Тысячи убытка ради города: почему городской голова пошел на такую жертву

И что заставило плакать бронзового Ципулина.

Фото автора .Валентина Фридгельм показала редкие фото семьи Ципулина.

В этом году Калуга отмечает 200-летие со дня рождения Ивана Кузьмича Ципулина – купца, благотворителя и городского головы, который руководил нашим городом 16 лет, вплоть до самой своей смерти в 1901 году.

Ципулина вспоминали в библиотеке им. Белинского.

Сотрудники Государственного архива Калужской области представили историческую находку, краевед Валентина Фридгельм рассказала об Иване Козьмиче и показала неизвестные снимки семьи градоначальника.

Была на мероприятии и прямой потомок Ивана Кузьмича – калужанка Марина Зубова, которая сегодня переживает за судьбу дома предка на улице Подвойского.

Один из трех сохранившихся портретов Ивана Кузьмича Ципулина.

Калужане собрались послушать рассказ о Ципулине.

Помнили долго

Когда в 1919 году в Калуге на стрелке современных улиц Ленина и Московской открыли памятник Карлу Марксу, многие горожане говорили: «Ну наконец-то, Ципулина поставили!».

Фигура основоположника научного коммунизма была тогда знакома не всем, а вот своего бывшего голову, четырежды переизбиравшегося на этот пост, калужане помнили отлично.

К тому же Иван Кузьмич внешне смахивал на Маркса – та же окладистая борода, взгляд из-под бровей.

По иронии судьбы неподалеку от памятника располагался дом, который прежде принадлежал семье Ципулиных, но впоследствии он был выкуплен тюремной инспекцией.

Водопровод, пароходы, железная дорога

Наследие Ципулина в Калуге огромно.

На его личные средства была открыта первая в городе публичная библиотека, создано страховое общество, устроен лазарет.

Он дал деньги на ремонт Николаевской гимназии и на устройство работного дома. В 1915 году, уже после смерти Ивана Кузьмича, на средства, которые он завещал, в Калуге открыли строительное училище, первый выпуск составил 32 человека.

Позже здание этого училища на нынешней улице Герцена отдали БТИ.

Сегодня мы привыкли к тому, что вода в кране есть всегда. Но в XIX веке проведение водопровода оказалось делом сложным.

Многие годы городская дума пыталась решить этот вопрос, но безуспешно.

Иван Кузьмич взялся за него с присущей ему предприимчивостью. Он разработал проект, предложил собранию думы выпустить ассигнации.

В 1887 году водопровод заработал: на Садовой улице (ныне улица Кирова) возвели водонапорную башню, и по деревянным трубам из Зеленого Крупца в дома потекла вода.

Исследователь Вусович, автор статьи о 50-летии городского водопровода, писал о Ципулине:

«Энергичный, предприимчивый, желавший к тому же получить известность…

Ципулин был новым человеком в Калуге. Крестьянин Рязанской губернии, служивший водоливом и получивший средства после женитьбы на вдове бывшего своего хозяина, он поселился в Калуге только в 1867 году.

Это был человек, едва умевший читать, писать, но обладавший большой инициативой».

Но главной страстью Ципулина была вода речная.

В 1872 году он открыл пассажирское пароходное сообщение от Калуги до Серпухова, а вскоре – до Каширы.

«Калужские губернские ведомости» 21 мая 1883 года с восторгом писали:

«В 3-м часу пополудни на пароходе «Ока» купца Ципулина раздался свисток, публика массой бросилась на пароход, желая воспользоваться бесплатным катанием.…

Раздался выстрел из пушки, и родная наша река, некогда славная своим судоходством, – кормилица тысячи людей, огласилась громкими криками: «Ура!».

Сейчас же импровизировался хор, и началось пение народного гимна.

Во время пения «Боже, Царя храни» публика обнажила головы и стоя выслушивала гимн. Пароход сделал три рейса, и каждый раз новой публики набиралось множество».

Пароходство было делом семейным.

В Государственном архиве Калужской области сохранилось заявление от 21 октября 1884 года, которое подавал сын Ивана Кузьмича – Иван Иванович. Как рассказала представитель архива Светлана Симоненкова, он просил разрешения устроить на реке Оке, в селе Красном Тарусского уезда, гавань для зимовки пароходов.

