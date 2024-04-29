«Реализация была на высоком уровне»: «Калуга» разгромила ивановский «Текстильщик»

В воскресенье, 28 апреля, ФК «Калуга» сыграл домашний матч с ивановским «Текстильщиком».

В начале игры обе команды показали своим фанатам, что намерены играть в атаке и ничьи не ожидается. До этого у гостей была рекордная ничейная серия. Одержать победу «Текстильщику» удалось один раз, а обыграть себя ивановские футболисты не давали 7 раз подряд. Однако сегодня это удалось сделать нашей команде.

Новый тренер Дмитрий Кириченко кардинально изменил тактику игры, что кажется, стало ошибкой. Несмотря на счет 1:4 победа не далась «Калуге» просто так, а происходящее на поле не раз заставляло сердца болельщиков одной и другой команды биться быстрее.

В «Калуге» изменений в составе после победной игры с Курском не произошло. На поле вышли те же футболисты, которые недавно привезли домой с выезда долгожданные три очка.

Болельщики создавали потрясающую атмосферу с первых секунд и до финального свистка.

Из Иваново в Калугу приехали около 20 человек.

В начале игры «Текстильщик» создавал достаточно много опасных моментов. Во всей красе себя снова показал наш вратарь Артем Герасимов, который в первые минуты матча вытащил мяч из-под перекладины. При следующих атаках калужских ворот Герасимов не раз спасал свою команду.

На трибунах калужские фанаты стали заметно переживать за исход поединка. Однако «Калуга» быстро начала нагнетать обстановку у ворот «Текстильщика». Фанатские трибуны не раз заряжали «Полях!». Футболист усердно атаковал ворота красно-белых, умело обходя защиту гостей.

Данил Полях – калужский нападающий с характером, что он в очередной раз показал в сегодняшней игре. Арбитр не раз пригрозил пальцем калужскому футболисту. За сезон Поляху четыре раза показали желтую карточку. На поле он играет на левом краю атаки. Раньше эта роль была отведена травмированному капитану команды Николаю Суханову,

Однако он и сейчас старается помогать родной команде выиграть.

Николай Суханов поддерживал команду вместе с сектором активной поддержки и попробовал себя в роли барабанщика.

Несмотря на обилие фолов, игру нельзя было назвать грубой. Создавалось ощущение, что воспитанники Михаила Белова решили во что бы то не стало одержать бескомпромиссную победу дома, что им и удалось.

На 27 минуте из вратарской зоны гол в ворота гостей забил Александр Голубцов. Оборона гостей будто забыла о его существовании, и он спокойно открыл счет, забив свой первый за сезон мяч.

На 34-минуте калужский футболист Иван Козлов насквозь прошил ворота «Текстильщика» с дальнего удара. Мяч молниеносно залетел под перекладину, не оставив вратарю команды гостей ни одного шанса.

Через некоторое время поле из-за травм покинули ключевые игроки «Текстильщика» капитан Александр Елисеев и полузащитник Алексей Евсеев.

На 39 минуте «Текстильщик» заработал угловой и получил шанс исправить ситуацию. Однако красно-белым это не удалось.

После перерыва команда из Иваново показала свой характер.

Нападающий Алексей Скворцов провел несколько опасных атак, а полузащитник Никита Климов зарядил в перекладину калужских ворот. Затем Скворцову удалось забить в ворота калужан на 65 минуте игры.

После этого гости продолжали активно атаковать, провели целую серию из трех угловых, но допустили ошибку в контратаке. Третий гол забил калужский футболист Дмитрий Захаров. Он как обычно быстро штурмовал ворота один на один. Михаил Белов часто оставляет его под конец игры, и молодой игрок, как правило, поражает ворота соперника. Мяч молниеносно пролетел под рукой Тимофей Кашинцева.

К концу игры нападающий Александр Шленкин атаковал ворота «Калуги», но Герасимов снова спас команду.

В добавленное время Захаров оформил дубль и увеличил счет до разгромного 4:1.

Опасные моменты и голы калужан.

Главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Кириченко поделился своими эмоциями от игры на пресс-конференции.

- Многое что не получилось, особенно первый тайм. Тут я хочу взять вину на себя. Я пытался что-то изменить, но это не получилось. Остались вопросы к некоторым футболистам, но повторюсь, ответственность на мне.

- Во втором тайме у нас были хорошие моменты, 2-3 где-то. Но мы их не использовали.

Главный тренер «Калуги» Михаил Белов отметил, что игра по счету может показаться легкой, но это не так.

- Согласен, что счет большой. Но сложности и противостояние, все было. Даже после выигранного нами первого тайма чувствовалось, что у Иваново сильная, организованная команда, хорошие и опытные игроки. Мы понимали, что второй тайм они проведут более агрессивно и готовы были к этому, поговорили об этом в раздевалке. Похожая ситуация у нас была в Курске. Пропущенный мяч со стандартного положения внес интригу, но в целом хочу поблагодарить ребят, что они выдержали это давление, поблагодарить наших болельщиков.

- Быстрые ответные атаки в конце сыграли решающую роль. После третьего мяча стало понятно, что мы не упустим победу. Огорчает, что игрок Иваново получил травму. Это было рядом со мной, наш игрок играл в мяч, попал по ноге, скорее всего там растяжение связок. Но это спорт, здесь не избежать травматизма. Нам конечно бы хотелось таких ситуаций избежать, тем более, что наш игрок получил 4 желтую карточку. Приносим свои извинения.

- Хорошая, эмоциональная игра. Мы забили четыре мяча, реализация была на высоком уровне, - подытожил Белов.

Следующую игру «Калуга» проведет на выезде. 4 мая наша команда встретится с лидером турнирной таблицы костромским «Спартаком».

Сейчас ФК «Калуга» занимает 4 строчку турнирной таблицы. На счету команды 14 очков.