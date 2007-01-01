«Я летал в маске инопланетянина и пугал партнеров по сегменту»: Иван Вагнер пообщался с калужанами

Космонавт рассказал о лунной миссии, засорении орбиты спутниками и негативном отношении к футболу.

Фото автора.

На международном кинофестивале «Циолковский» случилась встреча, ради которой собрался полный зал, не осталось свободных мест.

Приехали даже 70 человек из Тулы.

Герой России, лётчик-космонавт Иван Вагнер показал фильм о своей работе на МКС и пообщаться с залом.

Неудачный насос в ассенизационной системе

- У меня было два полёта, - начал встречу Иван. - Первый - в 2020 году.

Экипаж состоял из трёх человек: командир Анатолий Иванишин, я как бортинженер и второй бортинженер - астронавт Крис Кэссиди.

Второй полёт состоялся в 2024 году. Командиром был Алексей Овчинин, я - снова бортинженер и Доналд Петтит.

Многие спрашивают про ракету и корабль.

Ракета-носитель выводит наш корабль «Союз» на так называемую опорную орбиту. Это орбита, на которой корабль может существовать без коррекции больше суток. А дальше мы летим уже к станции.

Сама ракета до станции не долетает. В космосе летает именно корабль.

Ещё есть грузовые корабли «Прогресс». На них мы привозим на станцию эксперименты, оборудование, еду, воду, воздух, топливо. Грузовик стыкуется, мы его разгружаем.

Основная наша задача на станции - научная программа. МКС - это, по сути, уникальная лаборатория.

Мы проводим разные эксперименты. Например, медицинские.

В первой миссии был эксперимент «Пилот»: проверяли, как длительное воздействие невесомости влияет на операторские навыки.

Или альгометрия - изучали, как меняется порог болевой чувствительности.

Был эксперимент «Нейроиммунитет». Я сам у себя брал кровь. Алексей Овчинин помогал шприцем ее выкачивать, но мне было интересно самому себе проколоть вену.

Потом мы делали мазки, часть крови шла в центрифугу, всё замораживалось и спускалось на Землю.

Также собираем волосы, записываем кардиограмму, пульсоксиметрию, активность сна. Задача - понять, как невесомость влияет на иммунную систему.

Есть технические эксперименты. Отрабатываем технику, которая потом будет использоваться на станции или спутниках.

Например, система регенерации воды из урины - СРВУ. Смысл в чём? Если мы собираемся в дальние полёты, к другим планетам, то не сможем посылать грузовые корабли.

Поэтому мы регенерируем воду из урины, очищаем её, потом добавляем в систему регенерации воды из конденсата - у нас есть такая система.

То, что мы выделяем дыханием, потеем, это в кондиционерах собирается, и дальше уже транспортируется в систему регенерации воды.

В итоге примерно 80 процентов воды возвращается обратно в цикл. Вода становится питьевой, она очищается, минерализуется.

Есть биологические эксперименты. Например, «Микромир». Его выполнял Алексей Овчинин в специальном главбоксе.

Смысл главбокса в чём? В том, чтобы защитить среду эксперимента от среды, атмосферы станции. Ведь мы там живём, микробы всё равно есть.

Делаем заборы воздуха из грузовых кораблей, которые к нам прилетают, специальными газоанализаторами, прежде чем объединить атмосферу по вентиляции.

Очень много экспериментов связано с изучением Земли и атмосферы. Сейчас появились и физические - физика космических лучей, биотехнологические.

Но помимо экспериментов, у нас есть и другая работа. Очень много времени уходит на обслуживание станции.

Мы ремонтируем системы, дооснащаем, устанавливаем новое оборудование.

Например, в ассенизационной системе был неудачный микронасос-сепаратор — приходилось его постоянно чинить.

Периодически работаем с роботом-манипулятором.

В первом полёте я помогал Крису Кэссиди захватывать и стыковать грузовые корабли. Приходилось управлять канадским манипулятором.

