.04, 09:00
Фото Павла Раченко
Этот проект традиционно проводит медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области. Конкурс давно вышел за рамки простого соревнования отличников — сегодня это настоящий смотр талантов, где оцениваются не только оценки в дневнике, но и активная жизненная позиция, увлеченность спортом, творчеством и общественной работой.

Мы остаемся на связи с победителями прошлых лет и задаем вопросы о трудностях, успехах и победах прошедшего года.

Положение о конкурсе вы можете скачать здесь.

Фантазия и фантастика

Для ученика Детчинской средней школы Вани Киселева год был успешным и продуктивным. Он по-прежнему приносит с занятий только пятерки, а буквально на днях стал победителем проекта в честь 110-летия легендарного предприятия ЗИЛ. Защищать проект он ездил в Малоярославец, где конкуренция была очень высокой.
Все силы и время Ваня предпочитает отдавать учебе, концентрируясь на главном и не распыляясь по мелочам.
При этом натура у него творческая, а склад ума — гуманитарный. Любимое увлечение в свободные минуты — лепка из пластилина, которая развивает его фантазию и мелкую моторику. И конечно, самое серьезное внимание он уделяет книгам. В первую очередь тем, что необходимы для школьной программы, а когда есть возможность — с удовольствием читает фантастику.
Сейчас Ваня учится в третьем классе, и о выборе жизненного пути пока не задумывается. Но уже сегодня можно предугадать, что юного отличника с богатой фантазией и творческими замыслами ждет интересное будущее.
Мама лауреата Юлия Валерьевна делится эмоциями:
- О том, что мы стали победителями конкурса, сообщила учительница. Конечно, нам не верилось, что мы войдем в число лучших — ведь в проекте участвовали очень сильные ребята со всей области. Но когда Ваня получил диплом победителя, он был просто счастлив!

Кто много читает, тот много знает

София Азарова стала отличницей уже в первом классе и по сей день уверенно держит планку одной из лучших учениц школы. К восьмому классу она уже определилась с будущей профессией — хочет быть врачом, следуя примеру старшей сестры.
Поэтому особое внимание уделяет профильным школьным предметам: биологии, химии и основам здоровья. В этом году ее работа, посвященная медицине и здоровому образу жизни, получила первое место на школьном конкурсе.
Поддерживать собственное здоровье, физическую форму и тонус София предпочитает в танцевальной школе. А в редкие свободные минуты увлеченно рисует, находя в творчестве способ отдохнуть от интенсивной учебы.
Яркая черта характера Софии — неудержимая тяга к знаниям. Любовь к книгам с малых лет ей привила мама Елена Викторовна.
- Кто много читает, тот много знает, — говорила она дочери. — А кто много знает — тот управляет миром.
София не только учится сама, но и помогает учиться другим. В рамках «Движения первых» она проводит занятия с младшеклассниками, помогая им адаптироваться к школе и полюбить учебный процесс.
- От лица родителей хочу поблагодарить "Комсомолку" за этот конкурс, - говорит нам ее мама. - К последней четверти школьники устают и теряют тот самый огонек в глазах. И такая замечательная победа дает им новые силы и настроение, вдохновляет на дальнейшие успехи и свершения.

Школа, которая учит жизни

- Служу Отечеству! — с такими словами получил диплом победителя Глеб Моторин. В этом году отличник оканчивает учебу в Областном центре образования. Это уникальное учебное учреждение, в которое дети из разных городов и поселков региона не просто приходят на уроки, но и живут там на постоянной основе.
- Это учит их самостоятельности, — уверена мама победителя Олеся Николаевна. — Я считаю, что для мужчины это очень полезное и важное качество — уметь отвечать за себя без напоминаний.
Образовательный центр полностью кадетский, но имеет разные специализации — юнармия, МЧС, ГИБДД. Глеб носит форму и шевроны казачьего класса, он также посещает занятия по спортивной борьбе, регулярно участвуя в соревнованиях.
Однако, будучи патриотом своей страны и дисциплинированным кадетом, свою профессиональную судьбу он видит в IT-индустрии. Глеб уже пишет свои первые компьютерные программы и планирует изучить это направление серьезно, готовясь к поступлению в технический вуз. По вечерам он ходит на подготовительные курсы.
Мама победителя делится:
- Мы много раз переезжали и меняли школы. Считаю, что в этот раз нам особенно повезло — Центр образования оказался самой лучшей школой, которую мы встречали. Здесь дают не просто знания, здесь учат жизни, чести и достоинству.
История Глеба — яркий пример того, как патриотическое воспитание сочетается с современными технологическими увлечениями. Именно таких разносторонних и целеустремленных ребят «Губернаторский дневник» выбирает год за годом, подтверждая: время действительно выбирает лучших.

