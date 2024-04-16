Почему футбольный стадион в сквере Волкова стал ограниченно доступен

Решение закрыть свободный доступ для желающих погонять мяч на стадионе в сквере Волкова вызвала бурю недовольства калужан.

Негодование жителей Калуги обусловлено ещё и тем, что они сами выбрали эту территорию для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды.

В четверг, 11 апреля в редакцию с просьбой разобраться в этой ситуации обратились несколько калужан.

Мы окунулись в проблему и вот что из этого вышло.

Разрешено, но запрещено

Скандал вокруг футбольного поля разразился после того, как несколько жителей Калуги решили погонять мяч на новеньком стадионе. Охранник их не пустил, объяснив, что стадион закрыт и за всеми разъяснениями нужно обращаться в спортивную школу Торпедо.

В школе же заявили, что в ближайшие две недели доступ на футбольное поле вообще будет закрыт. В городской управе подтвердили запрет.

- Действительно, нельзя будет попасть какое-то время на поле, потому что организованные группы горожан уже заполнили расписание, - уточнили в горуправе.

Оказывается, теперь прежде, чем поиграть в футбол, нужно собрать организованную группу, заранее позвонить по телефону и, если повезёт, то через пару недель вам разрешат погонять мяч.

А более полный ответ городских чиновников сразил наповал:

- Футбольное поле в сквере имени Волкова открыто для всех, но, согласно требованиям безопасности, доступ ограничен. Требования законодательства к таким объектам такие же, как к любому образовательному процессу. Антитеррористическая защищенность объектов спорта обеспечивается воспрепятствованием неправомерного проникновения посредством установления пропускного и внутриобъектового режимов.

Так в чём же дело? В организованных группах калужан или в антитерроре? Мы попытались разобраться в многочисленных высказываниях вокруг футбольного поля в сквере Волкова спортивных чиновников города и области.

Футбольные пируэты

Начнем с истории этой территории.

Футбольное поле в сквере имени Волкова открыли в середине 80-х годов прошлого века. Территория эта принадлежала МГТУ имени Баумана. Неудобное расположение сквера, сложности с общественным транспортом так и не позволили сделать эту часть Калуги спортивной меккой города.

В 90-х территорию стали вовсю использовать под всевозможные массовые мероприятия - от празднования Дня города, до шальных пивных фестивалей.

Постепенно футбольное поле и трибуны ветшали. Вместо мяча лишь ветер гонял по ним пустые пластиковые стаканчики.

Тогда руководство Калуги объясняло проблему в собственности земли. Мол, мы не можем за бюджетные деньги восстанавливать спортивный объект федерального вуза.

Наконец, дело сдвинулось. Территорию передали в город и перед чиновниками встала традиционная проблема – где взять деньги?

Ее решение нашли в федеральном проекте Формирование комфортной городской среды. Калужане поверили городским властям и в 2021 году активно проголосовали за благоустройство сквера Волкова.

Вряд ли тогда кто-нибудь думал, что после этого выбора калужан, им придется увидеть забор и замок на калитке.

Кстати, забавный факт. В июне 2022 года, сразу после открытия стадиона, в министерстве спорта Калужской области выдали насчет этого объекта несколько иную информацию (она до сих пор размещена на сайте национальныепроекты.рф), чем предоставляется сейчас.

- Новый спортивный объект — футбольное поле - открыли в сквере Волкова в Калуге благодаря нацпроекту «Демография», - сообщил тогда региональный минспорт порталу нацпроектов.

Кто на ком стоит «Демография» на «Комфортной среде» или наоборот, – оставим это чиновникам разбираться. В принципе, какая разница, если деньги все равно бюджетные, а не частные и новенький стадион построен.

Правда, уже осенью 2022 года случилось незадача – покрытие беговых дорожек пошло пузырями. Но это быстро исправили.

Причем, ни министерство спорта, ни городское управление спорта не стало брать себе на баланс новый спортивный объект. Информацию о том, что теперь земля под стадионом принадлежит спортшколе «Торпедо» Калуги тогда мало кто воспринял всерьёз.

Сегодня беспрепятственно гонять мяч на футбольном поле сквера Волкова могут лишь ученики спортшколы "Торпедо".

А ведь именно в 2022 году территорию в сквере Волкова отдали МБУ «Торпедо». Ей же в оперативное управление достался и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

- Стадион будет внесен в реестр спортивных сооружений РФ, что позволит проводить там соревнования различного уровня. Это накладывает разного рода обязательства, в том числе по огораживанию территории. Это необходимо, чтобы сохранить в хорошем состоянии спортивное покрытие, - уточнил министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ в мае все того же 2022 года.

И вот в феврале 2024 года на стадионе поставили турникеты.

- Мы сделали этот шаг не для того, чтобы отгородиться от любителей спорта, - заявил тогда начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО. - Теперь у нас есть возможность попасть в реестр и принимать соревнования межрегионального и всероссийского уровня. Это расширит спектр использования нашего стадиона. Калужане, которые захотят потренироваться, также без проблем смогут попасть на стадион. Новые турникеты этому никак не помешают.

Но прошла пара месяцев и мы имеем то, что имеем... Как тут не вспомнить эпохальный афоризм Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Что дальше?

Во всей этой истории настораживает даже не сегодняшнее «запрещено-разрешено». Все телодвижения чиновников от спорта в отношении собственности этого объекта весьма странны.

Посудите сами: на баланс ни город, ни область стадион не берут. И земля, и спортивные объекты, по сути, теперь принадлежат спортшколе «Торпедо».

Почему именно эта спортивная школа города получила такой царский подарок, тоже неясно. Ведь в Калуге сегодня успешно работает несколько спортивных школ футбольной направленности.

Быть может главной причиной стало то, что эта школа сегодня является муниципальным бюджетным учреждением, то есть по сути городским подразделением?

Так ведь и бани у нас в Калуге тоже были в ведении муниципального унитарного предприятия, пока МУПы не решили ликвидировать. Кто знает, быть может, размупизация перекинется и на МБУ? Тогда весь спортивный комплекс в сквере Волкова станет частным.

И вот в этом случае погонять мяч калужанам на стадионе, за который они голосовали по программе комфортной городской среды, станет может быть комфортнее, но дороже.