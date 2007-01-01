Посмотрите на эти цветы: они ненастоящие… или всё же настоящие

У калужанки Юлии Каштановой дома свой фарфоровый сад.

Фото автора.

В эти весенние дни в Дом мастеров меня привело любопытство - там открылась персональная выставка Юлии Каштановой «Фарфоровый сад».

Целая витрина цветов. Скажу честно, я пыталась понять, как эти цветы сделаны руками.

Потому что выглядят они… ну как живые. Хочется наклониться, рассмотреть поближе, понюхать.

Юлия Каштанова теперь окружена цветами.

Это - терапия

Юлия - женщина удивительной скромности и таланта. Много лет она работает в детском саду.

Сначала была воспитателем, теперь дефектологом. А дома лепит то, что создает природа.

И говорит, это ее терапия, уход от реальности, от бесконечной суеты, отвлекаешься, гораздо спокойнее на душе становится.

Теперь ее квартира превратилась в вечноцветущую оранжерею, рядом уживаются и солнечные одуванчики, и теплолюбивая сакура, и пышные пионы, и нежные подснежники.

И заметьте, их не надо поливать, пересаживать.

Сохнет три часа

До этого Юлия никогда не выставлялась одна. Поддержать ее в Дом мастеров пришли друзья и даже одноклассники, с которыми она не виделась много лет. А ещё были просто калужане – любители красоты.

Народу собралось много, мастерица даже не ожидала такого интереса и поблагодарила всех гостей.

Юлии подарили букет настоящих цветов, возможно, они станут моделями для ее следующих работ. И конечно, всех интересовало, как она создает такую красоту?

Юлия рассказала, что занимается холодным фарфором всего два с половиной года. Посмотрела мастер-класс в интернете и решила попробовать ради интереса. И всё. Затянуло.

А с детства Юлия чем только не занималась - и макраме, и фриволите, и вязание, и шитьё. Вечный поиск. А тут – нашла то, что по душе, говорит: «Не знаю, надолго ли, но сейчас - это любовь».

Холодный фарфор, или полимерная глина - материал особенный. Раскатывается в тончайшие пласты.

Каждый лепесток лепится отдельно. Есть специальные инструменты, чтобы сделать прожилки на листьях, чтобы лепестки были фактурные, как живые.

Самое классное - запекать ничего не надо. Высыхает само часа за три, лучше на свежем воздухе.

А потом тонировка масляными красками или пастелью, потому что изначально материал просто белый. И сборка. А собрать цветок - это как собрать пазл из двадцати хрупких деталей.

«Дача – это не мое»

Первыми работами, которыми Юлия по-настоящему гордится, были веточка сакуры и веточка магнолии. А потом появились маргаритки… случайно.

Коллега попросила: «У меня мама - Маргарита, сделай ей, пожалуйста, маргаритки!» Юлия сделала. И теперь эти цветы - одни из её любимых.

Спросили у мастерицы, откуда же берутся такие чудеса, не на собственной ли дачи она выращивает цветы, а потом с них лепит?

- Дача - не моё, - смеётся Юлия. - Могу по фотографиям делать или с живых цветов лепить. Сейчас весна.

На клумбах уже появляются подснежники, крокусы. Скоро яблони, вишни, сирень, жасмин зацветут. Все кусты будут мной оборваны.

Может сделать любой

Когда-то Юлия закончила художественную школу, поэтому с красками работать умеет. Но она искренне считает, что такую красоту может сделать любой человек.

Было бы желание и немного терпения.

Гости выставки тут же придумали классную идею. Предложили сделать «Фарфоровый сад» чем-то вроде калужского бренда.

И попросили, чтобы Юлия провела творческую встречу - показала мастер-класс, рассказала секреты. Многие ведь тоже хотят попробовать.

«Фарфоровый сад» в Доме мастеров можно увидеть до 7 мая. Цветы здесь не завянут, а, возможно, появится и желание создать что-то прекрасное своими руками. 0+