Сейчас астронавтов на станции больше, они справляются сами.

Самое захватывающее — это выход в открытый космос. Его выполняют под конкретные задачи: установить новое оборудование, демонтировать старое, проложить кабели.

Во время одного из выходов мы отработали на манипуляторе ERA: сняли демонтированное оборудование, отнесли в сторону и просто отбросили его в космическое пространство, как мусор.

Также проводили мониторинг всего неба специальной аппаратурой, которая измеряет гамма-лучи и создаёт карту Вселенной — пульсары, чёрные дыры, нейтронные звёзды.

Конечно, каждый день мы занимаемся физкультурой по два часа. Если этого не делать, наша сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы просто не выдержат возвращения на Землю.

Теперь про быт.

Многие спрашивают про тюбики с едой. Их давно уже нет. Всё приходит в сублимированном виде — мы просто заливаем воду.

Консервные банки мы приклеиваем к столу на клейкую ленту, чтобы они не улетали. Соки, салаты — всё на липучках.

В субботу у нас санитарный день: пылесосим, протираем стены и потолок салфетками.

Пылесос отечественный, делает Институт медико-биологических проблем. Но гремит он, как двигатель самолёта, так что пылесосим в наушниках.

В 2020 году к нам прилетел экипаж Crew Dragon — Боб Бенкен и Даг Хёрли. Они прожили с нами два месяца.

Мы помогали им упаковываться в скафандры. Американский скафандр в чем-то удобнее, но одному в него не залезть - обязательно нужен помощник.

Много фотографируем. В прошлом году я снял извержение вулкана в Исландии, а также вулкан на острове Сакурадзима, что южнее Японии.

Моё любимое место - Камчатка, Ключевская группа. Её интересно фотографировать в любое время года.

Ещё мы видели крупнейший айсберг, который откололся от Антарктиды. Сейчас летает Сергей Кудь-Сверчков, он фотографировал его - айсберг уже раскололся, стал меньше.

На станции за сутки мы делаем 16 витков, видим 16 рассветов и 16 закатов.

В первом полёте мне повезло: мимо пролетала комета Неовайз. Во втором полёте я видел сразу две кометы. Не каждый космонавт может этим похвастаться.

И мне удалось сделать красивый кадр: серебристые облака и комета - два редких события одновременно.

Северное сияние тоже невероятно красиво. Прошлый и позапрошлый годы были очень насыщены ими из-за высокой солнечной активности. Я много фотографировал полярные сияния.

Во втором полёте сделал много астрономических кадров. Например, снял покрытие Сатурна Луной.

На снимке можно разглядеть даже кольца Сатурна! Снял Большое Магелланово Облако - ближайшую к нам галактику.

И парад планет, когда на небе было видно одновременно четыре планеты. У меня есть кадр, где в одном снимке Марс и Юпитер, а еще Млечный Путь и ночной город внизу.

Ну и, наконец, возвращение. Многие думают, что при посадке происходит взрыв. Нет, это не так.

За 80 сантиметров до Земли срабатывают двигатели мягкой посадки. Они вырывают грунт.

Да, удар есть. Нас даже немного перевернуло в прошлый раз. Но это как упасть на спину с полутора метров на спортивный мат. Это действительно мягкая посадка.

Иван Вагнер дважды летал на МКС, а в открытом космосе работал более 7 часов.

Один из экспериментов на МКС. Иван сам у себя берет кровь из вены.

Микротрещин было много

Во второй части встречи космонавта засыпали вопросами.

- Правда ли, что при входе в плотные слои атмосферы теряется связь?

- Да. Вокруг корабля образуется плазма. Корабль тормозится об атмосферу, идёт испарение теплозащиты, нагрев, температура достигает 2000–3000 градусов.

Плазма - это ионизированный поток, который перекрывает все радиосигналы. Как только плазма исчезает, связь снова появляется.

