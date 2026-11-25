Жителей Боровска предупредили о задержках автобусов
В среду, 25 октября, этот округ накрыло снегопадом.
- Сегодня все автобусы вышли на линии, однако есть небольшие задержки в движении, - рассказал глава Боровского округа Николай Калиничев.
Ряд населенных пунктов остался без электричества из-за обрыва проводов. В некоторых местах ремонт еще продолжается.
Калиничев призвал водителей быть аккуратными на дорогах.
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