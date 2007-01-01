Тысячи убытка ради города: почему городской голова пошел на такую жертву
В этом году Калуга отмечает 200-летие со дня рождения Ивана Кузьмича Ципулина – купца, благотворителя и городского головы, который руководил нашим городом 16 лет, вплоть до самой своей смерти в 1901 году.
Ципулина вспоминали в библиотеке им. Белинского.
Сотрудники Государственного архива Калужской области представили историческую находку, краевед Валентина Фридгельм рассказала об Иване Козьмиче и показала неизвестные снимки семьи градоначальника.
Была на мероприятии и прямой потомок Ивана Кузьмича – калужанка Марина Зубова, которая сегодня переживает за судьбу дома предка на улице Подвойского.
Помнили долго
Когда в 1919 году в Калуге на стрелке современных улиц Ленина и Московской открыли памятник Карлу Марксу, многие горожане говорили: «Ну наконец-то, Ципулина поставили!».
Фигура основоположника научного коммунизма была тогда знакома не всем, а вот своего бывшего голову, четырежды переизбиравшегося на этот пост, калужане помнили отлично.
К тому же Иван Кузьмич внешне смахивал на Маркса – та же окладистая борода, взгляд из-под бровей.
По иронии судьбы неподалеку от памятника располагался дом, который прежде принадлежал семье Ципулиных, но впоследствии он был выкуплен тюремной инспекцией.
Водопровод, пароходы, железная дорога
Наследие Ципулина в Калуге огромно.
На его личные средства была открыта первая в городе публичная библиотека, создано страховое общество, устроен лазарет.
Он дал деньги на ремонт Николаевской гимназии и на устройство работного дома. В 1915 году, уже после смерти Ивана Кузьмича, на средства, которые он завещал, в Калуге открыли строительное училище, первый выпуск составил 32 человека.
Позже здание этого училища на нынешней улице Герцена отдали БТИ.
Сегодня мы привыкли к тому, что вода в кране есть всегда. Но в XIX веке проведение водопровода оказалось делом сложным.
Многие годы городская дума пыталась решить этот вопрос, но безуспешно.
Иван Кузьмич взялся за него с присущей ему предприимчивостью. Он разработал проект, предложил собранию думы выпустить ассигнации.
В 1887 году водопровод заработал: на Садовой улице (ныне улица Кирова) возвели водонапорную башню, и по деревянным трубам из Зеленого Крупца в дома потекла вода.
Исследователь Вусович, автор статьи о 50-летии городского водопровода, писал о Ципулине:
«Энергичный, предприимчивый, желавший к тому же получить известность…
Ципулин был новым человеком в Калуге. Крестьянин Рязанской губернии, служивший водоливом и получивший средства после женитьбы на вдове бывшего своего хозяина, он поселился в Калуге только в 1867 году.
Это был человек, едва умевший читать, писать, но обладавший большой инициативой».
Но главной страстью Ципулина была вода речная.
В 1872 году он открыл пассажирское пароходное сообщение от Калуги до Серпухова, а вскоре – до Каширы.
«Калужские губернские ведомости» 21 мая 1883 года с восторгом писали:
«В 3-м часу пополудни на пароходе «Ока» купца Ципулина раздался свисток, публика массой бросилась на пароход, желая воспользоваться бесплатным катанием.…
Раздался выстрел из пушки, и родная наша река, некогда славная своим судоходством, – кормилица тысячи людей, огласилась громкими криками: «Ура!».
Сейчас же импровизировался хор, и началось пение народного гимна.
Во время пения «Боже, Царя храни» публика обнажила головы и стоя выслушивала гимн. Пароход сделал три рейса, и каждый раз новой публики набиралось множество».
Пароходство было делом семейным.
В Государственном архиве Калужской области сохранилось заявление от 21 октября 1884 года, которое подавал сын Ивана Кузьмича – Иван Иванович. Как рассказала представитель архива Светлана Симоненкова, он просил разрешения устроить на реке Оке, в селе Красном Тарусского уезда, гавань для зимовки пароходов.
