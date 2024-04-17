В Калуге открыли новую выставку: таким Гагарина вы еще не видели

В рамках V Международного кинофестиваля «Циолковский» показали редкие фото первого космонавта.
Выставку открыли во второй очереди музея, ее видно уже от входа.
Называется фотовыставка «Гагарин: от семьи до звёзд».
Родной дом Гагарина в Смоленской области.
Гагарин с женой Валентиной и дочерью-первоклассницей Леной.
Гагарин дома с детьми на Новый год, летом на рыбалке, на празднике Нептуна, гуляния в честь первого космонавта в Москве 12 апреля 1961 года, Хрущев и Гагарин в кортеже по дорогие на митинг, салют в Москве 14 апреля 1961 года.
Гагарин на рыбалке в Артеке 10 августа 1965 года.
Летчики-космонавты Гагарин (слева) и Леонов на празднике Нептуна.
На выставке представлены редкие фотографии корреспондентов ТАСС, в том числе Валентина Черединцева. Это единственный журналист, который знал Юрия Гагарина ещё до полета в космос.
В архиве фотокорреспондента есть целая серия снимков Гагарина в повседневной жизни. Первые официальные портреты Гагарина сделал именно Чердынцев, он же снимал и все этапы тренировок первого отряда космонавтов на земле и в воздухе.
- Они хранят память о национальном герое, сумевшем объединить мир вокруг общей мечты о космосе, - сказала на открытии выставки директор музея истории космонавтики Наталья АБАКУМОВА.
Народные гуляния в Москве в честь первого полета в космос 12 апреля 1961 года.
Гагарин и Хрущёв едут на митинг.
Салют на Красной площади в честь Гагарина 14 апреля 1961 года.
В первую часть экспозиции «В кругу своих» вошли кадры, на которых Юрий Гагарин запечатлён с родными и друзьями. Также в этом разделе есть фотографии, посвящённые увлечениям и отдыху космонавта.
Второй раздел называется «Вокруг земли». Он рассказывает о первом полёте Гагарина. А третья часть - «Вокруг света» - посвящена заграничным поездкам Гагарина.
За несколько лет Юрий Алексеевич посетил три десятка стран на разных континентах. Репортеры сопровождали его, и вы сможете увидеть эти уникальные кадры.
- Главное достижение выставки это то, что здесь много карточек (так называют фотографии профессиональные фотографы), которые вы не видели ранее, они не публиковались, - объяснил директор по визуальному контенту ТАСС Илья ЛАЗАРЕВ. – Это важный момент, потому что любая новая история, связанная с людьми, которых мы давно знаем, мне кажется, всегда интересна.
Мы долго подбирали эти фотографии, здесь есть новые ракурсы, новые эмоции, связанные с Юрием Алексеевичем, его родными, с разными моментами из жизни, в частности, закладкой первого камня калужского музея космонавтики. 0+
Президент кинофестиваля «Циолковский» Игорь Угольников дополнил выставку о Гагарине космическим марками из собственной коллекции.
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