Жительница Обнинска стала жертвой аферистов, рассказали 25 ноября в полиции.

Пенсионерке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей компании связи и сказала, что нужно заменить телефонные линии. Пенсионерка поверила и продиктовала код, а также произнесла фразу согласия. Потом с ней заговорил незнакомый мужчина. Он выманил паспортные данные и убедил, что на женщину якобы оформили мошеннический кредит.

Целый месяц аферисты держали пенсионерку под контролем: включали ей записи разговоров про кредит, запугивали слежкой и угрозами в адрес близких, запрещали выходить из дома и кому-либо рассказывать о происходящем. В итоге напуганная женщина собрала все свои сбережения и пенсию и передала деньги на встрече на улице - для этого ей велели назвать кодовое слово.

Только через несколько дней она рассказала обо всём сыну. Тот сразу понял, что маму обманули. Сейчас полиция расследует дело.