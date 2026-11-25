420 метров труб заменили в ходе обновления этой тепломагистрали.

- Продолжаем гидроизоляцию лотков и канала, - рассказали 25 ноября в филиале РИР. - Также выполняем устройство защитной стяжки плит перекрытия каналов. Там, где работы уже завершены, засыпаем траншеи.

Реконструкция теплосети по ул. Звёздной проводится по инвестиционной программе. Стоимость работ — 22,5 млн рублей.