- Были ли у вас во время полёта нештатные ситуации?

- Были. Периодически что-то ломается, приходится чинить. Но сложные внештатные ситуации случаются редко.

В 2020 году мы с Анатолием Иванишиным начали искать утечку воздуха и нашли первую трещину. Скорость утечки была невысокой, но микротрещин было много.

Экипажи искали их ещё пять лет. Недавно экипаж Рыжикова и Зубрицкого нашёл последние трещины и заделал их. Теперь мы не теряем атмосферу.

Была и другая ситуация - с токсичной атмосферой, но она до сих пор остаётся непонятной.

- Какие чувства вы испытали, когда впервые вышли в открытый космос?

- Целый коктейль из чувств. С одной стороны, в скафандре очень тесно. Приходится преодолевать сопротивление оболочки - снаружи вакуум, внутри 0,4 атмосферы, скафандр раздут.

Мы работаем в основном руками: перестёгиваем страховочные фалы, переносим оборудование. Это как восемь часов надо ходить с экспандером, постоянно его сжимать.

При этом ты постоянно следишь за безопасностью. Если фалы отстегнулись - всё, ты улетаешь, и никто не поможет. Ну и задачу надо успеть выполнить.

Идёшь, смотришь, всё ли застраховал, как пройти, что делать дальше.

И всё это замешивается безумно красивыми видами. Но, к сожалению, пропустить через себя не было времени.

- Случаются ли конфликты на МКС между членами экипажа?

- У меня в двух полётах не было ни разу конфликтной ситуации.

Да, тяжело находиться в замкнутом объёме узким коллективом. Но нас готовят, с нами работают психологи.

И ты понимаешь: если коллеги начинают тебя раздражать - это твоя собственная усталость.

Главное - вовремя это осознать, дать себе отдохнуть, закрыться в каюте, послушать музыку, позвонить домой.

На МКС постоянно идет отработка действий при внештатных ситуациях: пожаре, разгерметизации, токсичная атмосфера.

«Крис Кэссиди несколько дней жил на нашем сегменте, третьей каюты не было, и мы ему нашли место в шлюзовом отсеке, закрывали там люки, спальный мешок привязали. Главное, чтобы было место продуваемое».

Взял бы черепаху

- Смогут ли туристы летать в космос в будущем?

- Они уже летают. Первыми туристов на МКС начала возить Россия ещё в 2002 году. Сейчас из-за санкций Маск и Безос перехватили инициативу, но мы по-прежнему открыты.

Последний туристический полёт был в 2022 году: Александр Мисуркин с двумя японцами. Здесь вопрос в цене.

На «Союзе» 12 дней в космосе в 2022 году стоили 50 миллионов долларов. У Маска дешевле не будет, потому что ракета выводит в космос всего 5 процентов своей массы. Это очень дорого.

- Какое животное вы бы взяли с собой в космос, если бы можно было?

- Знаете, кто первым облетел Луну? Черепахи. Советский Союз в 1959 году запустил черепах на облёт Луны. Так что я бы, наверное, взял черепаху.

Трудно ходить, даже стоять

- Как невесомость влияет на здоровье?

- В невесомости первое, что чувствуем – меняется перераспределение жидкости. На Земле две трети жидкости находится в нижней части тела.

На станции она распределяется равномерно. Это как если бы вы лежали головой вниз под углом 30 градусов. Возникает укачивание, тошнота.

Постепенно привыкаешь. Нагрузки нет, начинают атрофироваться мышцы. Сердцу больше не нужно бороться с гравитацией.

Поэтому мы и занимаемся физкультурой. Кальций из костей вымывается.

Но невесомость хороша для позвоночника: он вытягивается на 1–2 сантиметра, хрящи встают на место. Но когда возвращаемся, всё обратно сжимается.

После посадки нас укачивает, нет координации, тяжело ходить, даже стоять.

