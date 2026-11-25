Фото из архива.

Утром в среду, 25 ноября, наблюдались перепады напряжения в электросетях.

Это приводило к периодическим остановкам насосной станции Вашутинского водозабора и нестабильному давлению в городских сетях холодного водоснабжения.

- После стабилизации напряжения давление холодной воды в городских сетях будет восстановлено, - прокомментировали в филиале РИР.