Ивану тогда не было и тридцати, но он уже активно участвовал в бизнесе. Впоследствии именно ему отец завещал пароходство.
Железная дорога в Калуге тоже появилась при Ципулине. Несмотря на то, что калужские купцы были недовольны конкуренцией,
Иван Кузьмич добился, чтобы управление Сызрань-Вяземской железной дороги оставили в нашем городе.
Сам он за два года существования дороги потерпел убытки в 71 000 рублей, но благодаря этому решению в Калуге начала развиваться промышленность.
Иван Кузьмич был не просто богатым купцом (в конце XIX века у него насчитывалось от пяти до семи пароходов), он был глубоко верующим.
Рядом с его домом в Калуге располагалась Казанская церковь – когда-то богатейшая в городе.
Ципулин был ее старостой, жертвовал значительные средства на украшение, оплачивал хор.
Известно, что и у себя на родине, в селе Ловцы, в 1872 году он пожертвовал колокола весом почти 132 пуда – более двух тонн.
А их звон, разносящийся по воде, был слышен даже в Рязани.
Семья младшего сына осталась в Калуге
Краевед Валентина Фридгельм, много лет собирающая материалы о Ципулине, отмечает:
в 1867 году, в возрасте 38 лет, овдовев и оставшись с тремя детьми на руках (старший сын Иван, младший Петр и дочь Екатерина), он купил дом у Долговых на Казанской улице (ныне Подвойского).
И второй раз женился на Наталье Николаевне Куровой.
Дочь Ципулина - Екатерина – умерла рано. Младший сын – Петр - скончался в 1895 году, но в Калуге осталась его семья, сын Константин.
Старший сын Ципулина – Иван, лесопромышенник и владелец пароходства – после революции вместе с семьей уехал в Москву.
В 1919 году Ципулиных записали в буржуазию, пароходство муниципализировали. Ивану Ивановичу тогда было уже 64 года. Он потерял свой бизнес и доход.
Долгие годы имя Ивана Кузьмича было под запретом.
Как вспоминает Марина Зубова, потомок двух известных купеческих родов – Вашковых и Ципулиных (ее бабушка, Ольга Вашкова, вышла замуж за внука Ивана Кузьмича Константина Петровича), в детстве она застала время, когда о Ципулине нельзя было говорить вслух.
- Богач, а богачи все враги народа, – объясняет Марина Николаевна.
Ей через три месяца исполнится 89 лет, она помнит, как в пятилетнем возрасте бабушка за руку вела ее в дом на Подвойского, через резное крыльцо, которого сегодня уже нет.
Дом рушится, и это боль не только Марины Николаевны, но всех калужских краеведов.
И он заплакал
Отдельная и очень трогательная страница юбилейного года связана с памятником Ивану Кузьмичу в Калуге. Бронзовый Ципулин стоит напротив своего собственного деревянного дома на улице Подвойского.
Этой зимой Марина Зубова вместе с краеведом, писателем Алексеем Урусовым, студентами и директором училища, которое построил ее предок, пришли к памятнику почистить снег.
Вдруг Алексей Урусов обратил внимание: на голове скульптуры лежала шапка снега, которая подтаяла, и по лицу Ивана Кузьмича текли слезы.
– Смотрите, а он же плачет, – сказал Алексей. Вот такое совпадение.
Марина Николаевна прочитала тогда свои стихи:
«Не каждому дано на свет явиться дважды.
Из глубины веков восстать не может каждый,
Чтоб 200 лет спустя спокойно, без сомнения,
Принять большой почёт, людское уважение…»
Калужане, собравшиеся у памятника, замерли.
Казалось, сам Иван Кузьмич, чье имя долгие годы было предано забвению, дождался наконец признания и благодарности потомков.