Сердцу трудно качать кровь, сосуды в ногах могут полопаться.

Поэтому первые две недели мы носим компрессионный костюм и сидим на определенной диете. Полное восстановление занимает около полугода.

Психологически тяжело

- Не превращается ли ваша работа на станции в рутину?

- Я сейчас так красиво рассказываю, а на самом деле рутины очень много. Работа повторяется, становится однообразной.

Через несколько месяцев психологически тяжело.

Если в первые дни ты смотришь на Землю и думаешь: «Вау, как красиво!», то через четыре месяца выглядываешь в иллюминатор: «Ну да, красиво». Ко всему привыкаешь.

- Иван, скажите, чем вы занимаетесь по воскресеньям?

- Воскресенье у нас полноценный выходной. Планируем сеанс связи с семьёй.

Физкультуру тоже никто не отменял. А всё остальное время отдыхаем, занимаемся личными делами.

Ну, и фотографирую, конечно. За иллюминатором такая красота - невозможно не снимать.

- Смотрите ли вы в свободное время футбол?

- Свободного времени мало. Если и смотрю, то КВН. Футбол я не воспринимаю.

Хорошо шутят на эту тему: 11 мужиков за миллионы рублей бегают за одним мячиком и при этом ещё результат не могут показать. Я этого не понимаю.

Есть много видов спорта, которые лишены финансирования, - борьба, например. Поэтому я отношусь к футболу достаточно отрицательно.

Инопланетяне существуют

- Какой самый забавный случай произошёл с вами на МКС?

- Забавных случаев много. Особенно во втором полёте, когда с нами летал Дон Петтит.

У него очень хорошее чувство юмора. И я попросил свою супругу, и она прислала мне маску инопланетянина.

Летал в ней по станции и пугал партнёров по сегменту. А потом начал снимать смешные ролики.

- Как вы думаете, инопланетяне существуют?

- С точки зрения вероятности - да. В нашей галактике 100 миллиардов звёзд. Вокруг многих есть планеты.

Вероятность того, что где-то сложились такие же условия, как на Земле, очень высока. Вопрос в том, как мы встретимся.

Сейчас нашли уже около 6000 экзопланет - планет, которые находятся относительно своей звезды в поясе жизни, как Земля относительно Солнца.

Ближайшие из наиболее вероятных - в 100 световых годах от нас. Физика пока не знает, как преодолеть такие расстояния.

К другим планетам

- Сейчас идёт новый этап освоения Луны. Много робототехники, беспилотников. Насколько вообще актуален человек на Луне? И если бы вы оказались там, какой эксперимент провели бы?

- Пока только беспилотные станции есть. Но если мы хотим, чтобы человечество когда-нибудь полетело к другим планетам, нам нужно учиться на Луне: прилуняться, взлетать, строить базы, работать вместе с роботами.

Практика показывает, что в космосе первым делом ломаются автоматические системы. И их кому-то нужно чинить.

Поэтому без человека не обойтись.

Какой эксперимент был бы интересен мне? Китай и Иран предлагали поставить на Луне телескоп хорошего диапазона. Вот это было бы интересно.

Но в целом, задачи должны ставить учёные.

- Если бы у вас была возможность, на какую планету вы хотели бы полететь?

- Я бы хотел посетить Европу - спутник Юпитера - и Титан - спутник Сатурна. Это два кандидата на наиболее вероятное наличие жизни.

Но я реалист: на моём веку этого не случится. Нам бы до Луны дотянуть.

- А как же радиация?

- Теплозащита у корабля есть, но полностью от радиации она не защищает.

Многие думают, что за магнитными поясами нас сразу убьёт. Нет, уровень радиации там выше, но не критичен для миссии в 10–12 дней.

Вообще, у нас уровень радиации примерно в 100 раз выше. А за поясами - ещё выше.

