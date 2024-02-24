Пауки все ядовитые, лягушки съедобные, а летучие мыши полезны. В Калуге рассказали, какая живность встречается в нашем регионе

В библиотеке им. Белинского кандидат биологических наук, начальник отдела мониторинга биоразнообразия КУБ КО «Дирекция парков» Сергей АЛЕКСЕЕВ рассказал о растениях и животных Калужской области.

У нас встречаются волки, бобры, богомолы, летучие мыши, гадюки, выхухоль и малюсенькая землеройка.

А скоро, возможно, увидем шакала.

Грибы от алкоголизма

- Грибы - это целый мир. Сейчас в нашей области известно 750 видов, это только крупных плодовых тел, - говорит Сергей Константинович. - И есть интересные грибы. Например, гриб навозник белый.

Раньше алкашей им лечили.

Жены своим мужикам в суп добавляли. Он на вкус – ешьте на здоровье.

Но не дай Бог ты после него что-то выпьешь, тебя вывернет на изнанку. Один, два раза рюмочку ему поставят, и у человека рефлекс отвращения.

Помимо крупных грибов есть микромицеты, их столько же примерно: дрожжевые грибы, спорыньёвые, которые массу заболеваний вызывают.

Лишайники - это симбиотический организм, их сейчас тоже к грибам относятся. Есть виды, которые можно есть. Олени на ягеле всю зиму сидят.

У нас в области между Березичами, Слаговищами и винзаводом есть уникальные дюны, оставшиеся с ледников.

Они зарастают сосной, а между ними - ягелевые поля и вереск цветёт. Красота неописуемая!

Вместо памперсов

- Зеленых мхов - 246 видов, печеночников – 49 видов, это мхи, но не совсем, обычно в сырых местах бывают.

Среди зеленых мхов на верховых болотах есть сфагнум. Это Спас-Деменский, Барятинский районы. Это сильнейшее бактерицидное средство. Сфагнум использовали для лечения ран во время войны.

Его вместо памперсов детям в люльку клали. Потому что он, когда высыхает, становится в 100 раз легче, гигроскопичность у него бешеная плюс бактерицидные свойства.

А вот хвощи, плауны, папоротники – это уже высшие сосудистые растения, не мхи. Они красивые. Я их люблю, потому что можно пофотографировать. Даже если сто раз снимал, все равно ложишься и снимаешь.

У нас растёт черемша. Вкусное, полезное растение, даже считается биогенным стимулятором. Весь Кавказ сидит на ней: едят, консервируют. Чеченские воины режут черемшу мелко, смешивают с бараньим салом, все это застывает и получается энергетически хорошая еда.

У нас растёт по широколистным лесам, даже вдоль реки мы это растение находили.

Сожрал шакал

- Миноги и рыбы - это разные группы, но близкие. С ним сложно. Чтобы их изучать, надо поймать рыбку, измерить, взвесить.

Взять чешую, посмотреть под микроскопом, сколько колец у неё и по ним сказать, сколько лет. Потом вскрыть, посмотреть, чем питается, есть ли паразиты. Сравнить один вид рыб в разных водоемах, почему в одном их больше, а в другом меньше. По рыбе можно и про водоемы многое рассказать.

Пескоройки отличаются от взрослых миног. Живут в местах, где песок с илом и бьют родники. Они процеживают через себя органику, которая накапливается на дне.

У всех миног слизь ядовитая. Но смотря, конечно, для кого. Как-то мы на Кавказе в канале возле Терека поймали краснокнижную миногу. Несли в ведре, думали, в музей сдадим, у нас три миноги были. Это ж такая редкость, чудо!

Поставили, воду поменяли. А ночью её шакал сожрал. И мы мертвого шакала рядом не видели. Съел наших миног и - до свиданья. Кстати, шакал сейчас расселяется.

Это животное между собакой и лисой, хвост относительно короткий. В Московской области он есть. А у нас просто никто внимания не обращает. Шакал – помоечник, он часто там, где свалка, кормится.

Возвращаются на запах

- Амфибий народ обычно не любит. Это лягушки, жабы, чесночницы, тритоны, которые на ящериц похожи, только медленно ходячие, и жерлянка краснобрюхая.

