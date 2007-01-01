«Селёдочки и пол-литра - раз!»: в Калуге показали, как Брежнев шутил с космонавтами

Почему старые плёнки надёжнее современных серверов.

Фото автора.

На VII международном кинофестивале «Циолковский», прошедшем в Калуге, журналист, режиссер-оператор и киновед Николай Майоров рассказал, что хранится в архивах, о первой киносъемке в России, неизвестных кадрах «Волги-Волги» и рассекреченных космических видео.

- Всегда встаёт один и тот же вопрос: на чём хранить материал? – начал рассказ Николай Анатольевич. - Буквально перед поездкой на фестиваль мне позвонил крупнейший специалист Александр Зенин, который сейчас готовит музей кинотехники.

Ужасная новость: его коллега в жутком состоянии - полностью грохнули два сервера вместе с резервным копированием. Исчезли все цифровые материалы, которые собирали последние 20 лет.

Всё, восстановлению не подлежит. Поэтому единственные носители, о которых сегодня можно говорить серьёзно, - это фото- и киноплёнка.

Первая съемка в России

- В этом году 100 лет исполняется Российскому государственному архиву кинофотофонодокументов в Красногорске. Там хранятся материалы с середины XIX века.

Первые фотографии - стёкла 1856–58 годов. Аппараты были огромными, и стёкла большие.

Сохранилась первая съёмка в России - коронация Николая II, 1896 год. Снимали французы, люмьеровская группа. Качество ужасное, но оцифровали.

Все красногорские материалы дублируются ежегодно по госплану, страховые копии увозят далеко за Урал, в спецхранилище, куда не пускают ни киноведов, ни журналистов.

В архиве лежала и уникальная вещь, снятая 120 лет назад - открытие первого заседания Государственной Думы Российской империи 27 апреля 1906 года. Снимал оператор Ягельский.

Это первая съёмка в России при искусственном свете. Мы, специалисты, до сих пор не понимаем, как он умудрился так снять, что и хрустальная люстра проработана полностью, и люди сзади, видны даже ордена.

Теперь про цвет. Первый в мире полнометражный цветной фильм сняли в 1911 году в Индии - коронация Георга V.

Огромная лента - 7 000 метров, почти три часа хронометража.

Единственный сохранившийся кусок - 447 метров, ролик 9 минут – находится в Красногорске.

Цвет в те времена делали с помощью красного и зелёного фильтров: перед аппаратом стояло круглое кольцо с фильтрами, система простая.

Но при просмотре фильма был недостаток: как только начиналось линейное движение, возникал временной параллакс – искажение формы движущихся объектов.

По такой цветовой системе выпускали игровые, документальные фильмы, а для дам в 1910 году стали снимать ежемесячный журнал парижских мод.

На юбилей архива я предложил показать первые советские широкоэкранные цветные фильмы 1955 года со стереозвуком. Один из них - «В чудесном городе», снятый на ВДНХ.

Мы увидим Выставку достижений народного хозяйства, когда вместо ракеты стояла скульптура Сталина, когда всё благоухало и фонтаны били. Этот фильм не показывали с тех самых пор.

Кадры первой киносъемки в России – коронация Николая II, 1896 год.

Коронация Георга V в Индии. Первое цветное кино снималось с помощью зеленого и красного фильтров. При этом на экране возникал временной параллакс - появлялась зеленая или красная кайма.

Вывезли из Германии

- Еще один архив - Госфильмофонда - начал собирать коллекцию в 1935 году.

После войны вывозили материалы из Германии. Всю киностудию УФА вывезли плюс чехословацкие фильмы.

Говорят, идея вывозить хронику пришла Берии, когда при отступлении немецких войск стали попадаться киножурналы с заснятыми на них предателями, принимавшими участие в расстрелах.

По ним можно было вычислять палачей. Стали собирать все киноматериалы, привозили в Госфильмофонд.

Объём вывезенного такой, что только 10 лет назад опубликовали фундаментальный труд с полным описанием.

Проблема в том, что номер журнала «Ди Дойче Вохэншау» выходил в разных вариантах – одна часть, три части, на немецком языке и для оккупированных территорий - на русском, украинском, белорусском.

Пришлось делать сверку видеоматериала. Работали специалисты по технике. И в новом каталоге можно даже узнать, какая именно техника в кадре.

Звучит как пророчество

- Оцифровка идёт много лет. Восстановили все довоенные цветные мультфильмы.

«Майскую ночь» Киевской киностудии, снятую до войны по двухцветной технологии - очень красивая картинка.

Фильм «Кин-дза-дза!» уже раза три восстанавливали.

Всё сканируют, сохраняют на плёнке, делают дубль.

