Почему калужский Губернский парк вновь остался за бортом благоустройства

Проблемы и неудачи преследуют Губернский парк с момента его создания.

В среду, 17 апреля, к нам обратились жители Правобережья областного центра с просьбой разобраться, почему его никогда не ставят на голосование при выборе объектов для благоустройства в рамках проекта «Комфортная городская среда»?

Много вопросов также и по поводу включения в этот список Алёшкиного пруда, который, по сути, прудом не является.

Мы углубились в тему и выяснили некоторые нюансы паркового строительства и механизма голосования.

Парк мечты

Летом 2014 года жителей Правого берега обрадовали решением разбить на улице 65 лет Победы новый парк. Обещали райские кущи. И летнюю сцену, и большую игровую зону, и прогулочные тропинки, и даже фонтан.

Потом концепцию немного поменяли и с подачи тогдашнего руководства области было решено разбить территорию парка на зоны в количестве районов области. Название-то «Губернский парк». Со временем и эта идея затерялась в кабинетах административных структур.

Однако к строительству все же приступили. Появилась пафосная входная группа с колоннами, небольшая площадка, фонари, несколько лысых пятаков в лесу (предположительно для проведения пикников).

Новый парк власти усиленно рекламировали даже на федеральном уровне. Летом 2016 года Губернский парк демонстрировали приехавшему в регион тогдашнему заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку. Рассказывали и о проведении ярмарок, и о катке зимой, и о 17 километрах обустроенных дорожек. Местные жители диву давались: где все это?

Годы шли. Фонари погасли, кое-где обустроенные дорожки заросли травой, бурьян и падающие сухостои добавили Губернскому парку разрухи.

Сегодня от него осталась, по сути, лишь одиозно красующаяся входная группа. Нигде в России нет такого: стена с колоннами перед входом в грибной лес. А там, действительно, много грибов. Некоторые заядлые грибники утверждают, что в хорошие годы набирали белых.

Угодьям это неугодно

В чем же причина столь плачевного фиаско некогда блестящей идеи? Как выяснилось, дело здесь совсем не в финансах. Как тут не вспомнить старую русскую поговорку: поспешишь – людей насмешишь. Громко заявив о строительстве парка, тогдашние чиновники не учли маленького бюрократического нюанса.

Территория эта является государственным лесным фондом. По закону на ней практически ничего нельзя строить. Как нам пояснили специалисты, сокращать его, выводя земли из этой категории, практически невозможно. Странно, неужели тогда, в 2014 году, чиновники регионального минприроды об этом не знали? Или знали, но побоялись возразить руководству области?

Если включить здравый смысл, можно было ещё тогда, десять лет назад, остановить весь этот процесс. Не остановили. Видимо, уже были запланированы бюджетные траты, а быть может и вложены финансы. Решили любыми способами продолжать превращать угодья в парк.

В 2022 году территория Губернского парка была передана учреждению Дирекция парков. Ей достались 44 гектара защитных лесов и три сотки категории «лесопарковая зона». Это как раз то место, где расположена входная группа.

Для того, чтобы на территории нынешнего Губернского парка хоть что-то разбить и построить, необходимо сразиться с суровым природоохранным законодательством.

- Это очень сложный процесс, ведь уменьшение площади государственного лесного фонда, вообще-то, не допускается, - пояснил заместитель директора Дирекции парков Алексей ТИПИКИН. - Единственную возможность, которую мы видим, это перевести данный массив в земли особо охраняемых природных территорий с категорией природные парки. В этом случае возможно будет сделать некое зонирование, то есть разделить зоны, например, на хозяйственно-бытового назначения, рекреационного назначения и так далее.

По словам представителя Дирекции парков, процесс перевода земли в другую категорию инициирован, причем в региональном министерстве природных ресурсов идут навстречу этому решению. А пока новому управляющему Губернского парка разрешено лишь проводить санитарную очистку территорий.

Кстати, освещения там нет и, похоже, в ближайшее время не будет. Дело в том, что систему электроосвещения дорожек Дирекция парка не приняла. Как нам пояснили, из-за практически полного ее отсутствия.

- В настоящее время на регулярной основе проводятся мероприятия по поддержанию парка, - разъяснили ситуацию в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. - Эти мероприятия включают удаление аварийных, ветровальных и буреломных деревьев вдоль тропинок, представляющих опасность жизни и здоровью граждан или преграждающих путь, уборку мусора и обслуживание контейнерных площадок, установленных лавок с урнами. На остальное, к сожалению, финансирование в настоящее время не предусмотрено.

Справедливости ради отметим, сотрудники министерства и Дирекции парка, действительно, пытаются хоть как-то привести эту территорию в божеский вид. Субботники, например, проводят.

Последний намечен на 20 апреля.

Дайте проголосовать

В 2017 году в России был запущен федеральный проект, предусматривающий благоустройство того участка территории муниципалитетов, за который местные жители отдали наибольшее количество голосов.

Многие руководители районов и городов вздохнули с облегчением. Появилась реальная возможность получить федеральное финансирование на благоустройство. Главное – привлечь побольше жителей к процессу голосования.

В Калуге очевидные выгоды от этого проекта поняли сразу и результаты сегодня видны любому горожанину. В первую очередь, это изменившие внешний вид набережные Яченского водохранилища и Оки, которые благоустроили именно благодаря «Комфортной городской среде».

Но не набережными едиными живет город. На голосование в этом году выставлено несколько объектов, в том числе так называемый Алёшкин пруд. А вот Губернского парка в списке нет.

- Я сама в свое время голосовала за Алешкин пруд, пока не дошло до меня, что это огромные проблемы местным жителям, - рассуждает наша читательница Мария. - Это частный сектор, людям в последнюю очередь хочется видеть у себя орущих «туристов» под окнами домов. Как житель Верховой улицы тоже теперь против его благоустройства. Правому берегу нужен классный современный парк, по типу парка Белоусова в Туле. Я думаю, как ни что другое, очень подходит Губернский парк. И деревья есть и что-то сделано уже, просто довести до ума.

Некоторые калужане более категоричны в своих высказываниях.

- Я приму участие в голосовании, когда будет Губернский парк, - заявляет Фёдор Лоскутов.

По поводу Алёшкиного пруда ситуация вообще непонятная. Не так давно здесь уже случались конфликты между местными жителями и приезжающими туда отдыхать из других частей Калуги. Пруд даже пытались спустить, чтобы шумные компании сюда не ездили.

Да и само определение места, как пруд, довольно спорно. Это, скорее, заболоченное озерцо. Вполне возможно, его вставили в список, чтобы легитимизировать главный городской благоустроительный объект – набережные. Все как на любых традиционных выборах – в любом бюллетене должен быть заранее непроходной кандидат.

Нигде в России нет такого входа в лес.

А вот Губернскому парку совсем не светит попасть в этот список. Именно из-за непонятного пока статуса.

Впрочем, даже если минприроды и Дирекции парков удастся побороть бюрократические закорюки природоохранного законодательства, благоустройство его вряд ли будет возможно по программе комфортной городской среды.

Специалисты считают, что финансирование Губернского парка можно будет проводить по иным экологическим программам.

Получается, что некорректное решение чиновников в прошлом привело к десятилетию расхлёбывания последствий с привлечением, кстати, бюджетных средств.

На всю эту неразбериху с удовольствием смотрят, пожалуй, лишь грибники. Впереди лето, белые с лисичками пойдут.