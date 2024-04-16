И вновь на отлично

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявило о начале второго образовательного проекта «Губернаторский дневник».

Как и в прошлом году для участия в проекте школьникам нужно получить как можно больше отличных оценок.

Ученики 2 – 11 классов любой школы Калужской области могут принять в ней участие. Было бы желание и стремление получить глубокие и нужные знания.

Серьёзный отбор

В прошлом году участие в проекте приняли сотни школьников из Калуги, Обнинска и многих районов Калужской области. Конкурсная комиссия отбирала лучших из лучших. В одном из представленных дневников члены комиссии насчитали 166 пятерок!

- Я был приятно удивлен, что за одну четверть ребята смогли получить столько отличных отметок, - отметил год назад, приветствуя победителей проекта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Конечно, количество "пятерок" — это не главное. Важно стремление к знаниям, упорство, прилежание. Горжусь, что у нас в Калужской области такие талантливые дети.

Нынешней весной условия конкурса не поменяются. Для того, чтобы стать победить в проекте «Губернаторский дневник», ребятам придется потрудиться в последние месяцы учебного года. Четвертая учебная четверть станет решающей. Так что после каникул, отдохнув, у многих будет шанс стать лучшим из лучших в этом учебном году и получить награду проекта «Губернаторский дневник».

Глубокие знания - это очень важно не только для учеников и их родителей, но и для жителей всего региона. Чем больше сегодня в Калужской области будет отличников, тем больше она получит высокопрофессиональных специалистов в ближайшем будущем.

Снова буду участвовать

Перед стартом второго проекта «Губернаторский дневник» мы узнали впечатления от прошлогодней премии у ее участников. Все они говорили о том, что победа стала стимулом для учебы и большинство ребят решили вновь принять участие в этом конкурсе.

Примечательно, что не меньше, чем сами школьники, переживали и поддерживали конкурсантов родители, учителя и одноклассники. Хотя, некоторые из победителей, как они сейчас признались, сохраняли в тайне участие в прошлогоднем «Губернаторском дневнике» от своих товарищей по школе, и победа стала неожиданностью.

Мы даже не надеялись

Валерия Печенко из школы №1 города Сосенского приняла участие в конкурсе, будучи третьеклассницей. Ее папа, Анатолий рассказал, что в семье даже не надеялись на то, что Валерия победит.

- Наша дочь была очень рада, - говорит Анатолий Печенко, отец прошлогодней победительницы из Сосенского. — Это было приятной неожиданностью для нас всех. Мы даже не надеялись победить. Одноклассники спрашивали, как все прошло, может быть, даже немного завидовали. После вручения диплома, наша дочь призналась, что хотела еще поучаствовать в этом проекте.

Сейчас Валерия учится в четвертом классе. Помимо школьных занятий она ходит в вокальную студию, в театральный кружок. После награждения ее попросили принести диплом в школу, сфотографировали и портрет Валерии теперь висит в школе.

- В этом году она старается учиться лучше, - добавляет Валерий. - Есть, конечно, четверки, но в основном приносит домой пятерки. Старается.

Отец Валерии, Анатолий, считает, что такие конкурсы необходимы. Помимо внимания к ученикам, они стимулируют детей к получению более серьёзных знаний, дают посыл ещё лучше учиться.

Будущий физик-ядерщик

Еще один из участников проекта «Губернаторский дневник» прошлого года, Роман Чекмарев из Калуги. Он учится в школе № 46. Девятый класс закончил с красным аттестатом. Через год Роман заканчивает школу и уже практически определился с дальнейшей своей жизнью.

- Хочет поступить в один из московских вузов на факультет, связанный с физикой, - рассказала мама Романа, Наталья Александровна. - Этот предмет он очень любит. Его тянет в науку, особенно интересна ему ядерная физика. Может в Обнинский институт или в Москву пойдет.

По словам мамы Романа, прошлогодняя победа для них не была неожиданностью. И сам Роман, и его родители были уверены в результате. А вот одноклассники Романа были приятно удивлены.

- Многие одноклассники даже не знали, что мы подали документы на участие в конкурсе, добавила Наталья Александровна. — Вот для них это была действительно неожиданность. Из нашей 46 школы много ребят подавали заявки на участие в конкурсе. У нас сильная школа, но из нашего класса Роман был один.

Роман пока не определился – участвовать ли в нынешнем проекте «Губернаторский дневник», но по словам мамы, вполне возможно примет. Впечатления от прошлого участия остались только хорошие.

Из рук губернатора

Ребята, с которыми нам удалось поговорить, часто отмечали, что особенно волнительно и почетно было получить диплом победителя из рук первого лица области.

- Очень почетно, что награду я получила из рук губернатора Калужской области, рассказала ещё одна победительница прошлого года, Ксения Новаковская. - И мне очень понравилось, как была организована сама встреча. Здорово было. Мотивация очень хорошая, когда твою хорошую учебу замечают не только родители и учителя, но и наша администрация области.

Ксения сейчас учится в 11 классе школы № 51 Калуги. Она призналась, что в принципе, ничего экстрасложного для победы не требовалось.

- Хорошо учиться, получать знания, и как результат отличные оценки, - говорит Ксения. - Не бояться пробовать. Я когда в прошлом году решила поучаствовать, честно говоря, не думала, что стану победителем. Это стало очень неожиданно и приятно для меня.

Одноклассники и учителя поздравляли меня после награждения. В этом году еще не знаю, но, возможно, поучаствую. Этот конкурс позволяет реально оценить свои силы, понять, на что я способна, смогу ли я повторить прошлогодний результат.