Лет 20 назад в Ульяновский район приехали вьетнамцы, хотели ферму делать. И, как я понял, собирать лягушек. Лягушки все съедобные. Есть и отдельный вид – съедобная лягушка, которая относиться к зеленым лягушкам.

Но различать их сложно. Зеленая от прудовой по ДНК в основном различается. Интересна остромордая лягушка: самец в брачный период в голубого превращается.

Зелёные лягушки живут вдоль водоемов, бурые летом могут далеко от водоемов уходить в леса, луга, особенно, если сыро и влажно. А серая жаба - это лесной вид.

Чесночница отличается от лягушек. Лягушки токуют голосом, а чесночница токует под водой. И в брачный период издает звуки в виде хлопков - бум, бум. Чесночницей её назвали, потому что от неё чесночком попахивает.

Рыбаки, которые на сомов охотятся, ловят на них. А сомы у нас ого-го, до 5 метров и до тонны весом. Человека могут заглотить. Мне рассказывали, что на юге, в Астраханской области, сома в сети поймали, он мужика здоровенного, утопленника, заглотил, только ноги торчали. Такой хороший сомик.

У большинства земноводных, лягушек, в том числе, есть запоминание запаха водоема, где они родились. Когда они становятся взрослыми, уходят, но через несколько лет могут вернутся на свой водоем. Это, как лососи, которые в океане кормятся, а лет через 5-6 возвращаются в свою реку.

Как охотятся гадюки

- Рептилий у нас 6-7 видов. Три вида ящериц: прыткая, живородящая- брюшко желто-оранжевое, и есть на змею похожая ящерица веретеница ломкая. От змеи она отличается тем, что моргает, у неё веко есть. Змеи не моргают, веко прозрачное.

Эту ящерицу часто называют медянкой, но старое русское название - медяница. Живёт там, где много дождевых червей, питается ими. Веретеницей её назвали, потому что червяка хватает и начинает вращаться, как веретено, выкручивает этого червяка. А ломкая, потому что, если её поймать, она хвост откинет.

Из змей есть гадюка, уж и медянка - немножко на гадюку похожа, но её два или три раза за всю историю ловили.

Гадюки бывают черные, коричневые и желто-коричневые. Главное, не наступать на неё. Они засидчики. Охотятся обычно там, где норы грызунов. Сидят, ждут. Выскочит мышка -они яд пустят. Мышь бежит и оставляет след, а, когда мышь в стрессе, след сильный. А змея полет по следу, находит, куда мышка убежала, и уже практически мёртвую её съедает.

Занесён в Черную книгу

- Птицы в Калужской области много, они разные. Хищные в основном питаются мышами. Зимой, если снега нет, полевок много. Но с хищниками сложно. С одной стороны, их стали охранять. Есть которые не боятся человека. А есть те, что стоит мимо гнезда пройти, они бросят его даже с насиженными яйцами.

Млекопитающих более 70 видов, а если брать с домашними, то 88 видов.

В Тарусе живёт пятнистый олень, занесённый в Чёрную книгу Калужской области. Он подбирает жёлуди под деревьями. Живет на подкормке. И составляет конкуренцию благородном оленям, которые были сильно выбиты, потом завозились, правда, другой вид, но внешне сильно похожий.

Зубры у нас восстанавливаются, есть косуля, кабан, волк. Если волки стадные животные, лисы – одиночки: они спарились, самец свалил, лиса выращивает потомство, и какое-то время они могут вместе ходить. Но на одной территории вряд ли будет стая лис.

Кстати, лось не менее опасен, чем волк. Он копытом даст, человека пополам разорвёт.

Никому не мешают

- Из насекомоядных наиболее популярен еж. Я в деревне удивился, кто у кошки корм сжирает? Оставлял мясо, рыбу – не едят. Но приходят и вылизывают все кошачий корм. Потом начал ночью сидеть. А там четыре ежа. Семейка, наверное. И один самый крутой придёт, шугает их.

Выхухоль есть. На озере в Березичах её много было, сейчас пропала.

Землеройки – одно из самых маленьких животных на планете, со спичечный коробок. Раз маленькое тело, охлаждение сильное, поэтому энергетика такая, что обязаны часто питаться, едят по 200 раз в день.

