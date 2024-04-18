Участники калужского проекта «Губернаторский дневник»: конкурс – это стимул хорошо учиться

Если любишь учиться

Ранее мы рассказывали, что сайт kp40.ru и газета «Калужский перекресток» совместно с администрацией губернатора Калужской области дали старт второму конкурсу «Губернаторский дневник». Это проект для школьников, которые любят учиться и получать пятерки.

Напомним, ребята, которые по итогам четвертой четверти получат больше всего пятерок, станут победителями и на торжественном награждении смогут лично познакомиться с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

А пока в разгаре четвертая четверть, юные калужане учатся и зарабатывают отличные отметки, мы рассказываем о победителях прошлого года, участниках первого конкурса «Губернаторский дневник».

Хочу стать врачом

В этом году заканчивает школу победитель проекта «Губернаторский дневник» Кирилл РУХОВ. Парень учится в средней школе № 12 города Калуги. Кирилл – целеустремленный молодой человек.

— Победить в конкурсе для меня было несложно, потому что в школе на уроках я всегда проявляю себя достаточно активно, следовательно, у меня действительно много хороших оценок, – рассказывает одиннадцатиклассник. – В прошлом году нашу школу на конкурсе представлял не только я, но и мои одноклассники. Они участвовали вместе со мной и тоже выиграли. Мы все поддерживали друг друга, а такая общая победа нас очень обрадовала.

Кирилл говорит, что во время подготовки к финалу конкурса его очень поддерживали учителя, что тоже сыграло немалую роль в победе.

О будущем молодой человек говорит предельно четко и ясно, он хочет стать врачом.

— Мои планы за последний год никак не изменились, я по-прежнему продолжаю идти к своей цели, хочу поступить в медицинский институт, - уверенно говорит нам Кирилл. – Я считаю, этот конкурс очень полезен для младшего и среднего возраста, им он дает мотивацию учиться и проявлять себя на уроках, быть более активными. Важно, чтобы подобные конкурсы проводились каждый год, это определенно поддерживает тебя в учебном процессе, дает стимул хорошо учиться подрастающему поколению.

А губернатор, правда, будет?

Ученица 3 «А» класса средней школы № 18 Варвара АЛИМОВА в прошлом году соревновалась по количеству пятерок в возрастной группе среди самых маленьких – второклашек. Варя тогда только начала получать свои первые отметки, и каждый день приносила домой только «отлично».

— Победы мы не ожидали, потому что претендентов было много, – вспоминает мама Вари - Дарья АЛИМОВА. – Когда узнали о победе, дочка обрадовалась, но до конца не понимала, что же это означает. В таких крупных конкурсах она у нас еще не участвовала. На тот момент были победы в школьных конкурсах, но не регионального масштаба. Когда мы с мужем ей объяснили, как именно будет происходить награждение, сказали, что там будет присутствовать сам губернатор Владислав Шапша, она, конечно, была в восторге!

— Мои одноклассники хотели поучаствовать, но им пятерок не хватало, – задорно рассказывает юная Варвара. – Родные и друзья мне тогда сказали, что я молодец. Бабушки вообще были счастливы. На церемонии награждения я впервые увидела губернатора, он пожал мне руку, поздравил.

— Все проходило очень торжественно, – добавляет мама девочки. – Варя до конца не верила, что к ним выйдет настоящий губернатор. Все дети спрашивали: «Неужели, он правда приедет»?

Волнение и стеснение – не про нее

Как оказалось, и в третьем классе Варя Алимова не перестает усердно заниматься. Девочка с большим интересом приняла участие в городской конференции учащихся «Старт в науку», где стала призером конференции. Третьеклассница выступала в секции «Биология» и заняла второе место.

В течение всего года принимала участие в школьных мероприятиях. К примеру, выступала на конкурсе чтецов. На базе школы Варя занимается в танцевальной студии, у них проходят выступления, концерты.

— В школе мои любимые уроки – это русский язык, литература и окружающий мир, – уверенно говорит юная калужанка. – В этом году я снова хочу поучаствовать в конкурсе «Губернаторский дневник», я уже зарабатываю пятерки, тружусь. Меня учитель чаще всех спрашивает!

Варя мечтает стать либо художником, либо врачом. А вот в выходные или каникулы она обычно встает рано. В свободное время рисует и гуляет.

— Я люблю ходить в школу, мне там интересно. Почему? Ну вот ты пошел в школу, получил какие-то знания, которые тебе пригодятся как в жизни, так и в профессии. Я, например, хочу стать врачом. Мне нужен и русский язык, и математика, и окружающий мир. А еще люблю школу за то, что там очень много общения. Можно весело провести время с одноклассниками.

Варя признается, что волнение и стеснение – это не про нее, ей нравится выступать и получать удовольствие от происходящего. Кто знает, возможно, в этом году губернатор за отличную учебу снова пожмет руку юной Варваре.

Варя занимается в танцевальном коллективе при школе.