В среду, 25 октября, этот округ накрыло снегопадом.

- Сегодня все автобусы вышли на линии, однако есть небольшие задержки в движении, - рассказал глава Боровского округа Николай Калиничев.

Ряд населенных пунктов остался без электричества из-за обрыва проводов. В некоторых местах ремонт еще продолжается.

Калиничев призвал водителей быть аккуратными на дорогах.