«Волга-Волга» скоро покажут полностью. Вы такой не видели!

Идеальная резкость: у Любови Орловой ворсинки на ткани видны. В 1963 году из фильма вырезали все планы со Сталиным.

А там была потрясающая операторская работа Владимира Нильсена, которого, кстати, расстреляли во время съёмок. Кадр: канал Москва-Волга, два огромных памятника по обеим сторонам реки - Ленину и Сталину.

Я по возрасту застал их. Потом, как мне, ребенку, сказали, «дедушка Сталин ушёл навсегда», его взорвали в 1962-м.

Камера начинает движение, выезжает на палубу и - проход Орловой.

Сложнейшая съёмка: надо было рассчитать скорость парохода, движение камеры. Сейчас этот кадр вернули.

Мы увидим фильм в первозданном виде с титрами 1938 года, лживыми абсолютно, но так он вышел. Было написано: сценарий - Александрова, оператор - Петров.

На самом деле сценарий Эрдмана и Нильсена, Александров – соавтор, а Петров был ассистентом оператора. К показу сделали вступление с правдой.

На Московском фестивале сейчас покажут первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь». Отреставрирован до идеала, звук почистили. Фильму 95 лет.

Восстановили «Чапаева» - видно пейзажи, которых мы никогда и не замечали. Но главное: слышен текст, который раньше съедался техникой записи.

И некоторые фразы звучат как пророчества - про нефтяные месторождения и влияние западных друзей. И это не переозвучка, а идеальная работа звукоинженеров.

Также восстановили 22 стереоскопических фильма - то, что сейчас называют 3D. Когда спрашивают, чем отличается 3D от стереоскопического, только одним: ленностью языка.

Николай Майоров знает всю историю кино.

Разговор «Кедра» с «Зарей»

- Есть архив научно-технической документации, два года назад ему стукнуло 50 лет. На самом деле совершенно неправильно, потому что он был создан на базе другого архива.

И там есть всё - от рецепта советского мороженого до чертежей двигателей кораблей. Я провёл там 9 месяцев. Там уникальные фотографии, документы, письма и фонограммы.

Хранится подлинная запись разговора «Кедра» с «Зарёй» - Гагарина с Королёвым, где есть та самая фраза, сказанная первым космонавтом во время возвращения на землю в спускаемом аппарате: «Я горю, прощайте, товарищи». Это не секрет.

Вы знаете, что улыбающийся Гагарин в скафандре и Королёв с микрофоном - это досъёмка. Как и Сталин в 1941-м.

На рассекреченных плёнках видно, как Гагарин едет в автобусе, а сзади сидит Титов. раньше показывали только Гагарина.

Есть кадры заседания госкомиссии, где видна реакция Титова, когда объявляют, что летит Гагарин.

Как-то на фестивале «Циолковский» в Калуге мы сделали программу из фильма о первом космонавте и рассекреченных материалов, не вошедших в него.

Зрители увидели выражение лица Хрущёва, который привык, что цветы несут ему, а их проносят мимо. Брежнев мнёт шляпу, не зная, что делать.

И потрясающая деталь: у Гагарина развязался шнурок на дорожке. 40 камер снимало, но в эфир пустили план, где шнурок менее заметен. А есть съёмки сверху, где видно, как он болтается.

Операторы, снимавшие это, признавались: «Пот по лицу тёк, боялись, что он наступит и упадёт». Когда Гагарин поднялся по ступеням, все чуть ли не перекрестились.

Не по бумажке

В конце встречи Николай Майоров включил плёнку 1975 года – встреча Брежнева с экипажем «Союз-Аполлон».

И на экране не тот Леонид Ильич, что читает по бумажке на заседании, а живой, местами смешной, а местами - неожиданно человечный.

- Я должен сказать, что это не только крупное событие, а сверх того, что мы имеем. Это шедевр! Смотрел по телевизору, как вы там друг к другу лазали, - доносится с экрана голос Брежнева.

- Расписания у вас были домашние: мусор убрать, тарелки помыть. Вот, ребятам забота какая! Думаю: сейчас бы им селёдочки и пол-литра - раз! Но, думаю, нельзя им, наверное, это…

После просмотра Майорова спросили о больном для всех киноманов вопросе - раскрашивании чёрно-белой классики.

- Негативное отношение к этому, - ответил киновед. - Дело в том, что у операторов в чёрно-белом и в цветном кино совершенно разные задачи.

На мой взгляд, крайне неудачно раскрашен «Цирк», потому что Любовь Орлова розовый цвет терпеть не могла.

Более-менее удачная - «Золушка», там изначально были красивые костюмы. Но сейчас раскрашивание фильмов, слава Богу, остановилось.