Ивану тогда не было и тридцати, но он уже активно участвовал в бизнесе. Впоследствии именно ему отец завещал пароходство.

Железная дорога в Калуге тоже появилась при Ципулине. Несмотря на то, что калужские купцы были недовольны конкуренцией,

Иван Кузьмич добился, чтобы управление Сызрань-Вяземской железной дороги оставили в нашем городе.

Сам он за два года существования дороги потерпел убытки в 71 000 рублей, но благодаря этому решению в Калуге начала развиваться промышленность.

Иван Кузьмич был не просто богатым купцом (в конце XIX века у него насчитывалось от пяти до семи пароходов), он был глубоко верующим.

Рядом с его домом в Калуге располагалась Казанская церковь – когда-то богатейшая в городе.

Ципулин был ее старостой, жертвовал значительные средства на украшение, оплачивал хор.

Известно, что и у себя на родине, в селе Ловцы, в 1872 году он пожертвовал колокола весом почти 132 пуда – более двух тонн.

А их звон, разносящийся по воде, был слышен даже в Рязани.

При пжаре в с. Ловцы колокола пострадали, но их отлили заново.

Семья младшего сына осталась в Калуге

Краевед Валентина Фридгельм, много лет собирающая материалы о Ципулине, отмечает:

в 1867 году, в возрасте 38 лет, овдовев и оставшись с тремя детьми на руках (старший сын Иван, младший Петр и дочь Екатерина), он купил дом у Долговых на Казанской улице (ныне Подвойского).

И второй раз женился на Наталье Николаевне Куровой.

Дочь Ципулина - Екатерина – умерла рано. Младший сын – Петр - скончался в 1895 году, но в Калуге осталась его семья, сын Константин.

Старший сын Ципулина – Иван, лесопромышенник и владелец пароходства – после революции вместе с семьей уехал в Москву.

В 1919 году Ципулиных записали в буржуазию, пароходство муниципализировали. Ивану Ивановичу тогда было уже 64 года. Он потерял свой бизнес и доход.

Семья Ивана Ивановича Ципулина. У него были сыновья Сергей, Владимир (возможно, его лицо закрашено, так как он был репрессирован и в 1937 расстрелян), Иван, дочери Екатерина, Татьяна, Лидия.

Внучки Ивана Кузьмича Ципулина, дочери его старшего сына Ивана - Екатерина, Лидия и Татьяна.

Долгие годы имя Ивана Кузьмича было под запретом.

Как вспоминает Марина Зубова, потомок двух известных купеческих родов – Вашковых и Ципулиных (ее бабушка, Ольга Вашкова, вышла замуж за внука Ивана Кузьмича Константина Петровича), в детстве она застала время, когда о Ципулине нельзя было говорить вслух.

- Богач, а богачи все враги народа, – объясняет Марина Николаевна.

Ей через три месяца исполнится 89 лет, она помнит, как в пятилетнем возрасте бабушка за руку вела ее в дом на Подвойского, через резное крыльцо, которого сегодня уже нет.

Дом рушится, и это боль не только Марины Николаевны, но всех калужских краеведов.

Ольга Вашкова с Константином Ципулиным – сыном Петра Ципулина.

И он заплакал

Отдельная и очень трогательная страница юбилейного года связана с памятником Ивану Кузьмичу в Калуге. Бронзовый Ципулин стоит напротив своего собственного деревянного дома на улице Подвойского.

Этой зимой Марина Зубова вместе с краеведом, писателем Алексеем Урусовым, студентами и директором училища, которое построил ее предок, пришли к памятнику почистить снег.

Вдруг Алексей Урусов обратил внимание: на голове скульптуры лежала шапка снега, которая подтаяла, и по лицу Ивана Кузьмича текли слезы.

– Смотрите, а он же плачет, – сказал Алексей. Вот такое совпадение.

Марина Николаевна прочитала тогда свои стихи:

«Не каждому дано на свет явиться дважды.

Из глубины веков восстать не может каждый,

Чтоб 200 лет спустя спокойно, без сомнения,

Принять большой почёт, людское уважение…»

Калужане, собравшиеся у памятника, замерли.

Казалось, сам Иван Кузьмич, чье имя долгие годы было предано забвению, дождался наконец признания и благодарности потомков.