Если ещё и вспышка на Солнце – еще больше повышается. Поэтому и полёты планируют на спокойные периоды.

Переубеждать трудно

- Сейчас много людей, которые не верят в космическую программу. Что бы вы им сказали?

- Этот вопрос мы как раз сегодня обсуждали с коллегами. Есть убеждённые люди, которых переубедить тяжело - они не слышат логических аргументов, как плоскоземельщики.

Спорить с ними в интернете - неблагодарное дело. Им можно рассказать всю историю освоения, этапы испытаний по лунной американской программе, которая была ещё с 1969 по 1972 гг.

Многие даже не знают, что американцы шесть раз были на Луне. И спорят, говорят: «Да нет, вы обманываете». А есть люди, которые что-то слышали, но не разбираются. Вот их, наверное, имеет смысл переубеждать.

Есть и те, кто специально дорисовывает что-то ради просмотров. С ними бороться - как с ветряными мельницами.

Много сил тратишь.

- Насколько правдиво в кино показывают космос и быт на орбите?

- Многие вещи показывают правильно, но сценаристы всегда искажают. Я предпочитаю смотреть фантастику, которая далека от реальности - там нет претензий на достоверность.

А такие фильмы, как «Гравитация» или даже «Вызов», где быт показан более-менее правдиво, всё равно сценаристы завернули много сказок. Я начинаю искать ляпы.

Из всего, что снято про космос, мне больше всего нравится «Интерстеллар».

Спутники замуривают орбиту

- Как обеспечивается безопасность станции от космического мусора? Есть ли предел количеству спутников?

- Моё субъективное мнение, их уже очень много. Я считаю, столько не нужно.

Наземные службы отслеживают все объекты размером от 10 сантиметров. Если есть вероятность столкновения, мы планируем манёвр уклонения.

Мелкие частицы попадают постоянно - на иллюминаторах появляются каверны, солнечные батареи бывают пробиты.

Крупные осколки отслеживают. Но проблема в том, что спутников становится всё больше.

Маск хочет довести количество «Старлинков» до 15 тысяч, а Китай вообще говорит о 200 тысячах. Это только одно направление связи!

Орбиту мы замусориваем очень сильно. С этим нужно что-то делать на международном уровне.

Помогут Смешарики

- Мы – девятиклассники, любители физики, скажите, вы смотрели мультфильм «Смешарики: Пин-код»?

- Да, я смотрю Смешариков и своим детям показываю. Отличный мультик.

- Как вы относитесь к тому, чтобы использовать его на школьных уроках физики?

- Хороший вопрос. Там некоторые вещи объясняются очень доходчиво. Для младших детей, которые ещё не готовы сидеть с учебниками и формулами, это было бы отличным введением в физику.

- У нас в девятом классе есть ядерная физика, и в мультике тоже есть серии про цепную реакцию. Стоит показывать девятиклассникам?

- Думаю, стоит. Но вопрос к вам: вы будете смотреть мультик? Мне кажется, сегодня девятиклассники смотрят фильмы намного взрослее.

- Вы ошибаетесь, мы очень любим мультики, особенно «Смешариков»!

- Но это не отменяет чтения материала, изучения формул и решения задач!

Затянул космос

- Все дети мечтают стать космонавтами. А кем мечтали стать вы?

- Я не уверен, что все дети сейчас мечтают стать космонавтами. Я часто хожу в школы и задаю этот вопрос.

И на большой актовый зал поднимаются две руки.

А в детстве я мечтал рисовать мультфильмы - я любил рисовать.

Потом хотел быть палеонтологом. И только в старших классах меня затянул космос. В моей школе была астрономия, мне повезло.

- Что было самым сложным в подготовке к полёту?

- Годами сдавать экзамены и зачёты. От отбора до старта у меня прошло 9,5 лет.

И все эти 9,5 лет - постоянные экзамены. И нельзя сдать ниже четвёрки. Если сдал на тройку - ты завалил.