Землю не роют, у них здоровья не хватит, лазают в чужих норах. Спят, едят и размножаются. Они всегда голодные. И, чем больше землероек, тем меньше насекомых у вас будет, они даже слизней едят.

Слабоизученная группа - летучие мыши. Иногда они в трещине дома на чердаке живут, пищат, их не любят. А так, нормальные зверушки, ловят насекомых, никому не мешают. Они столько бабочек вредных сжирают.

А люди часто спрашивают, как их извести. Вампиров у нас нет. Это в Бразилии есть летучие мыши, которые делают разрезы на теле животных, и кровь слизывают. Зато у нас в Сибири есть бабочки, которые кровь пьют.

Если говорить про грызунов, то на чердаках обычно чёрная крыса живет, в подвалах, погребах – серая. Оба вида пришлые. Чёрная – из Индии, серая - из Дальнего Востока, там она на болотах обитает. И если их много – страшное дело.

Я когда на ферме ветеринаром работал, там у поросят не было ушей и хвостов. Крысы постарались. А у моего одноклассника дядька погиб из-за крыс. В Белоруссии наводнение было, он поехал дом проверять, затопило. А на чердаке крысы собрались кучей. Он на лодке подплыл, они на него напали, искусали так, что начался сепсис.

Хороший зверь

- Хорошо себя чувствует в Калужской области бобёр. На больших реках – Оке, Жиздре - у них поселения. Дачники с ними не дружат. Но зверь хороший, ценнообразующий вид, который меняет растительность. Летом травой питаются. А к зиме веточки на корм заготавливают и притапливают в воду, так кора сохраняется лучше.

Из норки вылезет, поест и палочки втыкает в плотину. У них бывает до 6-7 детенышей, но в среднем – 4. На них охотятся рысь, бродячие собаки, волки, ну и люди.

Мясо, кстати, вкусное, деликатесное. Помню, в старые времена в ресторанах Москвы по 30 долларов за кг его принимали.

Весной бобры свою молодёжь пинками под зад выгоняют - сваливайте, ищите территорию для жизни. И проверяют, хватит ли им здесь корма, чтобы остаться. Не хватит – уходят. А плотину со временем прорывает, место зарастает луго-болотной растительностью.

И это создает мозаику, повышается биоразнообразие.

Зубр, кстати, тоже ценообразующий вид, меняет облик леса.

Пауки все ядовитые

- Беспозвоночные- самый большой вид, целый космос. Они фотогеничные, красивые и роль их в природе гораздо больше, чем позвоночных. Какой-нибудь непарный шелкопряд может напасть на широколиственный лес. Лет 15 лет назад я видел лес в середине голый, а внизу помёт гусениц.

Все говорили: пропал лес. Ничего страшного, не пропал. А вот короед-типограф может целый массив леса под корень пустить. Сожрал ельники в Калужской области.

Много пауков. Пауки все ядовитые, и яд у них разного действия, просто не все могут нашу кожу прокусить. У паука фолькуса сильнейший яд, сильней, чем у каракурта, тарантула, но он дохлый маленький, возможности прокусить кожу даже в тонких местах, у него нет.

Богомол у нас зарегистрирован примерно в 2020 году. Год сухой был, жара сильная стояла. У богомолов видимо была тотальная миграция, они в МГУ на 20 этаже в окна залетали. И у нас они осели.

Большинство кузнечиков – хищники. У кузнечиков усы длинные. А саранча у нас есть русская перелётная. И бывают небольшие вспышки: картошку как-то пожрали в Хвастовичском районе, но локально.

Саранча крупная, усики коротенькие. В норме они на юге живут в тростниках, но иногда создаются определенные погодные условия, и они начинают плодиться. Корма не хватает, они перелетают. Их миллиарды летят, тонны, всё съедают.

Биоразнообразие Калужской области:

грибы – 750 видов,

лишайники - 350 видов,

водоросли – 800 видов,

мохообразные – 250 видов,

высшие сосудистые растения – 1500 видов,

млекопитающие – 70 видов,

птицы - 260 видов,

рептилии – 6 видов,

амфибии – 11 видов,

миноги, рыбы – 45 видов,

беспозвоночные – 13 000 видов.